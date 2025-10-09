Укр
Читать на украинском
Страны НАТО обсуждают вооруженный ответ на провокации Путина в Европе - FT

Виталий Кирсанов
9 октября 2025, 10:53
Еврочиновники говорят, что цель таких обсуждений - повышение для Москвы стоимости ее "гибридной войны".
Страны НАТО обсуждают ответ на провокации Путин
Страны НАТО обсуждают ответ на провокации Путин / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что написано в материале Financial Times:

  • Некоторые столицы настаивают на более агрессивной позиции НАТО
  • Ведутся дискуссии, как лучше и эффективнее реагировать на действия РФ

Союзники по НАТО обсуждают более решительную реакцию на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на четырех представителей НАТО.

Чиновники, которые были проинформированы о переговорах, говорят, что цель таких обсуждений - повышение для Москвы стоимости ее "гибридной войны" и определение четких контрмер после ряда нарушений воздушного пространства российскими дронами и самолетами.

Страны, граничащие с РФ, при поддержке Франции и Великобритании, инициировали обсуждения, которые с тех пор расширились до большей группы в Альянсе.

"Предложения включают вооружение беспилотников наблюдения, используемых для сбора разведданных о военной деятельности России, и снижение требований к пилотам, которые патрулируют восточную границу, чтобы обезвреживать российские угрозы. Другой вариант - проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно в более отдаленных и не охраняемых частях границы", - добавляют в FT.

Известно, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что НАТО должен открывать огонь по российским самолетам, которые нарушают территорию союзников. Такое заявление прозвучало после российских провокаций, а именно первой прямой конфронтации между самолетами НАТО и российскими БпЛА с начала полномасштабной войны в Украине. Кроме этого инцидента в воздушном пространстве Польши, российские дроны вторглись на территорию Румынии, а истребители МиГ пересекли воздушное пространство Эстонии.

В то же время посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что он "ежедневно работает" с союзниками, чтобы обеспечить "лучшие варианты в асимметричной и гибридной войне". По его словам, очень важно "убедиться, что мы имеем достаточно ступенек на лестнице эскалации".

В свою очередь двое представителей НАТО заявили для FT, что одним из насущных вопросов является упорядочение правил применения оружия на восточном фланге.

"Некоторые страны требуют от пилотов истребителей визуального подтверждения угрозы перед применением оружия, тогда как другие позволяют им открывать огонь на основе данных радаров или воспринятой опасности, исходя из направления или скорости движения вражеской цели", - объяснили в материале.

Эти представители отметили, что переговоры, которые начались в небольшой группе заинтересованных государств, теперь превратились в более широкую дискуссию, ведь столицы других стран-союзниц признают широкую угрозу, которую представляет кампания дестабилизации, проводимая Москвой.

Кроме того, некоторые столицы настаивают на более агрессивной позиции НАТО, отметил один из чиновников. В то же время другие союзники советуют придерживаться более консервативной реакции из-за рисков прямой конфронтации с такой ядерной державой, как Россия.

"Ведутся активные дискуссии по этим вопросам, как лучше и эффективнее реагировать на действия России", - отметил один из дипломатов НАТО, который предупредил, что переговоры все еще находятся на начальной стадии.

Какие страны может атаковать Россия - мнение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта Романа Свитана, под удар России могут попасть Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Болгария. В то же время Венгрия и Словакия вряд ли будут целью российских провокаций.

Угроза войны России против НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разрешение странам НАТО сбивать российские дроны над Украиной будет означать войну Альянса с РФ.

Ранее стало известно, что пока Путин остается у власти, ситуация будет ухудшаться. Он будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

Накануне сообщалось, что российские дроны в Польше могут стать первым сигналом того, что Кремль размышляет над тем, чтобы развязать военные действия уже против Европы.

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

