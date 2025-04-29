Что можно сделать из пластиковых бутылок: неожиданный ответ сразит наповал

Главное:
- Что делают из вторичного пластика
- Как используются переработанные пластиковые бутылки
- Что производят из пластиковых бутылок
Пластик, прошедший переработку, превращается в ценное сырьё для производства множества товаров.
Это не только помогает уменьшить уровень загрязнения природы, но и способствует экологически устойчивому развитию, говорится в материале Главреда.
Современные технологии позволяют использовать переработанный пластик повторно, создавая из него новые изделия.
Что делают из вторичного пластика
Ткани, одежда, сумки и разнообразные аксессуары;
- Материалы для строительства;
- Садовая и интерьерная мебель;
- Упаковочные изделия и контейнеры;
- Детские товары и игрушки;
- Автомобильные детали — панели, обшивка, бамперы;
- Украшения и декоративные элементы;
- Предметы быта;
- Элементы дорожной инфраструктуры.
Как используются переработанные пластиковые бутылки
Из пластиковых бутылок (ПЭТ) после переработки изготавливают:
- ПЭТ-тару для хозяйственного и промышленного использования;
- Пластиковые решетки и сетки для лёгких ограждений;
- Упаковочные ленты, верёвки, шпагат;
- Канализационные трубы и гибкие шланги;
- Канистры, вёдра, бочки;
- Плёнку для упаковки;
- Полиэтиленовые мешки для мусора;
- Полиэфирное волокно, используемое при производстве одежды.
Что производят из пластиковых бутылок
Вторичный ПЭТ-материал может быть переработан в ткани, такие как нейлон, органза и тафта. Некоторые бренды даже полностью шьют одежду из переработанных бутылок. Например:
- Для одной футболки требуется около 7 бутылок;
- Для свитера — до 40;
- Наполнитель для зимней куртки (например, лыжной) — около 14 бутылок.
Что полезного можно сделать из пластиковой бутылки в быту
Пластиковые бутылки можно использовать для создания практичных и декоративных вещей. Вот несколько идей, предложенных экологическими порталами:
- Кашпо для цветов;
- Сушилка для посуды на даче;
- Декоративный садовый фонтан;
- Органайзер для ванной;
- Настольный светильник.
Переработка бутылок - чему можно поучиться у немцев:
О проблематике переработки пластика идет речь в материале издания DWУкраїнською. Отмечается, что каждую минуту в мире продают один миллион пластиковых бутылок.
При этом эксперты приводят опыт Германии, где одна из лучших систем переработки пластиковой тары. Зрителям предлагают ознакомится с тем, к она работает и что мешает другим странам поступать так же.
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Что известно о Deutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.
"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).
Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".
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