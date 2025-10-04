Тряслись руки и повторял Януковича: Путин поразил публику нездоровым поведением

На одном из недавних выступлений президент России Владимир Путин продемонстрировал заметную нервозность.

Путин повторяет Януковича / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скрин с видео ютуб

О чем рассказывается:

Владимир Путин повторяет украинского беглого президента

Странное совпадение и нездоровое поведение в речи главы России

Во время одного из последних выступлений президента России Владимира Путина внимательные пользователи обратили внимание на несколько странных деталей. Кроме заметной напряженности в его поведении, наблюдалась и своеобразная параллель с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, которая породила гору теорий заговора.

На видео, которое распространяется по сети, Путин пытается опровергнуть распространенное мнение о том, что он ведет себя как монарх. Он заверил, что не считает себя императором и не имеет "императорских наклонностей". Напротив, подчеркнул, что он "избранный народом президент".

видео дня

Путин дрожащими руками едва не сломал ручку / фото: тг-канал Главред

"Александр Первый был императором, а я избранный народом президент", - заявил Путин.

Эта фраза вызвала немало обсуждений, ведь похожие слова когда-то звучали от Виктора Януковича во время его инаугурации в 2010 году. Тогда он торжественно сказал:

"Я, Виктор Янукович, волей народа избранный президентом Украины, вступая на эту высокую должность, присягаю на верность Украине".

Такое совпадение формулировок выглядит по меньшей мере символично, особенно на фоне недавнего появления Януковича с очередной лестью в адрес Кремля и Путина.

Кроме этого, в выступлении президента РФ заметили признаки нервозности: его руки заметно дрожали и часто меняли положение. В левой руке Путин держал ручку, которую сжимал настолько сильно, что, казалось, вот-вот ее сломает.

Примечательно, что подобный эпизод случался и с самим Януковичем: во время одного из официальных обращений он сломал ручку, извиняясь перед украинским народом. Многие телеканалы тогда вырезали этот момент из записи, однако видео все же попало в сеть.

Куда пропал Виктор Янукович - последние новости по теме

Как писал Главред, Виктор Янукович, который покинул Украину и сбежал в Россию после Майдана, 1 сентября неожиданно обнародовал видеообращение. В нем он выразил поддержку политике Кремля и положительно оценил действия Владимира Путина.

Впоследствии аналитики ISW раскрыли замысел Путина. Они объяснили, зачем Кремль показал ролик с Януковичем и что стоит за такой стратегией.

Политолог, преподаватель КНУ им. Т. Шевченко Петр Олещук высказал мнение, что Россия снова использовала Януковича в информационной кампании.

"Де-факто Янукович подтвердил тезисы, которые в последнее время озвучивает Трамп и многие в его окружении, а именно: война с Россией началась из-за того, что Украину хотели затянуть в НАТО. Делали это "проклятые демократы": в 2014 году - Обама, а в 2022-м - Байден. А Путин... он в войне не виноват. Мол, вся вина - на американских демократах и Евросоюзе, которые хотели затянуть Украину в Альянс и ради этого "устроили переворот". И вот, россияне подсовывают "президента", против которого был устроен "переворот", и он подтверждает все это публично", - указывает он.

Больше интересных новостей:

О персоне: Владимир Путин Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимности выборов 2024 года в РФ.

Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

