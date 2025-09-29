Укр
НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ - The Times

Виталий Кирсанов
29 сентября 2025, 09:52
23
В последние недели дроны и истребители неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии.
НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ
НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Альянс призывают пойти на более решительные шаги
  • Трамп призвал союзников сбивать самолёты-нарушители

НАТО готово рассмотреть ужесточение правил применения силы на восточном фланге, чтобы упростить возможность сбивать российские самолеты-нарушители, заявил один из высокопоставленных командующих Альянса.

В частности, уже сейчас усиливается наблюдение в районе Балтийского моря, куда был направлен фрегат противовоздушной обороны и ряд неуточнённых систем разведки и наблюдения. Некоторые государства НАТО, которые находятся очень близко к России, призывают Альянс пойти на более решительные шаги и снизить порог применения силы, пишет The Times.

видео дня

В последние недели дроны и истребители неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии, а также фиксировались случаи подозрительной активности беспилотников возле аэропортов и военных баз в других странах, включая Данию, Норвегию, Швецию и Литву.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что пришло время преобразовать миссию "воздушного патрулирования" НАТО в странах Балтии, основанную на ротационных развертываниях истребителей на местных авиабазах, в полноценную миссию "воздушной обороны".

Такой переход означал бы не только размещение дополнительных систем ПВО НАТО в регионе, но и использование более жёстких правил применения силы. Сейчас основная задача патрульных эскадрилий - сопровождать российские военные самолёты за пределы воздушного пространства Альянса, если они не представляют явной военной угрозы. Председатель военного комитета НАТО от Италии, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что это "вариант" для Альянса, но он считает, что пока слишком рано принимать подобные решение.

Однако есть члены НАТО, которые выражают серьезные опасения по поводу риска чрезмерной реакции на провокации России, хотя в последние дни Альянс усилил риторику в адрес Кремля, пишет СМИ. Президент США Дональд Трамп призвал союзников сбивать самолёты-нарушители, а генсек НАТО Марк Рютте согласился с таким подходом.

Кроме того, сообщается, что дипломаты из Великобритании, Франции и Германии встретились с российскими официальными лицами в Москве и дали понять, что эти заявления - не пустые угрозы. Также появились признаки того, что некоторые из недавних нарушений воздушного пространства НАТО были более серьёзными, чем признавалось ранее.

The Times пишет, что, когда 10 сентября около двадцати российских дронов вторглись в Польшу, несколько из них направлялись к авиабазе Ласк под Лодзью, где США разместили четыре истребителя F-35. Если бы часть дронов не сбили, Россия могла бы использовать последующие учения "Запад" в Беларуси для давления на восточный фланг.

Мнение эксперта: урок Турции 2015 года

Профессор Университета Бундесвера Карло Масала напоминает, что Турция в 2015 году продемонстрировала способность сбивать российские самолеты без риска военной эскалации. По его словам, тогда турецкие военные уничтожили самолет, который нарушил воздушное пространство страны лишь на 17 секунд.

Масала считает, что именно такая решимость должна быть у НАТО для эффективного сдерживания российских вторжений в чужое воздушное пространство.

В то же время он отмечает, что на этот раз МиГ-31 не были сбиты. Причиной является то, что миссия НАТО над балтийскими странами носит преимущественно наблюдательный характер, а не оборонительный. Самолеты Альянса не патрулируют небо постоянно, а поднимаются только в случае обнаружения угрозы, что делает невозможным мгновенную реакцию на потенциальное вторжение.

Российские самолеты в небе НАТО - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там более десяти минут. Однако, силы НАТО не стали сбивать российские самолеты, которые нарушили воздушное пространство страны-члена Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями - недопустимо. Россия проводит системную кампания против стран Запада.

Россия снова прибегла к прямым угрозам в адрес НАТО. В частности, посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что в случае, если самолеты НАТО собьют российский военный самолет, это будет расценено Кремлем как начало войны.

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

