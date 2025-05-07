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Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

Юрий Берендий
7 мая 2025, 19:47
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Удары по России продолжаются уже вторые сутки, в ЦПД СНБО рассказали о последствиях атаки дронов по территории РФ и как это повлияет на парад в Москве.
Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ
В СНБО раскрыли последствия массированного удара по России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

О чем сказал Коваленко:

  • Путин не отменит парад в Москве из-за угрозы дронов
  • Поражена авиабаза стратегической авиации и единственный в РФ завод по производству оптоволокна в Саранске

В Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 7 мая страну атаковало рекордное количество беспилотников, было якобы сбито 524 дрона. Массированные удары продолжаются уже вторые сутки подряд. Несмотря на это, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не планирует отменять парад в Москве. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, такая ситуация действительно является вызовом для российской стороны, однако вряд ли заставит Путина изменить планы. В то же время, добавляет Коваленко, гости мероприятия уже сталкиваются с логистическими проблемами, поэтому сценарий Кремля начинает давать сбои.

видео дня

Комментируя последствия ударов дронами по территории России, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что уже подтверждено поражение ряда объектов, в частности авиабазы "Шайковка" в Калужской области, где размещается стратегическая авиация, которая должна была участвовать в параде, а также хранятся ракеты Х-22.

"Есть большая надежда, что в ближайшее время не возобновит работу завод по производству оптоволокна в Саранске. Это единственный производитель оптоволокна для дронов. А именно беспилотники с оптоволокном стали "козырем" для россиян и нанесли очень много проблем на передовой", - рассказал Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, в случае повреждения оптоволоконной инфраструктуры врагу будет трудно ее восстановить - возможно, придется обращаться к Китаю или другим партнерам.

Кроме того, он сообщил, что есть попадания по складам с боеприпасами и оборонным предприятиям, в частности одному из производителей ракетной артиллерии, о которых пока официально не сообщают.

Коваленко добавил, что большое количество систем ПВО было переброшено в Москву и Подмосковье, где произошли атаки. Это привело к перегрузке противовоздушной обороны, ведь на переброску и перезарядку установок требуется не менее 6-9 часов.

"Был большой расход боекомплекта, поэтому значительное количество установок остались без БК. Следовательно, россиянам нужны дополнительные поставки ракет к их комплексам в определенных зонах Подмосковья", - отметил Андрей Коваленко.

Удары по РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 мая по территории России были нанесены удары дронами. Взрывы прогремели в Саранске, Туле и Московской области. По данным российского Telegram-канала Astra, в Саранске после атаки вспыхнул пожар на заводе "Оптиковолоконные системы".

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ, дальнобойные дроны украинской спецслужбы поразили два оборонных предприятия в глубоком тылу РФ.

В результате масштабной атаки дронов в канун праздничных мероприятий в Москве в работе гражданской авиации РФ возникли значительные перебои. Как отмечает The Moscow Times, из-за ограничений, введенных в ответ на атаку, было отменено или перенесено большое количество рейсов.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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