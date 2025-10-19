Зеленский сделал заявление о встрече с глазу на глаз с Путиным и назвал его страх

Президент Украины настаивает на участии в переговорах Трампа с Путиным в Венгрии.

Зеленский готов встретиться с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Зеленский готов присоединиться к встрече Трампа и Путина в Будапеште

Для справедливого и прочного мира необходимо участие Украины в переговорах

Территориальных уступок Кремлю не будет

Президент Украины Владимир Зеленский готов присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом украинский лидер сообщил в интервью на канале NBC News.

Зеленский назвал Путина "террористом", однако подтвердил готовность встретиться с российским лидером с глазу на глаз.

"Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то соглашения без нас о нас?" - заявил он.

На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сообщил президенту США о готовности присоединиться к переговорам.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Также президент Украины подчеркнул, что Трампу необходимо оказывать на Путина еще большее давление, чем то, что было применено к ХАМАС. Он подчеркнул, что война в Украине имеет огромный масштаб, а российская армия является второй по численности в мире, поэтому требуется значительно большее давление для сдерживания агрессии Кремля.

"Путин - нечто похожее, но сильнее ХАМАС", - отметил Зеленский.

Президент надеется, что одним из элементов этого давления будет поставка Украине американских ракет "Томагавк", которые можно использовать для ударов вглубь России. По его словам, Путин "действительно боится, что мы их используем".

"Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня он не сказал "да", - сказал Зеленский после визита.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Зеленский о ситуации на фронте

Президент также подчеркнул, что Украина не проиграет войну, а Путин не одержит победы. Он пояснил, что усиление авиаударов России является следствием ее "слабой позиции" на поле боя.

"Вот почему он действительно усиливает авиаудары... Путин хочет создать энергетическую катастрофу этой зимой, атакуя нас", - добавил Зеленский.

Относительно территориальных компромиссов Зеленский заявил, что остановка войны возможна только с соблюдением существующих позиций Украины, без дополнительных уступок Кремлю.

"Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы остались, а не давать что-то дополнительное Путину", - подчеркнул глава государства.

На вопрос о том, может ли Трамп завершить войну, Зеленский ответил: "Благослови Бог, да".

Какой сигнал прозвучал на встрече Трампа с Зеленским - мнение политолога

Политолог Петр Олещук в комментарии Главреду заявил, что во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме Украина получила тревожный сигнал относительно войны. По его словам, тревожность заключается в том, что Трамп снова пытается занять равноудаленную позицию между Украиной и Россией.

"Надо ждать много заявлений с его стороны в ближайшее время, которые в Украине будут толковаться и восприниматься неоднозначно. Ведь Трамп хочет показать Путину, что он готов к договоренностям и не является для него врагом", - отметил он.

В то же время, политолог подчеркнул, что разговор между Трампом и Зеленским состоялся в конструктивном русле. Относительно поставок ракет Tomahawk, Олещук отметил, что вопрос пока не закрыт, но отложен, а его решение полностью будет зависеть от будущих переговоров между Трампом и Путиным.

Встреча Трампа с Зеленским - что известно

Как сообщал Главред, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. В первый день визита он провел переговоры с представителями американских оборонных и энергетических компаний.

Уже 17 октября украинский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время совместной пресс-конференции Зеленский выразил уверенность, что при поддержке США Украина сможет завершить войну, хотя российский лидер Владимир Путин пока не готов к переговорам.

Президент США отметил, что Зеленский будет оставаться на связи во время его предстоящей встречи с Путиным, которая запланирована в Венгрии.

Накануне личной встречи, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа была "очень продуктивной" и касалась путей завершения войны России против Украины.

