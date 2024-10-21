Скандал P.Diddy: как принцы Уильям и Гарри фигурируют в грязной истории

Скандал P.Diddy набирает все новые обороты и привлекает все новые известные имена.

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принц Гарри, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Кэтрин / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вокруг скандала с американским актером и рэппером P.Diddy набирает оборотов. Теперь в контексте его всплыли и имена главных королевских персонажей - принца Уильяма и принца Гарри.

Как пишет Би-Би-Си, P.Diddy, он же Комбс был глубоко очарован британской королевской семьей. Об этом Роб Шутер, работавший публицистом рэпера на пике его славы,

Шутер рассказал, что помнит, как его просили более 10 раз позвонить принцу Гарри и принцу Уильяму с приглашениями на вечеринки, предлагая оплатить их поездку, проживание и даже оплатить их безопасность.

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В своей роскошной нью-йоркской квартире рэпер хранил фотографии принцев в рамках, сказал Шутер, объяснив: "Он считал себя королем, поэтому вполне логично, что он хотел бы иметь двух принцев в своей свите".

Скандал с P.Diddy - что случилось 54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин. Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

И Гарри, и Уильям никогда не принимали приглашений от Комбса, добавил он.

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Накануне стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P.Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Ранее также стало известно о том, что Джастин Бибер испытывает проблемы с психическим здоровьем, поскольку его некогда близкий друг Шон "Дидди" Комбс (P.Diddy) сталкивается с уголовными обвинениями в сексуальном насилии, насилии, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и другими ужасными обвинениями.

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