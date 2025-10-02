Кратко:
- Что случилось с актером
- Что известно о болезни актера
В террористической России от тяжелого заболевания в возрасте 51 года скончался популярный российский актер Сергей Рыбин.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, летом Сергею Рыбину исполнился 51 год, вскоре после дня рождения у него начались серьезные проблемы со здоровьем. В минувший понедельник мужчина умер от цирроза печени.
Сообщается, что в последнее время актеру было совсем плохо на столько, что он буквально плохо ходил и при очередном падении сильно повредил спину.
