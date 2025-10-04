Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 'Шахедов' и баллистику, детали

Мониторы настаивают обеспечить себя резервными средствами питания и сделать запасы воды.

Украинцев предупредили о новой атаке РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот карты map.ukrainealarm.com

Вкратце:

Мониторинговые группы предупреждают о вероятной атаке около 700 "Шахедов" этим вечером/ночью

В Воронежскую область (аэродром "Балтимор") доставили баллистические ракеты "Искандер-М" или "КН-23"

В Украине этим вечером и ночью может произойти массированная атака дронов-камикадзе. По предварительным данным мониторинговых групп, российские войска могут запустить около 700 "Шахедов" по разным регионам страны.

Кроме того, наблюдается повышенная опасность применения баллистических ракет, особенно для северных областей и Киева. В Воронежскую область, по информации наблюдателей, доставили ракеты типа "Искандер-М" или "КН-23".

Также зафиксирована посадка военно-транспортного самолета Ил-76МД на аэродром "Балтимор" в Воронеже, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшим действиям.

Ил-76 / Инфографика: Главред

Россия обучается, но производство дронов падает - объяснение эксперта

Военный аналитик Олег Жданов отмечает, что российская армия продолжает совершенствовать свою тактику ударов по украинским целям, и это представляет опасность для нашей страны.

"Это говорит о том, что они учатся, они растут в планировании и организации боевых действий. А вот что касается возможностей, здесь уже возникают определенные вопросы, потому что на сегодняшний день у РФ их не так много. Мы получаем все больше и больше сообщений, что состояние российской экономики не такое уж мощное, как его "рисуют" сами россияне", - пояснил эксперт.

Жданов добавил, что если раньше россияне могли производить до 200-230 дронов в сутки, то сейчас их способность снизилась до примерно 100-150 единиц.

Обстрелы Украины - последние новости

Главред писал, что в ночь на 3 октября Россия осуществила массированную воздушную атаку на территорию Украины, применяя беспилотники и ракеты. Под ударом оказались объекты энергетики и гражданская инфраструктура в таких городах, как Полтава, Одесса, Днепр, а также на Харьковщине.

В этот же день, 3 октября, Россия нанесла самый масштабный удар по украинской газодобывающей инфраструктуре за все время полномасштабного вторжения. Всего было выпущено 35 ракет, включая баллистические, и 60 ударных дронов.

Также российские войска атаковали железнодорожный вокзал и поезда в городе Шостка Сумской области. В результате этого удара пострадали пассажиры, а также работники "Укрзализныци". Во время обстрела загорелся один из вагонов, а в городе исчезло электроснабжение. Президент Зеленский уже осудил эту атаку как террористический акт и призвал международное сообщество к решительным шагам против Российской Федерации.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

