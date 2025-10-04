Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Тряслись руки и повторял Януковича: Путин поразил публику нездоровым поведением

Даяна Швец
4 октября 2025, 18:11
337
На одном из недавних выступлений президент России Владимир Путин продемонстрировал заметную нервозность.
Путин, Янукович
Путин повторяет Януковича / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скрин с видео ютуб

О чем рассказывается:

  • Владимир Путин повторяет украинского беглого президента
  • Странное совпадение и нездоровое поведение в речи главы России

Во время одного из последних выступлений президента России Владимира Путина внимательные пользователи обратили внимание на несколько странных деталей. Кроме заметной напряженности в его поведении, наблюдалась и своеобразная параллель с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, которая породила гору теорий заговора.

На видео, которое распространяется по сети, Путин пытается опровергнуть распространенное мнение о том, что он ведет себя как монарх. Он заверил, что не считает себя императором и не имеет "императорских наклонностей". Напротив, подчеркнул, что он "избранный народом президент".

видео дня
Путин дрожащими руками едва не сломал ручку
Путин дрожащими руками едва не сломал ручку / фото: тг-канал Главред

"Александр Первый был императором, а я избранный народом президент", - заявил Путин.

Эта фраза вызвала немало обсуждений, ведь похожие слова когда-то звучали от Виктора Януковича во время его инаугурации в 2010 году. Тогда он торжественно сказал:

"Я, Виктор Янукович, волей народа избранный президентом Украины, вступая на эту высокую должность, присягаю на верность Украине".

Такое совпадение формулировок выглядит по меньшей мере символично, особенно на фоне недавнего появления Януковича с очередной лестью в адрес Кремля и Путина.

Кроме этого, в выступлении президента РФ заметили признаки нервозности: его руки заметно дрожали и часто меняли положение. В левой руке Путин держал ручку, которую сжимал настолько сильно, что, казалось, вот-вот ее сломает.

Примечательно, что подобный эпизод случался и с самим Януковичем: во время одного из официальных обращений он сломал ручку, извиняясь перед украинским народом. Многие телеканалы тогда вырезали этот момент из записи, однако видео все же попало в сеть.

Куда пропал Виктор Янукович - последние новости по теме

Как писал Главред, Виктор Янукович, который покинул Украину и сбежал в Россию после Майдана, 1 сентября неожиданно обнародовал видеообращение. В нем он выразил поддержку политике Кремля и положительно оценил действия Владимира Путина.

Впоследствии аналитики ISW раскрыли замысел Путина. Они объяснили, зачем Кремль показал ролик с Януковичем и что стоит за такой стратегией.

Политолог, преподаватель КНУ им. Т. Шевченко Петр Олещук высказал мнение, что Россия снова использовала Януковича в информационной кампании.

"Де-факто Янукович подтвердил тезисы, которые в последнее время озвучивает Трамп и многие в его окружении, а именно: война с Россией началась из-за того, что Украину хотели затянуть в НАТО. Делали это "проклятые демократы": в 2014 году - Обама, а в 2022-м - Байден. А Путин... он в войне не виноват. Мол, вся вина - на американских демократах и Евросоюзе, которые хотели затянуть Украину в Альянс и ради этого "устроили переворот". И вот, россияне подсовывают "президента", против которого был устроен "переворот", и он подтверждает все это публично", - указывает он.

Больше интересных новостей:

О персоне: Владимир Путин

Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимности выборов 2024 года в РФ.
Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Янукович Виктор Янукович Владимир Путин обращение Януковича президент Украины президент России Украина Путин новости Путин болен
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тряслись руки и повторял Януковича: Путин поразил публику нездоровым поведением

Тряслись руки и повторял Януковича: Путин поразил публику нездоровым поведением

18:11Мир
Среди раненых - дети, есть жертва: новые детали двойного удара РФ по вокзалу в Шостке

Среди раненых - дети, есть жертва: новые детали двойного удара РФ по вокзалу в Шостке

17:24Украина
Под Добропольем "зайцу отрезали уши": военный рассказал о котлах для россиян

Под Добропольем "зайцу отрезали уши": военный рассказал о котлах для россиян

16:48Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных перемен

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных перемен

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Последние новости

18:41

Его материалы меняли страну: резко не стало известного украинского журналиста

18:11

Тряслись руки и повторял Януковича: Путин поразил публику нездоровым поведением

17:57

Окончания войны не видно: мрачный прогноз насчет переговоров Украины и РФВидео

17:24

Среди раненых - дети, есть жертва: новые детали двойного удара РФ по вокзалу в ШосткеФото

17:15

Неужели инсценировал смерть: в РФ переполох, гроб Кеосаяна исчез, а могилы нет

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
16:48

Под Добропольем "зайцу отрезали уши": военный рассказал о котлах для россиян

16:44

Какие прически провоцируют выпадение волос: самые частые ошибки в укладке

16:34

Остапчук подарил жене дорогущее авто: скоро получит права

16:33

Партийное строительство Украины – как менялся политический ландшафт актуально

Реклама
16:09

Заметное изменение на валютном рынке: что скоро произойдет с курсом доллара

16:07

Оказывается, в Украине есть несколько своих Кавказов: географы сделали открытие

16:03

Взорван моторный отсек ракетного корабля РФ: детали мощного удара спецназа ВСУ

15:06

Секрет безупречной чистоты: простой способ навести идеальный порядок в домеВидео

14:55

Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

14:50

Можно просто есть ложкой: быстрый рецепт фантастически вкусной карамели

14:49

Софи Лорен неожиданно вышла на публику - как выглядит 91-летняя легенда

14:43

Какие растения нельзя обрезать в октябре: список цветов, которые рискуют погибнуть

14:13

Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны

13:56

Можно без опаски собирать в лесу: топ-15 грибов без ядовитых двойников

13:39

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

Реклама
13:33

"Так сладко": экс-жена Комарова сделала романтичный намек из города любвиВидео

13:27

Секрет раскрыт: нужно ли срезать маленькие резиновые "усики" с новых шинВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

12:29

Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

12:28

Когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает - ответ удивитВидео

12:28

Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

12:25

"Мама в 47": известная украинская ведущая показала новорожденного первенца

11:57

Китай помогает РФ наводить по спутнику ракетные удары по Украине – СВР

11:57

Все покинули: Джулия Робертс рассказала, почему все время плачет

11:53

НАТО скупает танки на случай войны с Россией, но есть один нюанс - СМИ

11:43

Поражен ряд важных объектов: в Генштабе раскрыли детали ударов по России

11:40

Звезду "Один дома" разбил инсульт: как он выглядитВидео

11:33

Один кусочек — и печень не спасти: шесть главных правил "тихой охоты"Видео

11:17

Принц Уильям сделал неожиданный запрет своим детям: "Очень строго следим"

10:59

Зарплата учителей может вырасти на 50%: нардеп сказал, когда ждать повышений

10:56

Американского рэппера P.Diddy осудили и дали тюремный срок

10:41

Путин изменит свою позицию по войне: политолог назвал условие

10:14

Борта Ту-95 уже с ракетами: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

10:06

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

10:01

Рыб ждет шикарный месяц, но есть два опасных дня: гороскоп на октябрь 2025Видео

Реклама
09:43

После ударов РФ в Украине вводят графики отключения света: где действуют ограниченияФото

09:14

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных переменВидео

09:08

РФ запустила дроны по Украине: вспыхнул пожар, начались отключения светаФото

08:57

Вернули контроль и вытесняют россиян: ISW сообщили о прорыве ВСУ на фронте

08:10

Может ли Украина стать "новым Китаем" по производству дронов для НАТО?мнение

07:46

Ленинградскую область трясло от взрывов: дроны атаковали один из крупнейших НПЗВидео

06:15

От мокрого снега и ливней до +20: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

06:10

С какой стати Беларусь имеет неприкосновенность?мнение

05:30

Судьбоносный путь откроется трем знакам зодиака 4 октября: список счастливчиков

05:05

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять