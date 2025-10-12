Укр
Читать на украинском
РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

Виталий Кирсанов
12 октября 2025, 08:50
Россия, вероятно, после войны в Украине будет иметь в наличии значительную боевую мощь, которую может быстро перебросить на восточный фланг НАТО.
РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине
РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Россия может представлять серьёзную угрозу для НАТО раньше 2036 года
  • Россия увеличивает объёмы ремонта танков Т-72

Россия увеличивает производство танков Т-90 и восстановление довоенных танковых резервов, что свидетельствует о ее намерении создать долгосрочную военную угрозу для НАТО. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Так, Frontelligence Insight опубликовала внутренние документы основного российского производителя танков, Уралвагонзавода (УВЗ), из которых следует, что УВЗ намерен увеличить производство Т-90 на 80 процентов к 2028 году по сравнению с уровнем 2024 года и начать производство новой модификации Т-90М2.

"По оценкам Frontelligence, цели УВЗ по модернизации российского бронетанкового парка более чем 2000 танков Т-90М, Т-90М2 и Т-72Б3М в период с 2026 по 2036 год, в дополнение к танкам и бронемашинам, произведённым Россией в 2024 и 2025 годах, достаточны для полного пополнения танкового парка России перед следующей крупномасштабной войной", - говорится в отчете.

Последние данные из открытых источников указывают на то, что Россия также увеличивает объёмы ремонта танков Т-72. Также в ISW отмечают заметное сокращение использования российских танков на поле боя. Это позволяет предположить, что Россия, возможно, накапливает танки и, вероятно, стремится наращивать и модернизировать свои танковые резервы как для краткосрочного использования в Украине, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе в рамках подготовки к потенциальному конфликту с НАТО.

При этом аналитики предупреждают: Россия может представлять серьёзную угрозу для НАТО гораздо раньше 2036 года и без необходимости восстановления своего танкового парка. Они предполагают, что Россия может поддерживать и восстанавливать свою живую силу, несмотря на постоянно тяжелые потери в продолжающейся войне в Украине.

Они отмечают, что Россия, вероятно, будет иметь в наличии значительную боевую мощь в течение нескольких месяцев после окончания активных боевых действий в Украине, которую может быстро перебросить на восточный фланг НАТО. Россия также разрабатывает концепции операций и тактики ведения боевых действий, которые позволяют проводить крупномасштабные боевые операции без использования большого количества танков или бронетехники, при этом эффективно лишая противника возможности использовать танки или бронетехнику в больших масштабах. Россия также учится достигать эффекта воздушного перехвата на поле боя в тылу противника без установления превосходства в воздухе или господства в воздухе.

"ISW не обнаружила никаких признаков того, что российскому военному командованию придется ждать, пока российские вооруженные силы полностью восстановятся, прежде чем активизировать свои атаки на государства-члены НАТО, и, по сути, Россия может атаковать раньше этого момента, если НАТО не сможет обеспечить сдерживание", - говорится в сообщении.

Риск войны России и НАТО

Как писал Главред, Россия ускоряет фазу информационно-психологической подготовки - "Фазу 0" - своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Тем временем союзники по НАТО обсуждают более решительную реакцию на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам.

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

Для нападения на такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, 100-тысячной группировки россиян Путину будет достаточно. Почти все эти страны имеют неплохое транспортное разветвление, и логистика работает прекрасно – Россия может воспользоваться этим для быстрого продвижения и захвата, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Сколько продлится война РФ с НАТО: мнение эксперта

Война между Россией и европейскими странами, если она начнется, будет более стремительной, чем в Украине. Однако эта война не завершится быстро.

"Там все будет быстрее, потому что это будет война со странами НАТО. Но это все равно будут не недели или месяцы", - сказал в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, продолжительность войны будет зависеть от стратегических целей европейских стран. Если целью европейцев будет только освобождение оккупированных территорий и удержание собственных границ, то война может иметь ограниченную продолжительность. Но если страны НАТО и Европы примут решение продвигаться дальше - до Москвы, чтобы сломать режим Путина, война продлится до двух лет.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

война в Украине НАТО Владимир Путин Россия Институт изучения войны
