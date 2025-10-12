Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

Главное:
- РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры
- Повреждения получили объекты энергетики в трех областях Украины
В ночь на воскресенье, 12 октября, армия страны-агрессора РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины.
Как говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, в результате ударов РФ повреждения получили объекты энергетики в трех областях:
- Донецкой;
- Одесской;
- Черниговской.
"Спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.
Министерство энергетики благодарит энергетиков и спасателей, которые, несмотря на все риски для собственной жизни, продолжают выполнять свою работу и обеспечивают функционирование энергосистемы", - говорится в сообщении.
Новая стратегия ударов РФ: что говорят в Минэнерго
Первый замминистра энергетики Артем Некрасов рассказал о смене стратегии массированных атак со стороны РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.
По его словам, вместо прежней тактики одновременного обстрела ключевых энергообъектов по всей стране, враг теперь сосредотачивает удары на отдельных областях, нанося прицельный ущерб по регионам.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска нанесли целенаправленный удар по энергообъекту в Донецкой области. В результате атаки область осталась без электроснабжения.
Ранее сообщалось, что РФ не сможет лишить Украину света и тепла предстоящей зимой, заявил генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. Он отметил, что украинская энергосистема значительно укрепилась, а энергетики тщательно подготовились к возможным новым атакам.
Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.
Читайте также:
- Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину
- В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал наступления цель РФ для атаки
- Оккупанты отводят силы с одного направления: в ГПСУ сказали, где стихают атаки РФ
Об источнике: Министерство энергетики Украины
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.
Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред