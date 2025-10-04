Звезду "Один дома" разбил инсульт: как он выглядит

Кратко:
Британский актер Тим Карри оказался в плачевной ситуации, после того, как пережил серьезное заболевание.
Как пишет Eonline, спустя почти 13 лет после инсульта, 79-летний мужчина рассказал, что ему всё ещё трудно восстановить подвижность ног.
"Я всё ещё не могу ходить, поэтому и сижу в этом дурацком кресле", — сказал Карри зрителям на специальном показе фильма "Шоу ужасов Рокки Хоррора" в честь 50-летия фильма.
А актёр, сыгравший доктора Фрэнка-н-Фёртера в мюзикле 1975 года, признался, что ещё долго не рассчитывает двигать ногами.
"Я не буду петь и танцевать в ближайшее время", — пошутил он. "У меня всё ещё серьёзные проблемы с левой ногой".
В 2012 году Карри перенес инсульт. И хотя эта проблема со здоровьем оказала длительное влияние на его физические возможности, звезда сериала "Один дома" признался, что не осознавал, что находится в состоянии неотложной медицинской помощи, когда это произошло.
"В тот момент мне делали массаж, и я даже ничего не заметил", — вспоминает Карри. "Но массажист сказал: „Я волнуюсь за тебя, я хочу вызвать скорую". Он так и сделал, а я ответил: "Какая глупость!".
Это не первый раз, когда Карри делится новостями о процессе своего восстановления. Спустя год после травматического инцидента его агент публично сообщил, что у него был инсульт, и заявил, что он "всё отлично".
Тим говорит, что ходить он уже никогда не сможет, и это самое печальное.
О персоне: Тим Карри
Тим Карри - британский актёр и певец. Обладатель дневной премии "Эмми" и трёхкратный номинант на премию "Тони". В июле 2012 года Карри перенёс обширный инсульт, в результате чего теперь передвигается на инвалидном кресле-коляске. Тем не менее, он продолжает работу актёром озвучивания. Карри никогда не был женат и не имеет детей.
