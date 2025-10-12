Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

Виталий Кирсанов
12 октября 2025, 09:47
881
Разведка США поделилась с Киевом информацией, которая позволила нанести удары по важным российским энергетическим объектам.
США помогают Украине наносить удары по целям в РФ
США помогают Украине наносить удары по целям в РФ / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОП

Кратко:

  • США определили приоритетные цели для украинцев
  • Поддержка Украины усилилась с середины лета

В течение нескольких месяцев США помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам, чтобы ослабить экономику российского диктатора Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Financial Times.

По данным нескольких украинских и американских чиновников, разведка США поделилась с Киевом информацией, которая позволила нанести удары по важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, расположенные далеко за линией фронта.

видео дня

Как рассказали FT осведомлённые источники, американская разведка помогает Киеву в планировании маршрутов, высоты, времени и принятии решений по миссиям, что позволяет украинским беспилотникам дальнего действия, предназначенным для одноразовых атак, уклоняться от российской противовоздушной обороны.

"Три человека, знакомые с операцией, сказали, что Вашингтон был тесно вовлечен во все этапы планирования. Один из американских чиновников сказал, что Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставил разведданные об уязвимостях этих объектов", - говорится в сообщении.

При этом другие участники операции отмечали, что США также определили приоритетные цели для украинцев. Один из них назвал украинские беспилотники "инструментом" Вашингтона для подрыва российской экономики и подталкивания Путина к урегулированию.

Трамп открыто выражал свое разочарование Путиным со времени саммита на Аляске, который не принес ощутимых результатов. По словам источников FT, это стало одним из факторов, повлиявших на изменение позиции Трампа в пользу более мощных ударов.

Издание отмечает, что поддержка усилилась с середины лета. Это изменение произошло после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле.

"Вскоре после июльского телефонного разговора четыре человека, знакомых с украинской операцией по нанесению глубоких ударов с использованием беспилотников, сообщили, что в Киев начали поступать американские разведданные с более высокой степенью детализации. Эта информация позволила Киеву лучше картировать российскую ПВО и прокладывать маршруты ударов", - говорится в сообщении.

В августе и сентябре резко возросла интенсивность украинских ударов по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам, которые являются основой военных действий Москвы. Ущерб вынудил Москву сократить экспорт дизельного топлива и усилить зависимость от импорта.

Возможен ли блэкаут в Москве - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что блэкаута в Москве можно достичь.

Он отметил, что это не может быть быстрым эффектом - надо идти путем накопления, как и в отношении нефтепереработки.

"Москва всегда имела и имеет более серьезную защиту - как с точки зрения ПВО, так и с точки зрения резервирования источников поставок электроэнергии. Так или иначе все это просчитывается, и при должном подходе блэкаута в Москве можно достичь", - подчеркнул эксперт.

Удары по РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Напомним, что в России прогремели мощные взрывы. Они прогремели в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени.

Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США разведка США The Financial Times Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

09:47Мир
Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

09:11Война
РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

08:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Гороскоп Таро на сегодня 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Гороскоп Таро на сегодня 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборы

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборы

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в истории

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в истории

Последние новости

11:03

Блэкауты в Белгороде не действуют: что реально может заставить Кремль отступить

10:55

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

10:21

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

10:12

Родились в один день: у Софии Ротару произошло радостное событие

09:53

Список удивит многих - какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитазВидео

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
09:47

США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

09:11

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

09:05

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Тельцам - хаос, Ракам - помощь

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 октября (обновляется)

Реклама
08:52

Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Тельцам - рост, Ракам - горевать

08:50

РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

08:32

Резко заболела: умерла звезда Голливуда Дайан Китон

08:27

Россия изменила тактику ударов по Украине - для каких городов угроза наибольшаяВидео

08:27

Карта Deep State онлайн за 12 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:40

Военные эшелоны РФ под ударом: партизаны атаковали самое сердце логистики врага

06:51

Может ли война закончится через несколько месяцев?мнение

06:34

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

05:30

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

03:35

Самая сильная интуиция: в какие ТОП-3 месяца рождаются люди с даром экстрасенса

Реклама
03:32

Один черенок даст море роз: секрет садоводов, который сработает у каждого

02:27

Тысячелетняя загадка: под песками Гизы нашли дверь в забытый подземный мир

00:03

На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

11 октября, суббота
22:36

Миротворческие амбиции США на фоне атак РФ: о чем говорили Зеленский и Трампмнение

22:22

Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

22:22

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетикеВидео

21:27

Что говорит наука: почему кот игнорирует дорогие подарки и выбирает старую коробку

21:18

РФ выбрала новую тактику ударов по энергообъектам Украины: в чем опасность

20:47

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храмуФото

20:30

Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

20:23

Меган Маркл поделилась секретными фото дочери Лилибет

20:07

Все решает "таинственный" фактор: ученые объяснили, как человек влюбляется.

19:50

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчасВидео

19:45

Погода резко начинает меняться: какие регионы будет заливать дождем, а где будет потепление

19:33

Никакой химии: люди массово чистят духовку одним способом и остаются в восторгеВидео

19:30

Куда делся певец Дельфин и что говорит о войне

19:08

Испытания для души: какие ТОП-4 знака зодиака столкнутся с важными уроками

18:53

Битва за спички: как кредиты и долги уничтожили государственную спичечную фабрику

18:50

"Белая полоса" продлится весь год: что нужно съесть 12 октября

18:29

Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

Реклама
17:56

Почему коты сидят, как люди: раскрыта смешная причина позы "пузом сверху"

17:52

Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросеВидео

17:23

Отказ Трампа от активных переговоров по Украине: в США дали тревожный прогноз

17:07

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

17:03

Как в детском саду: рецепт вкуснейших оладей с яблокамиВидео

16:36

В Украине стал дефицитом ключевой фрукт: цены резко "поперли" вверх на 40%

16:35

"Худшие годы моей жизни": Анастасия Короткая рассказала сьемках в "Орле и Решке"

16:29

ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

16:27

Эффективность ЗРК Patriot ВСУ резко упала: генерал-лейтенант раскрыл причину

16:17

Только одна страна разорвала отношения с РФ после начала войны - где она находится

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять