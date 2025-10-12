Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

Алексей Тесля
12 октября 2025, 11:56
152
В результате ударов РФ повреждения получили объекты энергетики в трех областях Украины.
ракета, энергетика
РФ бьет по объектам энергетики Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

  • РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры
  • Повреждения получили объекты энергетики в трех областях Украины

В ночь на воскресенье, 12 октября, армия страны-агрессора РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, в результате ударов РФ повреждения получили объекты энергетики в трех областях:

видео дня
  • Донецкой;
  • Одесской;
  • Черниговской.

"Спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Министерство энергетики благодарит энергетиков и спасателей, которые, несмотря на все риски для собственной жизни, продолжают выполнять свою работу и обеспечивают функционирование энергосистемы", - говорится в сообщении.

Screenshot
/ t.me/s/energyofukraine

Новая стратегия ударов РФ: что говорят в Минэнерго

Первый замминистра энергетики Артем Некрасов рассказал о смене стратегии массированных атак со стороны РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

По его словам, вместо прежней тактики одновременного обстрела ключевых энергообъектов по всей стране, враг теперь сосредотачивает удары на отдельных областях, нанося прицельный ущерб по регионам.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска нанесли целенаправленный удар по энергообъекту в Донецкой области. В результате атаки область осталась без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что РФ не сможет лишить Украину света и тепла предстоящей зимой, заявил генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. Он отметил, что украинская энергосистема значительно укрепилась, а энергетики тщательно подготовились к возможным новым атакам.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

Читайте также:

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минэнерго война России и Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

12:45Война
Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

11:56Украина
Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

10:55Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборы

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборы

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в истории

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в истории

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

Последние новости

12:45

РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

12:44

"Жаль, что не украинка": Константин Грубич обратился к россиянам из-за Пугачевой

12:00

Почему 13 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

11:56

Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
11:30

Гороскоп на завтра 13 октября: Ракам - болишая прибыль, Стрельцам - хорошие новости

11:25

"Буду делать миллионера": Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе

11:03

Блэкауты в Белгороде не действуют: что реально может заставить Кремль отступитьВидео

10:55

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

Реклама
10:21

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

10:12

Родились в один день: у Софии Ротару произошло радостное событие

09:53

Список удивит многих - какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитазВидео

09:47

США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

09:11

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

09:05

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Тельцам - хаос, Ракам - помощь

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 октября (обновляется)

08:52

Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Тельцам - рост, Ракам - горевать

08:50

РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

08:32

Резко заболела: умерла звезда Голливуда Дайан Китон

08:27

Россия изменила тактику ударов по Украине - для каких городов угроза наибольшаяВидео

Реклама
08:27

Карта Deep State онлайн за 12 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:40

Военные эшелоны РФ под ударом: партизаны атаковали самое сердце логистики врага

06:51

Может ли война закончится через несколько месяцев?мнение

06:34

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

05:30

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

03:35

Самая сильная интуиция: в какие ТОП-3 месяца рождаются люди с даром экстрасенса

03:32

Один черенок даст море роз: секрет садоводов, который сработает у каждого

02:27

Тысячелетняя загадка: под песками Гизы нашли дверь в забытый подземный мир

00:03

На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

11 октября, суббота
22:36

Миротворческие амбиции США на фоне атак РФ: о чем говорили Зеленский и Трампмнение

22:22

Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

22:22

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетикеВидео

21:27

Что говорит наука: почему кот игнорирует дорогие подарки и выбирает старую коробку

21:18

РФ выбрала новую тактику ударов по энергообъектам Украины: в чем опасность

20:47

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храмуФото

20:30

Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

20:23

Меган Маркл поделилась секретными фото дочери Лилибет

20:07

Все решает "таинственный" фактор: ученые объяснили, как человек влюбляется.

19:50

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчасВидео

Реклама
19:45

Погода резко начинает меняться: какие регионы будет заливать дождем, а где будет потепление

19:33

Никакой химии: люди массово чистят духовку одним способом и остаются в восторгеВидео

19:30

Куда делся певец Дельфин и что говорит о войне

19:08

Испытания для души: какие ТОП-4 знака зодиака столкнутся с важными уроками

18:53

Битва за спички: как кредиты и долги уничтожили государственную спичечную фабрику

18:50

"Белая полоса" продлится весь год: что нужно съесть 12 октября

18:29

Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

17:56

Почему коты сидят, как люди: раскрыта смешная причина позы "пузом сверху"

17:52

Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросеВидео

17:23

Отказ Трампа от активных переговоров по Украине: в США дали тревожный прогноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять