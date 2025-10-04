Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Софи Лорен неожиданно вышла на публику - как выглядит 91-летняя легенда

Кристина Трохимчук
4 октября 2025, 14:49
116
Софи Лорен засияла на свадьбе сына.
Софи Лорен
Софи Лорен появилась на публике / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • Знаменитая актриса Софи Лорен появилась на публике
  • Как выглядит звезда в 91 год

Легендарная актриса Софи Лорен впервые после длительного уединения посетила свадьбу своего сына, Карло Понти-младшего, который женился на фитнес-тренере Мариам Шарманашвили. Фотографии с церемонии невеста опубликовала в своем Instagram.

Для Карло и Мариам это была уже вторая церемония: ранее пара поженилась на родине невесты в Грузии. Обмен брачными обетами состоялся в монастыре Самтавро - объекте культурного наследия ЮНЕСКО. Поскольку 91-летняя Софи Лорен не смогла присутствовать на грузинской церемонии, молодожены организовали повторное празднование в Женеве.

видео дня
Софи Лорен
Софи Лорен на свадьбе сына / фото: instagram.com, mariamsharmanashvili

Софи Лорен посетила официальную роспись, которая состоялась 30 сентября, и сделала немало фото с молодоженами. На фотографиях заметно, что, несмотря на почтенный возраст, актриса выглядит прекрасно и следит за своей внешностью. Софи была счастлива увидеть сына в статусе жениха и лично поздравить пару.

Для праздничного дня невеста выбрала элегантное платье без бретелек, а жених - классический костюм с галстуком и бутоньеркой.

Сын Софи Лорен
Сын Софи Лорен с невестой / фото: instagram.com, mariamsharmanashvili

Пара уже воспитывает детей от предыдущих отношений: Карло имеет двоих детей, а Мириам - сына. Судя по опубликованным фото, муж и жена успешно наладили взаимоотношения со своими отпрысками: он нашел общий язык с сыном Мириам, а она - с дочерью и сыном Карло. Ранее влюбленные отмечали, что дети только увеличивают их близость и укрепляют семейные связи.

Сын Софи Лорен
Сын Софи Лорен с детьми / фото: instagram.com, mariamsharmanashvili

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный итальянский певец Аль Бано Карризи опубликовал редкое фото актрисы Софи Лорен, которая в последнее время почти не появляется на публике. На снимке, подписанном "С великой Софи Лорен", также был известный коллекционер автомобилей Даниэль Изели.

Также итальянская актриса Софи Лорен перенесла экстренную операцию. Звезда попала в больницу после неудачного падения в своем швейцарском доме. Икона итальянского кино упала в ванной и получила несколько переломов бедра.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Софи Лорен

Софи Лорен - итальянская актриса, модель, певица, автобиограф, сообщает Википедия. Самую известную роль в карьере сыграла в ленте режиссера Витторио де Сика "Чочара" (1960). За нее была признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале, получила "Оскар" и множество других международных кинонаград.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Софи Лорен новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

14:55Война
Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

12:29Украина
Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

12:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Последние новости

15:06

Секрет безупречной чистоты: простой способ навести идеальный порядок в доме

14:55

Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

14:50

Можно просто есть ложкой: быстрый рецепт фантастически вкусной карамели

14:49

Софи Лорен неожиданно вышла на публику - как выглядит 91-летняя легенда

14:43

Какие растения нельзя обрезать в октябре: список цветов, которые рискуют погибнуть

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
14:13

Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны

13:56

Можно без опаски собирать в лесу: топ-15 грибов без ядовитых двойников

13:39

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

13:33

"Так сладко": экс-жена Комарова сделала романтичный намек из города любвиВидео

Реклама
13:27

Секрет раскрыт: нужно ли срезать маленькие резиновые "усики" с новых шинВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

12:29

Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

12:28

Когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает - ответ удивитВидео

12:28

Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

12:25

"Мама в 47": известная украинская ведущая показала новорожденного первенца

11:57

Китай помогает РФ наводить по спутнику ракетные удары по Украине – СВР

11:57

Все покинули: Джулия Робертс рассказала, почему все время плачет

11:53

НАТО скупает танки на случай войны с Россией, но есть один нюанс - СМИ

11:43

Поражен ряд важных объектов: в Генштабе раскрыли детали ударов по России

11:40

Звезду "Один дома" разбил инсульт: как он выглядитВидео

Реклама
11:33

Один кусочек — и печень не спасти: шесть главных правил "тихой охоты"Видео

11:17

Принц Уильям сделал неожиданный запрет своим детям: "Очень строго следим"

10:59

Зарплата учителей может вырасти на 50%: нардеп сказал, когда ждать повышений

10:56

Американского рэппера P.Diddy осудили и дали тюремный срок

10:41

Путин изменит свою позицию по войне: политолог назвал условие

10:14

Борта Ту-95 уже с ракетами: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

10:06

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

10:01

Рыб ждет шикарный месяц, но есть два опасных дня: гороскоп на октябрь 2025Видео

09:43

После ударов РФ в Украине вводят графики отключения света: где действуют ограниченияФото

09:14

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных переменВидео

09:08

РФ запустила дроны по Украине: вспыхнул пожар, начались отключения светаФото

08:57

Вернули контроль и вытесняют россиян: ISW сообщили о прорыве ВСУ на фронте

08:10

Может ли Украина стать "новым Китаем" по производству дронов для НАТО?мнение

07:46

Ленинградскую область трясло от взрывов: дроны атаковали один из крупнейших НПЗВидео

06:15

От мокрого снега и ливней до +20: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

06:10

С какой стати Беларусь имеет неприкосновенность?мнение

05:30

Судьбоносный путь откроется трем знакам зодиака 4 октября: список счастливчиков

05:05

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

04:32

Нужна только зубная щетка: лайфхак для невероятного объема волос

03:56

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Реклама
03:30

Опытные грибники чаще всего ошибаются: как правильно собирать грибыВидео

03:05

Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с женщиной в офисе за 45 секунд

02:45

Каких людей надо держать подальше: 6 типов токсичных знакомых, что разрушают жизнь

01:43

Их недооценивают: астролог назвала 3 знака зодиака с самым высоким IQ

01:17

Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

00:36

ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, - DeepState

00:05

Британцы массово заливают жидкость для мытья посуды раковину: в чем причина

00:01

Сочи массированно атаковали дроны, когда там находился Путин - СМИ

03 октября, пятница
23:51

Путин в отчаянии из-за войны и идет на беспрецедентный шаг: СМИ узнали детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять