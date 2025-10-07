РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

Россия ведет подготовку в рамках фазы создания физических и психологических условий для военных непредвиденных обстоятельств.

РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Кратко:

Россия реализует долгосрочные планы

ISW пока не оценивает, решил ли Кремль участвовать в более агрессивной войне

Россия ускоряет фазу информационно-психологической подготовки - "Фазу 0" - своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, аналитики отмечают, что 6 октября Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания планирует организовать нападение группы проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту.

"Заявление СВР от 6 октября следует за аналогичными ложными заявлениями СВР в отношении европейских государств, таких как Польша, Молдова и Сербия, и в последние недели СВР стала чаще делать подобные заявления, что свидетельствует о новой схеме согласованных действий", - пишут аналитики.

Они подчеркивают, что Россия, по всей видимости, ведет подготовку в рамках фазы создания физических и психологических условий для военных непредвиденных обстоятельств. При этом с осени 2025 года российские атаки значительно увеличились – наиболее заметным признаком стали вторжения беспилотников в воздушное пространство НАТО.

"Эта модель организованной деятельности предполагает, что Россия вступила в первую фазу подготовки - "Фазу 0" - для перехода к более высокому уровню войны, чем тот, в котором Россия в настоящее время участвует, например, к будущей войне НАТО-Россия", - говорится в сообщении.

В тоже время ISW в настоящее время не оценивает, решил ли Кремль участвовать в более агрессивной войне или в какие сроки может это сделать.

"Россия реализует долгосрочные планы, которые, по оценке ISW, могут быть частью подготовки к войне между НАТО и Россией в будущем, такие как реструктуризация российских военных округов на западной границе и наращивание военных баз на границе с Финляндией. ISW не наблюдает признаков того, что Россия активно готовится к неизбежному конфликту с НАТО в настоящее время", - отмечают они.

При это указывается, что такими провокациями Россия стремится посеять страх среди европейского населения и подорвать решимость НАТО. А широкий спектр типов и мест атак призван создать ощущение того, что угроза насилия распространяется по всей Европе.

"Россия стремится использовать страх в Европе, чтобы добиться уступок в своей войне против Украины и возможной будущей войне с НАТО… Россия также пытается подтолкнуть Европу к сокращению или прекращению её текущих усилий по укреплению своей обороны из опасения, что эти усилия спровоцируют российские нападения… Кремль создаёт условия для оправдания и мобилизации общественной поддержки любой возможной будущей российской агрессии против НАТО", - подчеркивают аналитики.

Какие страны может атаковать Россия - мнение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта Романа Свитана, под удар России могут попасть Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Болгария. В то же время Венгрия и Словакия вряд ли будут целью российских провокаций.

Угроза войны России против НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разрешение странам НАТО сбивать российские дроны над Украиной будет означать войну Альянса с РФ.

Ранее стало известно, что пока Путин остается у власти, ситуация будет ухудшаться. Он будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

Накануне сообщалось, что российские дроны в Польше могут стать первым сигналом того, что Кремль размышляет над тем, чтобы развязать военные действия уже против Европы.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

