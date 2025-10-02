Укр
Цирроз: умер популярный российский актер

Алена Кюпели
2 октября 2025, 21:32
550
Сергею Рыбину исполнился 51 год, вскоре после дня рождения у него начались серьезные проблемы со здоровьем.
Умер Сергей Рыбин
Умер Сергей Рыбин / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Что случилось с актером
  • Что известно о болезни актера

В террористической России от тяжелого заболевания в возрасте 51 года скончался популярный российский актер Сергей Рыбин.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, летом Сергею Рыбину исполнился 51 год, вскоре после дня рождения у него начались серьезные проблемы со здоровьем. В минувший понедельник мужчина умер от цирроза печени.

видео дня
Рыбин дружил с путинистом Охлобыстиным
Рыбин дружил с путинистом Охлобыстиным / Фото Стархит

Сообщается, что в последнее время актеру было совсем плохо на столько, что он буквально плохо ходил и при очередном падении сильно повредил спину.

Летом Сергею Рыбину исполнился 51 год, вскоре после дня рождения у него начались серьезные проблемы со здоровьем. В минувший понедельник мужчина умер от цирроза печени.

