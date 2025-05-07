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Возник сильный пожар: дроны СБУ поразили заводы "Базальт" и "Сплав" в РФ

Даяна Швец
7 мая 2025, 18:34
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Из-за угрозы дронов в Московской области вводили "план Ковер" и закрывали аэропорты.
Атака дронов, взрыв
Беспилотники поразили два завода ВПК в РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ

Куда налетели дроны:

  • В Красноармейске горело оборонное предприятие "Базальт"
  • В Туле произошел пожар на заводе "Сплав", производителе РСЗО

В ночь на 7 мая дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Такой информацией поделился Укринформ со ссылкой на источник в СБУ.

"Хлопок "посетил" "Базальт" - главное оборонное предприятие РФ по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии РФ (Красноармейск, Московская обл.). Там местные жители насчитали не менее 7 взрывов, после которых начался пожар. А также на завод "Сплав" - единственное в РФ предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны (г. Тула). После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление", - сообщил собеседник.

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Также стоит отметить, что из-за угрозы удара дронов россиянам пришлось ввести на территории Московской области "план Ковер", который предусматривал закрытие аэропортов. Как результат - возник транспортный коллапс, ведь авиакомпании отменили сотни рейсов.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

Атака на РФ 7 мая - что известно

Главред писал о том, что дроны нанесли удары по ключевым военным объектам в РФ, включая аэродромы, где базируются истребители и самолеты-носители ядерных ракет. В частности, атакованы были два российских военных аэродрома - Шайковка и Кубинка.

Кроме того, под ударом оказались значимые военные заводы и аэродром в Подмосковье. Ударные дроны также атаковали Москву, столицу России, а также города Саранск и Тулу.

В результате в аэропортах РФ начался хаос. Тысячи пассажиров застряли в аэропортах России и за рубежом, ожидая рейсов.

Больше ключевых новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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