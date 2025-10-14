Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме: о чем будут говорить

Президенты США и Украины проведут встречу 17 октября. Лидеры обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.

Трамп и Зеленский встретятся 17 октября / Коллаж: Главред, фото: ОП

Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября

Зеленский намерен обсудить с президентом США последовательность шагов для укрепления сотрудничества

По данным FT, договоренность о визите возникла после телефонных разговоров

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп проведет в Белом доме встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Во время общения со СМИ на борту самолета Air Force One американский лидер ответил утвердительно на вопрос о том, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в пятницу.

"Я думаю, что да. Да", - сказал он.

Ранее сам Зеленский заявил, что на этой неделе встретится в Вашингтоне с президентом Трампом.

"Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - сказал Зеленский.

Как заявил главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер, о визите Зеленского в США было договорено во время последнего разговора Зеленского и Трампа.

Поскольку во время разговора поднимались важные и деликатные темы (оружие, ПВО, дипломатия и т.д.), детали которых по телефону обсудить сложно, то и было решено провести переговоры лично.

О чем будут говорить Трамп и Зеленский

Как пишет Axios, лидеры США и Украины обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.

"Стороны обсудят, какое оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять в охваченную войной страну ракеты большой дальности Tomahawk, которые кардинально изменять ситуацию", - пишет издание.

Источник Axios пояснил, что "есть определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону".

Также издание отмечает, что ракеты большой дальности позволят Украине нацеливаться на отдаленные районы материковой части России, включая Москву.

Переговоры Трампа и Зеленского - последние новости

Как сообщал Главред, 12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Это уже был второй разговор между лидерами в течение двух дней. По словам Зеленского, стороны ранее договорились обсудить ряд ключевых тематических направлений сотрудничества.

По данным Axios, во время разговора 11 октября обсуждалась возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Кроме того, президенты обсудили вопрос поставки систем противовоздушной обороны Patriot. По информации собеседника РБК-Украина, Трамп также интересовался текущей ситуацией в Украине, в частности состоянием дел в Киеве.

Ракета Tomahawk - основные характеристики / Инфографика: Главред

О чем Зеленский будет говорить с Трампом: мнение эксперта

Дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур предположил, что встреча президента США и президента Украины может свидетельствовать о готовности Трампа установить доверительные отношения, но только при условии выполнения определенных требований. По его словам, спешка Трампа относительно встречи обусловлена успехом в Газе и желанием сосредоточиться на войне в Украине.

"Возможно, он хочет обсудить какие-то принципиальные вопросы... будет продолжена тема по Tomahawk", - сказал Шамшур в эфире Еспресо.

Дипломат также считает, что на повестке дня может появиться и вопрос первого импичмента Трампа в 2019 году.

