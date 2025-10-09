"Мира уже нет": в США не заметили, что Европа находится в состоянии войны – CNN

Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон предостерег, что Европа не готова к новой форме войны.

Европейские лидеры заявляют о "конце мира", но их заявления контрастируют с равнодушием США, тогда как российские дроны, саботаж и кибератаки проверяют готовность НАТО к реальной угрозе. Об этом пишет CNN.

"Мы не в состоянии войны, но и мира уже нет", - этими словами канцлер Германии Фридрих Мерц описал новую реальность, в которой оказалась Европа. видео дня

После десятилетий стабильности континент снова чувствует холод дестабилизации - в небе появляются российские беспилотники, в море - "теневой флот" Москвы, а кибератаки и саботаж парализуют инфраструктуру.

Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон предостерег, что Европа не готова к новой форме войны.

"Нам нужно беспокоиться о нападениях в серой зоне. Если свет погаснет, будет слишком поздно", - сказал он, напоминая, что каждая семья должна быть готова к чрезвычайным ситуациям.

Под "серой зоной" эксперты понимают состояние между миром и войной - когда агрессор действует скрыто, без официального объявления конфликта, но последовательно подрывает стабильность.

Всего за несколько недель над Польшей, Данией, Норвегией, Германией и Эстонией были зафиксированы десятки нарушений воздушного пространства.

Международный аэропорт Копенгагена дважды закрывали из-за дронов, подозревая Россию, а НАТО поднимало истребители для перехвата российских самолетов.

"Это как варка лягушки в кастрюле. Россия медленно повышает градус, проверяя, насколько далеко может зайти", - говорит аналитик Кирстен Фонтенроуз.

Вашингтонский Центр стратегических исследований сообщает, что Россия использует старые танкеры для скрытых операций - от повреждения подводных кабелей до саботажа энергетических объектов. Кремль взамен насмехается над опасениями НАТО, называя их "паранойей".

Пока Европа говорит об обороне, США погружены во внутренние кризисы. Президент Дональд Трамп комментирует вторжение российских дронов в Польшу как сторонний наблюдатель.

Эта неопределенность тревожит союзников. Европейские лидеры не понимают, могут ли рассчитывать на помощь Вашингтона в случае реальной эскалации.

Аналитики считают, что Москва стремится не только дестабилизировать, но и посеять панику среди избирателей во Франции, Германии и других странах.

"Главное, чтобы европейцы почувствовали опасность войны на собственной шкуре", - откровенно сказал российский чиновник Дмитрий Медведев.

В ответ НАТО усиливает оборону восточного фланга, Польша активирует статью 4, а европейские государства обещают поднять военные расходы до 3,5% ВВП. Украинские специалисты уже обучают союзников тактике противодействия российским дронам.

Но несмотря на все, эксперты предупреждают: Европа до сих пор не готова к гибридной войне.

"Оборона - это не только вопрос армии. Каждый должен знать, что делать в чрезвычайной ситуации", - отмечает Джордж Робертсон.

Какие страны может атаковать Россия - мнение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта Романа Свитана, под удар России могут попасть Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Болгария. В то же время Венгрия и Словакия вряд ли будут целью российских провокаций.

Угроза войны России против НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разрешение странам НАТО сбивать российские дроны над Украиной будет означать войну Альянса с РФ.

Ранее стало известно, что пока Путин остается у власти, ситуация будет ухудшаться. Он будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

Накануне сообщалось, что российские дроны в Польше могут стать первым сигналом того, что Кремль размышляет над тем, чтобы развязать военные действия уже против Европы.

