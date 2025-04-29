Что можно сделать из пластиковых бутылок: неожиданный ответ сразит наповал

Что можно сделать из пластиковых бутылок на огороде - что можно изготовить из переработанных пластиковых бутылок.

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Что делают из пластиковых бутылок / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Polina Tankilevitch, Pexels/Magda Ehlers

Главное:

Что делают из вторичного пластика

Как используются переработанные пластиковые бутылки

Что производят из пластиковых бутылок

Пластик, прошедший переработку, превращается в ценное сырьё для производства множества товаров.

Это не только помогает уменьшить уровень загрязнения природы, но и способствует экологически устойчивому развитию, говорится в материале Главреда.

Современные технологии позволяют использовать переработанный пластик повторно, создавая из него новые изделия.

Что делают из вторичного пластика

Ткани, одежда, сумки и разнообразные аксессуары;

Материалы для строительства;

Садовая и интерьерная мебель;

Упаковочные изделия и контейнеры;

Детские товары и игрушки;

Автомобильные детали — панели, обшивка, бамперы;

Украшения и декоративные элементы;

Предметы быта;

Элементы дорожной инфраструктуры.

Как используются переработанные пластиковые бутылки

Из пластиковых бутылок (ПЭТ) после переработки изготавливают:

ПЭТ-тару для хозяйственного и промышленного использования;

Пластиковые решетки и сетки для лёгких ограждений;

Упаковочные ленты, верёвки, шпагат;

Канализационные трубы и гибкие шланги;

Канистры, вёдра, бочки;

Плёнку для упаковки;

Полиэтиленовые мешки для мусора;

Полиэфирное волокно, используемое при производстве одежды.

Что производят из пластиковых бутылок

Вторичный ПЭТ-материал может быть переработан в ткани, такие как нейлон, органза и тафта. Некоторые бренды даже полностью шьют одежду из переработанных бутылок. Например:

Для одной футболки требуется около 7 бутылок;

Для свитера — до 40;

Наполнитель для зимней куртки (например, лыжной) — около 14 бутылок.

Что полезного можно сделать из пластиковой бутылки в быту

Пластиковые бутылки можно использовать для создания практичных и декоративных вещей. Вот несколько идей, предложенных экологическими порталами:

Кашпо для цветов;

Сушилка для посуды на даче;

Декоративный садовый фонтан;

Органайзер для ванной;

Настольный светильник.

Переработка бутылок - чему можно поучиться у немцев:

О проблематике переработки пластика идет речь в материале издания DWУкраїнською. Отмечается, что каждую минуту в мире продают один миллион пластиковых бутылок.

При этом эксперты приводят опыт Германии, где одна из лучших систем переработки пластиковой тары. Зрителям предлагают ознакомится с тем, к она работает и что мешает другим странам поступать так же.

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Что известно о Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

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