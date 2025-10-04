НАТО скупает танки на случай войны с Россией, но есть один нюанс - СМИ

Члены Альянса делают ставку на технику, которая оказалась неэффективной в войне в Украине.

Главное:

В НАТО закупают танки на фоне угрозы российской агрессии против стран-членов

В Альянсе убеждены, что война в Европе будет другой, чем в Украине

НАТО имеет большую мощь, чтобы предотвратить начало "дроновой войны"

Страны-члены НАТО готовятся к потенциальной агрессии России, поэтому начали скупать больше танков и разрабатывать новые модели. При этом, НАТО никак не учитывает опыт войны в Украине.

Как пишет Business Insider, члены Альянса не учитывают то, что на украинском поле боя дроны мгновенно превращают тяжелую технику в обломки железа в ярком пламени.

НАТО делает большую ставку на бронетехнику

Несмотря на то, что по данным открытых источников, в Украине во время боевых действий были уничтожены тысячи танков, именно на них в Альянсе делают акцент. В этом году ряд стран НАТО объявили о новых закупках танков. Их количество превышает триста единиц.

США и Европа не учитывают опыт Украины

Члены Альянса решили делать ставку на танки из-за собственного опыта войн, в которых именно бронетехника играла решающую роль. Аналитик Центра морских анализов Джеффри Эдмондс утверждает, что следующая война в Европе будет отличаться от той, которая есть в Украине.

В НАТО убеждены, что имеют гораздо большую огневую мощь, чем Украина, поэтому смогут предотвратить "дроновую войну", которая сейчас идет на украинских землях.

Какие страны может атаковать Россия - мнение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта Романа Свитана, под удар России могут попасть Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Болгария. В то же время Венгрия и Словакия вряд ли будут целью российских провокаций.

Угроза войны России против НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разрешение странам НАТО сбивать российские дроны над Украиной будет означать войну Альянса с РФ.

Ранее стало известно, что пока Путин остается у власти, ситуация будет ухудшаться. Он будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

Накануне сообщалось, что российские дроны в Польше могут стать первым сигналом того, что Кремль размышляет над тем, чтобы развязать военные действия уже против Европы.

Об источнике: Business Insider? Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

