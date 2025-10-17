Укр
Читать на украинском
"Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине

Анна Ярославская
17 октября 2025, 07:00
Президент США сделал ряд заявлений о войне России против Украины.
Дональд Трамп
Трамп обвинил Байдена в войне и пообещал мир / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главные тезисы:

  • Трамп заявил, что не допустит Третьей мировой войны
  • Президент США собирается встретиться с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что может завершить войну России против Украины, и подчеркнул, что не допустит эскалации конфликта до уровня глобального конфликта.

На пресс-конференции в Белом доме 16 октября Трамп в очередной раз подчеркнул, что это война его предшественника - Джо Байдена.

"Я попал в эту ситуацию – не я начал эту войну. Это дело Байдена. И я пришел, и это был полный беспорядок, который привел бы к Третьей мировой войне. По моему мнению, это могло произойти. Но этого не будет", – заявил глава Белого дома.

По его словам, администрация Байдена допустила стратегические ошибки, которые привели к полномасштабному вторжению России в Украину, тогда как во время его президентства подобной агрессии не произошло бы.

О встрече с Путиным

Трамп рассказал о своем недавнем телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным и планах встретиться с ним в Венгрии. Трамп подчеркнул, что переговоры имеют целью поиск путей прекращения войны.

Он отметил, что намерен "спасти жизни" и способствовать миру в Европе.

"Я делаю это, чтобы спасти души. Это все, для чего я это делаю. Я делаю это не ради нас – между нами океан. Но я хочу помочь Европе. Они хотят, чтобы война закончилась, но не могут этого сделать. А я могу", – заявил Трамп.

Отдельно президент США затронул тему отношений между лидерами Украины и России, назвав их "ужасными", что затрудняет организацию совместных встреч.

О Tomahawk для Украины

По словам Трампа, ракеты "Томагавк" остаются важным стратегическим ресурсом для Соединенных Штатов.

"У нас их много, но мы не можем тратить их ради других стран. Они очень мощные, точные и эффективные, но нам они также нужны. Поэтому что с этим делать - неизвестно", - сказал он.

Президент США добавил, что идея передачи нескольких тысяч "Томагавков" партнерам не была одобрительно воспринята Россией.

"Я спросил Путина: "Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч "Томагавков"? Ему это не понравилось", - отметил Трамп.

Визит Зеленского в США - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Трамп проведет в Белом доме встречу с Зеленским 17 октября.

Как пишет Axios, лидеры США и Украины обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.

Также известны другие детали визита Зеленского в США. В частности, Зеленский проведет ряд закрытых встреч и выступит в Конгрессе США.

