Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

О чем сказал Коваленко:
- Путин не отменит парад в Москве из-за угрозы дронов
- Поражена авиабаза стратегической авиации и единственный в РФ завод по производству оптоволокна в Саранске
В Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 7 мая страну атаковало рекордное количество беспилотников, было якобы сбито 524 дрона. Массированные удары продолжаются уже вторые сутки подряд. Несмотря на это, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не планирует отменять парад в Москве. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, такая ситуация действительно является вызовом для российской стороны, однако вряд ли заставит Путина изменить планы. В то же время, добавляет Коваленко, гости мероприятия уже сталкиваются с логистическими проблемами, поэтому сценарий Кремля начинает давать сбои.
Комментируя последствия ударов дронами по территории России, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что уже подтверждено поражение ряда объектов, в частности авиабазы "Шайковка" в Калужской области, где размещается стратегическая авиация, которая должна была участвовать в параде, а также хранятся ракеты Х-22.
"Есть большая надежда, что в ближайшее время не возобновит работу завод по производству оптоволокна в Саранске. Это единственный производитель оптоволокна для дронов. А именно беспилотники с оптоволокном стали "козырем" для россиян и нанесли очень много проблем на передовой", - рассказал Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, в случае повреждения оптоволоконной инфраструктуры врагу будет трудно ее восстановить - возможно, придется обращаться к Китаю или другим партнерам.
Кроме того, он сообщил, что есть попадания по складам с боеприпасами и оборонным предприятиям, в частности одному из производителей ракетной артиллерии, о которых пока официально не сообщают.
Коваленко добавил, что большое количество систем ПВО было переброшено в Москву и Подмосковье, где произошли атаки. Это привело к перегрузке противовоздушной обороны, ведь на переброску и перезарядку установок требуется не менее 6-9 часов.
"Был большой расход боекомплекта, поэтому значительное количество установок остались без БК. Следовательно, россиянам нужны дополнительные поставки ракет к их комплексам в определенных зонах Подмосковья", - отметил Андрей Коваленко.
Удары по РФ - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 мая по территории России были нанесены удары дронами. Взрывы прогремели в Саранске, Туле и Московской области. По данным российского Telegram-канала Astra, в Саранске после атаки вспыхнул пожар на заводе "Оптиковолоконные системы".
Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ, дальнобойные дроны украинской спецслужбы поразили два оборонных предприятия в глубоком тылу РФ.
В результате масштабной атаки дронов в канун праздничных мероприятий в Москве в работе гражданской авиации РФ возникли значительные перебои. Как отмечает The Moscow Times, из-за ограничений, введенных в ответ на атаку, было отменено или перенесено большое количество рейсов.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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