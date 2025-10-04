Под Добропольем 'зайцу отрезали уши': военный рассказал о котлах для россиян

Кирилл Сазонов утверждает, что российские войска застряли в двух котлах под Добропольем.

ВСУ уничтожают остатки оккупантов под Добропольем / Коллаж: Главред, фото: 23 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Сазонова:

Под Добропольем россияне оказались в двух "котлах"

Силы обороны их уничтожают

Враг пытается прорваться к Дружковке через Доброполье

Украинские защитники продолжают уничтожать остатки российских войск, которые попали в окружение вблизи Доброполья Донецкой области. Оккупанты оказались сразу в двух небольших "котлах". Об этом рассказал военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов в эфире Киев24.

"Пресофицеры называют это клешней краба, а мне это напоминает зайца с ушами. Оба уха отрезали наши ребята. Сейчас того "зайца" постепенно доедают. Там сейчас россияне в двух небольших котлах", - сказал военный. видео дня

Он отметил, что несмотря на потери, российское командование постоянно перебрасывает подкрепления в этот район, поэтому ситуация чрезвычайно напряженная. Сазонов отметил, что враг пытается прорваться именно в направлении Доброполья, а не Покровска или Мирнограда, ведь этот путь открывает им возможность движения на Дружковку.

"Главная цель врага сейчас политическая и военная - это агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Четыре крупных города Донецкой области, вытянутые с юга на север - это главное, что у нас есть в Донецкой агломерации. Именно их захват для врага главный. Не Мирноград с Покровском", - считает защитник.

В то же время, по его словам, оккупанты не могут штурмовать Константиновку, ведь на направлениях Торецка и Часового Яра их наступления постоянно останавливают украинские подразделения. Поэтому враг продолжает обстреливать город с большой интенсивностью.

"Там ужас, что происходит. Но даже если враг начнет город штурмовать, то это самый южный город этой агломерации, а дальше - Дружковка, Краматорск, Славянск. Это бесконечно по времени - годами будет штурмовать, а тут шанс зайти с запада и ударить сразу по Дружковке, разбив агломерацию на две", - отметил Сазонов.

Доброполье / Инфографика: Главред

Массовое скопление российских войск

На Добропольском направлении, по словам бойца, наблюдается небывалая концентрация российских сил. Там действуют 51-я и 8-я армии РФ, несколько механизированных дивизий и сразу три бригады морской пехоты.

"Я такой концентрации российских морпехов даже на Курщине не помню. Это такой большой кулак, который должен был идти на Доброполье и возвращать на Дружковку и Константиновку", - рассказал военный.

Военный подытожил, что в Донецкой области планы врага полностью разрушены. По его словам, их "мечта до конца года захватить всю Донецкую область уже перешла в категорию невыполнимых".

Почему россияне зациклились на Покровске - мнение эксперта

Военно-политический эксперт, сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев объяснил, почему основное внимание российских войск сейчас сосредоточено именно на Донетчине. По его словам, Москва стремится не столько контролировать территории или навязывать мифический "русский мир", сколько установить контроль над стратегическими ресурсами региона.

Как отметил эксперт, ожесточенные бои в Покровском районе непосредственно связаны с попыткой оккупантов захватить месторождения полезных ископаемых. В частности, в селе Шевченково расположены крупнейшие в Европе запасы лития - металла, критически важного для производства аккумуляторов и современной техники, а вблизи села Котлино - крупнейшее на континенте месторождение коксующегося угля, необходимого для металлургии.

"Без этих ресурсов украинская металлургия столкнется с серьезными проблемами. По оценкам специалистов, если россияне оккупируют Покровск, производство стали в Украине может упасть с 6,5 млн до 2,5 млн тонн в год. А это угроза социальной напряженности прежде всего на подконтрольных территориях Запорожской и Днепропетровской областей", - отметил он.

Ситуция возле Доброполья - новости по теме

Как сообщал Главред, российским подразделениям на Добропольском направлении грозит уничтожение или плен. Спикер группировки "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что оккупанты, продвигаясь в сторону Доброполья, растянули свои силы в "длинную кишку", которую теперь ВСУ постепенно рассекают.

Также, по его словам, осенью и зимой российские войска, вероятно, будут вынуждены частично отступить от Покровска в Донецкой области. Вблизи Доброполья и Дружковки, оккупанты еще могут попытаться усилить давление.

Кроме этого, украинские войска перешли в контрнаступление на Добропольском направлении, рассекли так называемый Добропольский выступ оккупантов и продвинулись на отдельных участках от 100 до 1400 метров. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, за сутки восстановлен контроль над 2,2 кв. км территории.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году россияне не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

