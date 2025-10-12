Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

В результате ударов РФ повреждения получили объекты энергетики в трех областях Украины.

РФ бьет по объектам энергетики Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры

Повреждения получили объекты энергетики в трех областях Украины

В ночь на воскресенье, 12 октября, армия страны-агрессора РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, в результате ударов РФ повреждения получили объекты энергетики в трех областях:

Донецкой;

Одесской;

Черниговской.

"Спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Министерство энергетики благодарит энергетиков и спасателей, которые, несмотря на все риски для собственной жизни, продолжают выполнять свою работу и обеспечивают функционирование энергосистемы", - говорится в сообщении.

Новая стратегия ударов РФ: что говорят в Минэнерго

Первый замминистра энергетики Артем Некрасов рассказал о смене стратегии массированных атак со стороны РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

По его словам, вместо прежней тактики одновременного обстрела ключевых энергообъектов по всей стране, враг теперь сосредотачивает удары на отдельных областях, нанося прицельный ущерб по регионам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска нанесли целенаправленный удар по энергообъекту в Донецкой области. В результате атаки область осталась без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что РФ не сможет лишить Украину света и тепла предстоящей зимой, заявил генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. Он отметил, что украинская энергосистема значительно укрепилась, а энергетики тщательно подготовились к возможным новым атакам.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

