Софи Лорен неожиданно вышла на публику - как выглядит 91-летняя легенда

Софи Лорен засияла на свадьбе сына.

Софи Лорен появилась на публике / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Знаменитая актриса Софи Лорен появилась на публике

Как выглядит звезда в 91 год

Легендарная актриса Софи Лорен впервые после длительного уединения посетила свадьбу своего сына, Карло Понти-младшего, который женился на фитнес-тренере Мариам Шарманашвили. Фотографии с церемонии невеста опубликовала в своем Instagram.

Для Карло и Мариам это была уже вторая церемония: ранее пара поженилась на родине невесты в Грузии. Обмен брачными обетами состоялся в монастыре Самтавро - объекте культурного наследия ЮНЕСКО. Поскольку 91-летняя Софи Лорен не смогла присутствовать на грузинской церемонии, молодожены организовали повторное празднование в Женеве.

Софи Лорен на свадьбе сына / фото: instagram.com, mariamsharmanashvili

Софи Лорен посетила официальную роспись, которая состоялась 30 сентября, и сделала немало фото с молодоженами. На фотографиях заметно, что, несмотря на почтенный возраст, актриса выглядит прекрасно и следит за своей внешностью. Софи была счастлива увидеть сына в статусе жениха и лично поздравить пару.

Для праздничного дня невеста выбрала элегантное платье без бретелек, а жених - классический костюм с галстуком и бутоньеркой.

Сын Софи Лорен с невестой / фото: instagram.com, mariamsharmanashvili

Пара уже воспитывает детей от предыдущих отношений: Карло имеет двоих детей, а Мириам - сына. Судя по опубликованным фото, муж и жена успешно наладили взаимоотношения со своими отпрысками: он нашел общий язык с сыном Мириам, а она - с дочерью и сыном Карло. Ранее влюбленные отмечали, что дети только увеличивают их близость и укрепляют семейные связи.

Сын Софи Лорен с детьми / фото: instagram.com, mariamsharmanashvili

Ранее Главред сообщал, что известный итальянский певец Аль Бано Карризи опубликовал редкое фото актрисы Софи Лорен, которая в последнее время почти не появляется на публике. На снимке, подписанном "С великой Софи Лорен", также был известный коллекционер автомобилей Даниэль Изели.

Также итальянская актриса Софи Лорен перенесла экстренную операцию. Звезда попала в больницу после неудачного падения в своем швейцарском доме. Икона итальянского кино упала в ванной и получила несколько переломов бедра.

О персоне: Софи Лорен Софи Лорен - итальянская актриса, модель, певица, автобиограф, сообщает Википедия. Самую известную роль в карьере сыграла в ленте режиссера Витторио де Сика "Чочара" (1960). За нее была признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале, получила "Оскар" и множество других международных кинонаград.

