США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

Кратко:
- США определили приоритетные цели для украинцев
- Поддержка Украины усилилась с середины лета
В течение нескольких месяцев США помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам, чтобы ослабить экономику российского диктатора Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Financial Times.
По данным нескольких украинских и американских чиновников, разведка США поделилась с Киевом информацией, которая позволила нанести удары по важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, расположенные далеко за линией фронта.
Как рассказали FT осведомлённые источники, американская разведка помогает Киеву в планировании маршрутов, высоты, времени и принятии решений по миссиям, что позволяет украинским беспилотникам дальнего действия, предназначенным для одноразовых атак, уклоняться от российской противовоздушной обороны.
"Три человека, знакомые с операцией, сказали, что Вашингтон был тесно вовлечен во все этапы планирования. Один из американских чиновников сказал, что Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставил разведданные об уязвимостях этих объектов", - говорится в сообщении.
При этом другие участники операции отмечали, что США также определили приоритетные цели для украинцев. Один из них назвал украинские беспилотники "инструментом" Вашингтона для подрыва российской экономики и подталкивания Путина к урегулированию.
Трамп открыто выражал свое разочарование Путиным со времени саммита на Аляске, который не принес ощутимых результатов. По словам источников FT, это стало одним из факторов, повлиявших на изменение позиции Трампа в пользу более мощных ударов.
Издание отмечает, что поддержка усилилась с середины лета. Это изменение произошло после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле.
"Вскоре после июльского телефонного разговора четыре человека, знакомых с украинской операцией по нанесению глубоких ударов с использованием беспилотников, сообщили, что в Киев начали поступать американские разведданные с более высокой степенью детализации. Эта информация позволила Киеву лучше картировать российскую ПВО и прокладывать маршруты ударов", - говорится в сообщении.
В августе и сентябре резко возросла интенсивность украинских ударов по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам, которые являются основой военных действий Москвы. Ущерб вынудил Москву сократить экспорт дизельного топлива и усилить зависимость от импорта.
Возможен ли блэкаут в Москве - мнение эксперта
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что блэкаута в Москве можно достичь.
Он отметил, что это не может быть быстрым эффектом - надо идти путем накопления, как и в отношении нефтепереработки.
"Москва всегда имела и имеет более серьезную защиту - как с точки зрения ПВО, так и с точки зрения резервирования источников поставок электроэнергии. Так или иначе все это просчитывается, и при должном подходе блэкаута в Москве можно достичь", - подчеркнул эксперт.
Удары по РФ - последние новости
Как сообщал Главред, 3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.
Напомним, что в России прогремели мощные взрывы. Они прогремели в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени.
Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.
Читайте также:
- США готовят переговоры в Китае - раскрыто, как должна закончиться война в Украине
- Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали
- Миротворческие амбиции США на фоне атак РФ: о чем говорили Зеленский и Трамп
Об источнике: Financial Times
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред