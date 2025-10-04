Американского рэппера P.Diddy осудили и дали тюремный срок

Дидди извинился перед своей бывшей девушкой Кэсси Вентурой за нападение на неё.

P.Diddy взвешивал женщин перед своими вечеринками / Коллаж Главред, фото Facebook/Diddy

Кратко:

За что осудили Шона Комбса

Сколько ему сидеть в тюрьме

Cуд приговорил Шона "Дидди" Комбса к более чем четырём годам лишения свободы по обвинениям, связанным с проституцией.

Как пишет Би-Би-Си, его признали виновным в перелете самолётом через всю территорию США для сексуальных контактов с так называемыми "фриками", включая женщин и мужчин, работающих в секс-индустрии.

Окружной судья США Арун Субраманян заявил, что суд не располагает "огромным" количеством доказательств против Комбса, и для вынесения приговора ему не требуется дополнительного наказания.

Diddy собирается подать апелляцию / Скриншот видео с youtube.com

Судья Субраманян приговорил его к 50 месяцам лишения свободы на слушаниях в федеральном суде Манхэттена. Комбс не признал себя виновным и, как ожидается, подаст апелляцию. Адвокаты музыкального магната признали, что его клиент физически насиловал своих подруг, но заявили, что они добровольно участвовали в сексуальных действиях.

В преддверии вынесения приговора Комбс просил суд о принятии мер в отношении своей бывшей девушки Кэсси Вентуры. В четырёхстраничном письме, которое он написал окружному судье южного Нью-Йорка Аруну Субраманьяну, Комбс заявил, что берёт на себя полную ответственность за свои прошлые ошибки."Я беру на себя полную ответственность за свои прошлые ошибки. Это были самые тяжёлые два года моей жизни, и я не могу никого винить в моей нынешней ситуации, кроме себя самого", — написал он в письме.

Дидди извинился перед своей бывшей девушкой Кэсси Вентурой за нападение на неё и женщину, которая давала показания под именем "Джейн" во время суда, за причинение ей боли.

"Я буквально схожу с ума. Я чувствую себя виноватым, избивая женщину, которую, как он говорил, люблю", — написал он. "Я всегда сожалею об этом. Моё домашнее насилие всегда будет тяжёлым бременем, которое я буду нести вечно".

Дидди объяснил, что его преступления "коренятся в эгоизме", и он "погряз в наркотиках и излишествах".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P. Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Стали известны жуткие новые подробности о сексуальных сеансах, которые устраивал рэпер Шон Комбс. В частности, показания давал работник из эскорта Дэниел Филипп.

Кроме того, P. Diddy якобы использовал весы, чтобы убедиться, что женщины, приглашённые на его скандальные вечеринки "Freak Off", не весят больше 63 килограмм.

Скандал с P.Diddy - что случилось 54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин. Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

