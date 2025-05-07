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Принц Луи смешно скопировал старшего брата во время официальной церемонии

Алена Кюпели
7 мая 2025, 20:32
413
Джордж и его младший брат присутствовали на параде в честь Дня Победы вместе со своей 10-летней сестрой.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Луи
Принц Луи - звезда публичных мероприятий/ Коллаж Главред, фото Instagram/ Основна світлина princeandprincessofwales princeandprincessofwales

Кратко:

  • Чем Луи рассмешил своих поклонников
  • Кого он смешно копировал

Принц Луи копировал своего старшего брата принца Джорджа во время парада в честь Дня Победы.

Как пишет Page Six, когда братья наблюдали за военной процессией из Мемориала королевы Виктории в Лондоне, Джордж взял свои пальцы и откинул волосы назад.Через несколько секунд камеры засняли, как 7-летний мальчик копирует манеры 11-летнего, откидывая волосы назад рукой.

видео дня

Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон с детьми / instagram.com/princeandprincessofwales

Затем Луи начал дуть на волосы, которые были у него на лбу.

Джордж и его младший брат присутствовали на параде в честь Дня Победы вместе со своей 10-летней сестрой принцессой Шарлоттой и родителями принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Королевские наследники
Королевские наследники / Фото Instagram/_kate_middleton_royal

Луи сидел между Уильямом и Джорджем. Тем временем Шарлотта сидела между своим старшим братом и принцессой Уэльской.

Королевские наследники
Королевские наследники / Фото Instagram/_kate_middleton_royal

Луи, который известен тем, что привлекает всеобщее внимание своей мимикой, был запечатлен на камере, когда он дергал за плетеный шнур на военной куртке принца Уэльского.

Посмотреть фото харизматичного принца Луи можно тут

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Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

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Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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