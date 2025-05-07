Садоводы призвали не выбрасывать пластиковые бутылки: зачем они нужны

Пластиковым бутылкам можно дать вторую "жизнь". Их легко можно использовать на огороде.

https://glavred.info/lifehack/sadovody-prizvali-ne-vybrasyvat-plastikovye-butylki-zachem-oni-nuzhny-10662659.html Ссылка скопирована

Где можно использовать пластиковые бутылки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что можно сделать из пластиковой бутылки

Как использовать бутылки в саду или на огороде

Сегодня трудно представить свой быт без пластиковых изделий, ведь половина из того, чем мы пользуемся ежедневно, изготовлено из пластмассы. Никому не секрет, что пластик загрязняет нашу планету и вредит окружающей среде. Чтобы хотя бы немного уменьшить количество отходов, эксперты рекомендуют превращать пластиковые бутылки, например, в теплицы. Главред узнал, как в домашних условиях сделать теплицу для растений.

Как пишет Mirror, теплицы обычно изготавливаются из стекла или пленки, создавая для растений теплую, умеренную среду для роста.

видео дня

Конечно, установка настоящей теплицы может стоить дорого. К тому же, в зависимости от размера сада, вам может не хватить места.

Поэтому эксперты рекомендуют дать вторую "жизнь" пластиковым бутылкам.

Сначала нужно взять бутылку, вырезать дно и снять наклейки.

После этого накройте растение или семена в горшке пластиковой бутылкой. Когда семена прорастут или хорошо приживутся, "теплицу" можно снять. Эксперты также предлагают повторно использовать бутылки или пакеты от молока. Они прекрасно подойдут для полива растений.

Еще один замечательный трюк - повторное использование кофейной гущи в качестве удобрения. В её составе много азота - именно то, что нужно растениям для активного роста.

Другие новости:

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред