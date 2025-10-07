Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

Виталий Кирсанов
7 октября 2025, 09:55обновлено 7 октября, 11:31
122
Россия ведет подготовку в рамках фазы создания физических и психологических условий для военных непредвиденных обстоятельств.
РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО
РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Кратко:

  • Россия реализует долгосрочные планы
  • ISW пока не оценивает, решил ли Кремль участвовать в более агрессивной войне

Россия ускоряет фазу информационно-психологической подготовки - "Фазу 0" - своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, аналитики отмечают, что 6 октября Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания планирует организовать нападение группы проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту.

видео дня

"Заявление СВР от 6 октября следует за аналогичными ложными заявлениями СВР в отношении европейских государств, таких как Польша, Молдова и Сербия, и в последние недели СВР стала чаще делать подобные заявления, что свидетельствует о новой схеме согласованных действий", - пишут аналитики.

Они подчеркивают, что Россия, по всей видимости, ведет подготовку в рамках фазы создания физических и психологических условий для военных непредвиденных обстоятельств. При этом с осени 2025 года российские атаки значительно увеличились – наиболее заметным признаком стали вторжения беспилотников в воздушное пространство НАТО.

"Эта модель организованной деятельности предполагает, что Россия вступила в первую фазу подготовки - "Фазу 0" - для перехода к более высокому уровню войны, чем тот, в котором Россия в настоящее время участвует, например, к будущей войне НАТО-Россия", - говорится в сообщении.

В тоже время ISW в настоящее время не оценивает, решил ли Кремль участвовать в более агрессивной войне или в какие сроки может это сделать.

"Россия реализует долгосрочные планы, которые, по оценке ISW, могут быть частью подготовки к войне между НАТО и Россией в будущем, такие как реструктуризация российских военных округов на западной границе и наращивание военных баз на границе с Финляндией. ISW не наблюдает признаков того, что Россия активно готовится к неизбежному конфликту с НАТО в настоящее время", - отмечают они.

При это указывается, что такими провокациями Россия стремится посеять страх среди европейского населения и подорвать решимость НАТО. А широкий спектр типов и мест атак призван создать ощущение того, что угроза насилия распространяется по всей Европе.

"Россия стремится использовать страх в Европе, чтобы добиться уступок в своей войне против Украины и возможной будущей войне с НАТО… Россия также пытается подтолкнуть Европу к сокращению или прекращению её текущих усилий по укреплению своей обороны из опасения, что эти усилия спровоцируют российские нападения… Кремль создаёт условия для оправдания и мобилизации общественной поддержки любой возможной будущей российской агрессии против НАТО", - подчеркивают аналитики.

Какие страны может атаковать Россия - мнение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта Романа Свитана, под удар России могут попасть Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Болгария. В то же время Венгрия и Словакия вряд ли будут целью российских провокаций.

Угроза войны России против НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разрешение странам НАТО сбивать российские дроны над Украиной будет означать войну Альянса с РФ.

Ранее стало известно, что пока Путин остается у власти, ситуация будет ухудшаться. Он будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

Накануне сообщалось, что российские дроны в Польше могут стать первым сигналом того, что Кремль размышляет над тем, чтобы развязать военные действия уже против Европы.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО Кремль российское вторжение Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

10:37Синоптик
РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

09:55Мир
Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

Последние новости

11:07

"Ждут, пока РФ устанет": экс-дипломат рассказал об иллюзиях Европы в отношении Путина

10:55

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

10:49

Почему 8 октября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

10:44

Испоганила свое: жена Павлика показала лицо после неудачной пластики

10:37

Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал ТрампБлэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 октября (обновляется)

10:22

Свет для 600 тысяч домов: в Украине нашли способ предотвращать блекауты - WSJ

09:55

РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

09:26

"Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке

Реклама
09:25

Трампа раздражает Путин: экс-дипломат РФ раскрыл закулисье переговоровВидео

08:52

Признание Ангелы Меркель: так кто же ответственен за войну в Украине?мнение

08:52

РФ атаковала энергетику и ж/д инфраструктуру: горели депо и подстанции, люди без светаФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 7 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Гороскоп на завтра 8 октября: Львам - новая возможность, Тельцам - неискренность

07:42

В Сумах - взрывы, в городе возникли перебои с электричеством: что известно

07:29

Оккупанты захватили Малиевку: россияне продвинулись на Днепропетровщине

06:41

Полтавщина - под ударом дронов: повреждены дома и инфраструктура, вспыхнули пожарыФото

06:10

Война на истощение началась: что стоит пониматьмнение

06:00

Только одна зависимость: что сделал Павел Текучев ради роли

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

Реклама
05:30

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

05:00

Десерт родом из детства: невероятно вкусный торт из 4 ингредиентов без выпечкиВидео

04:30

Шаг, который изменит будущее: три знака зодиака получат ценный знак 7 октября

04:07

Почему собака спит с высунутым языком - ветеринары предупредили о важном сигналеВидео

03:24

Бриллиантовое кольцо и самолет: Сумская призналась, как ее хотели отбить у мужа

02:53

Как оживить увядающие розы: маленький трюк вернет жизнь букету

01:30

"Совсем сбрендила": Анастасия Волочкова взялась за оружие

00:24

С Бритни Спирс произошел несчастный случай: "Не знаю, сломана ли она"

00:19

Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

00:01

Месяц "говорит" сажать: эксперт назвала благоприятные даты для посадок в октябреВидео

06 октября, понедельник
23:51

Известная актриса высказалась об актерском таланте Леси Никитюк: "Не сыграет ни один"

23:15

"Помолчи минуту": Горбунов признался, кто в его паре с Осадчей первым затевает конфликты

23:11

Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФВидео

22:55

Харьков под массированным ударом дронов - раздаются взрывы, есть перебои со светом

22:36

Такой суп готовили еще наши бабушки - бомбический рецепт первого блюдаВидео

22:07

Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врагаВидео

21:57

Догадываются единицы - ученые раскрыли, что скрывает бутилированная водаВидео

21:57

Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы в Казахстане

21:45

Жених Никитюк показал редкий "мамский" момент ведущей с сыном

21:13

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

Реклама
21:08

Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопуФото

21:04

Электросамокаты на паузе: Рада готовит ограничения для водителей двухколесных

21:01

"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

20:43

"Как каминг-аут": Алексей Суханов поставил точку в сплетнях о личной жизни

20:37

"Идем служить": популярный российский рэпер получил повестку в армию

20:26

Что нужно попросить у святых: строгие запреты и приметы 7 октября

20:10

47-летняя украинская актриса стала мамой: пол и первое фото с новорожденным

19:52

Тайна рода: какой уникальный дар предки вам подарили по дате рождения

19:48

Цены на овощи рванули вверх: как изменилась стоимость овощей для салатного набора

19:31

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять