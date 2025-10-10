Укр
Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

Анна Ярославская
10 октября 2025, 12:43
Российский диктатор ищет "легкую цель" в НАТО. Путин всегда повышает ставки, когда дела идут плохо.
Путин, Сувалкский коридор
Путин может начать новую войну в Европе / Коллаж: Главред, фото: Википедия, сайт Кремля

Кратко:

  • Путин зашел в стратегический тупик
  • Кремль может прибегнуть к эскалации, чтобы компенсировать внутренние провалы
  • Наиболее уязвимые точки Европы — Нарва и Сувалкский коридор

Российский диктатор Владимир Путин оказался в тупике. Он проигрывает экономическую войну быстрее, чем добивается военного преимущества в Украине. Летнее наступление РФ захлебнулось - оккупационная армия теряла по 800 человек в день, однако Кремлю не удалось прорвать оборону Украины или переломить ход войны.

В ответ на кризис в РФ и неспособность защитить нефтяную инфраструктуру Путин может прибегнуть к эскалации, ища легкие цели, в частности в НАТО.

Что происходит внутри РФ

Как говорится в статье The Telegraph, в самой России ситуация напоминает конец Первой мировой, когда усталость от войны разрушила тыл Германии после неудачного наступления кайзера. Украинские дроны наносят ощутимые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заставляя Москву импортировать топливо из Китая, Северной Кореи и Беларуси.

По данным агентства "Нефтегаз", почти 38% нефтеперерабатывающих мощностей РФ выведены из строя. Очередная атака на этой неделе повредила Антипинский НПЗ в Западной Сибири, в 2000 км от Украины — это самый глубокий удар по российской территории с начала войны.

"У них огромные территории, которые они просто не могут прикрыть системами ПВО. Россия не способна защитить эти объекты", — подчеркнул бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который сейчас возглавляет Центр оборонных стратегий в Киеве.

По его словам, старые методы ведения войны фактически умерли. Значительная часть огромной российской военной техники бесполезна. Война превратилась в гонку высоких технологий, и Украина находится на шаг впереди.

The Telegraph отмечает, что двадцать регионов России столкнулись с нормированием топлива. АЗС ограничивают продажу бензина 30 литрами во многих частях страны. Многие и вовсе прекратили продажу 95-го бензина.

В 2023 году Россия добывала 9,7 млн баррелей нефти в сутки. По данным Goldman Sachs, этот показатель снизился до девяти миллионов баррелей в сутки и может достичь 7,5 млн баррелей.Кризис на нефтеперерабатывающих заводах приводит к накоплению запасов сырой нефти, которые невозможно хранить. Goldman Sachs заявил, что бурильщики испытывают трудности из-за процентных ставок в 17% и растущего "налогового клина".

Центр исследований энергетики и чистого воздуха сообщает, что общие доходы от экспорта российской нефти, газа и угля снижаются на протяжении трех лет, достигнув в августе нового минимума в 546 млн евро в день.

Еще одна серьезная угроза для РФ - перспектива затяжного обвала цен на нефть, поскольку Саудовская Аравия и страны Персидского залива наводняют мировой рынок.

Управление энергетической информации США ожидает, что в 2026 году цена на нефть составит 50 долларов США. Goldman Sachs прогнозирует, что цена на нефть марки Brent может упасть до 40 долларов США, если темпы роста мировой экономики замедлятся, а страны Персидского залива будут стремиться увеличить свою долю рынка.

"В реальном выражении это сопоставимо с обвалом на нефтяном рынке, который развалил Советский Союз в 1980-х годах", - отмечает автор статьи.

Угроза для Европы

Время Путина истекает, и именно в этом и заключается непосредственная опасность, нависшая над Европой.

"Он всегда повышает ставки, когда дела идут плохо. Чтобы не проиграть, он может попытаться пойти дальше Украины. Мнение моих коллег в Восточной Европе таково, что вероятность эскалации войны в Европе сейчас чрезвычайно высока, и они очень обеспокоены", — считает Загороднюк.

С точки зрения Запада, даже мысль о таком рискованном шаге со стороны Путина, когда он не может победить Украину, кажется самоубийственной. Однако он может получить больше тактической выгоды от более слабых целей.

Военная экономика РФ производит оружие на полную мощность, в то время как Германия и европейские страны НАТО только начинают сокращать отставание.

"Окно возможностей никогда больше не будет таким широким. Удачно выбранный конфликт может обнажить глубокие разногласия внутри НАТО", - говорится в статье.

Где Путин может начать новую войну

Самые уязвимые точки — эстонская Нарва, где 85% населения составляют этнические русские, и Сувальский коридор между Беларусью и Калининградом. Любая провокация там может бросить Запад в хаос.

Загороднюк заявил, что в этой истории есть еще один геополитический поворот. Говорят, что Путин якобы достиг рабочего соглашения с главой КНР Си Цзиньпином: Россия изматывает НАТО воздушными нарушениями и кибератаками, стремясь посеять раздор и напугать сторонников политики умиротворения, в то время как Китай останавливает крах российской экономики и обязуется придерживаться выбранного курса.

"Настали опасные времена. Они станут ещё опаснее, если Запад проявит хоть каплю слабости. Лучшим решением было бы нанести экономический удар Путину, закрыв Датские проливы для любого судна теневого флота России, которое нарушает правила чистого судоходства", - говорится в статье.

Загороднюк напомнил Крымскую войну 1853–1856 годов. Россия проиграла Франции и Великобритании не потому, что была разгромлена в бою или у неё закончились люди или артиллерийские снаряды. Она проиграла потому, что её валюта, основанная на серебре, рухнула, что спровоцировало безудержную инфляцию.

Феодальная армия не выдержала конкуренции с технически развитыми армиями Запада.

Царь Николай I, который был убежден, что Британия и Франция не вмешаются, в конце концов вынужден был принять поражение, потому что война стала слишком дорогой.

Иронично, что даже тогда находились сторонники "сильного лидера" — как писал Карл Маркс в New York Daily Tribune, "некоторые авторы" приписывали царю "исключительную мудрость и дальновидность, якобы присущую великим государственным деятелям".

Как отметил автор статьи, некоторые вещи, похоже, никогда не меняются.

Риск войны России и НАТО

Как писал Главред, Россия ускоряет фазу информационно-психологической подготовки - "Фазу 0" - своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Тем временем союзники по НАТО обсуждают более решительную реакцию на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам.

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

Для нападения на такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, 100-тысячной группировки россиян Путину будет достаточно. Почти все эти страны имеют неплохое транспортное разветвление, и логистика работает прекрасно – Россия может воспользоваться этим для быстрого продвижения и захвата, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Сколько продлится война РФ с НАТО: мнение эксперта

Война между Россией и европейскими странами, если она начнется, будет более стремительной, чем в Украине. Однако эта война не завершится быстро.

"Там все будет быстрее, потому что это будет война со странами НАТО. Но это все равно будут не недели или месяцы", - сказал в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, продолжительность войны будет зависеть от стратегических целей европейских стран. Если целью европейцев будет только освобождение оккупированных территорий и удержание собственных границ, то война может иметь ограниченную продолжительность. Но если страны НАТО и Европы примут решение продвигаться дальше - до Москвы, чтобы сломать режим Путина, война продлится до двух лет.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

