P.Diddy брал весы для отбора женщин на грязные вечеринки: сколько должны были весить девушки

Девушки должны были быть молодыми и горячими, поэтому всегда были весы под рукой.

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P.Diddy взвешивал женщин перед своими вечеринками / Коллаж Главред, фото Facebook/Diddy

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Женщин взвешивали перед скандальными вечеринками

Они не должны были быть с короткой стрижкой

Девушки должны были быть "горячими"

Скандальный рэппер P.Diddy (Шон "Дидди" Комбс), которого сейчас обвиняют в сексуальном насилии и ряде других выступлений, якобы использовал весы, чтобы убедиться, что женщины, приглашённые на его скандальные вечеринки "Freak Off", не весят больше 63 килограмм.

"Мы проводили взвешивание, если это было необходимо", — рассказал бывший организатор вечеринок, работавший с рэпером в 2004 и 2005 годах, пишет Page Six.

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"Девушки должны были быть молодыми и горячими, поэтому у меня всегда были весы под рукой на случай, если мне нужно было убедиться. Цифра была 63 кг, но если девушка была действительно высокой, приходилось проявлять осторожность", - добавил он.ё

По словам женщины-организатора, пожелавшей остаться анонимной, женщины не должны были иметь "ни дряблости, ни целлюлита", а также не иметь "чрезмерного пирсинга или татуировок".

Они также не должны был иметь короткие стрижки и должны были быть "молодыми и горячими", заявила организатор.

Что касается дресс-кода, то женщины-участники вечеринки также должны были выглядеть соответственно.

Скандал с P.Diddy - что случилось 54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин. Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

"Никаких брюк. Никаких джинсов. Никаких туфель на плоской подошве. Каждая девушка должна была надеть вечернее платье, желательно очень короткое, чтобы прикрыть ягодицы, но не длиннее середины бедра", — рассказала организатор мероприятия.

"Открытое декольте. И каждая из них должна была носить туфли на шпильках", - добавил аноним.

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Накануне стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P.Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Ранее также стало известно о том, что Джастин Бибер испытывает проблемы с психическим здоровьем, поскольку его некогда близкий друг Шон "Дидди" Комбс (P.Diddy) сталкивается с уголовными обвинениями в сексуальном насилии, насилии, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и другими ужасными обвинениями.

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