Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известно

Руслана Заклинская
13 октября 2025, 19:30
Президент Украины сообщил, что на этой неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США.
Зеленский встретится с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Что известно:

  • Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
  • Будут обсуждать шаги, которые предлагает Украина
  • Встреча, вероятно, состоится 17 октября

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Встреча состоится на этой неделе. Об этом украинский лидер заявил на брифинге с высокой представительницей ЕС Каей Каллас.

"Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - отметил он.

Зеленский уточнил, что уже провел два телефонных разговора с Трампом, во время которых обсуждались российские удары по энергетике и гражданской инфраструктуре Украины, потребности в системах ПВО и энергетическое обеспечение. Особое внимание уделили новым дальнобойным возможностям Украины.

"Нам не хватило одного звонка, мы договорились на следующий день, в воскресенье. Мы в более широком кругу обсуждали уже большие детали именно тех вызовов и именно того, что мы хотим и чего ожидаем от США, где мы видим их поддержку. Мы обсудили поле боя - совпадает, что у России ничего не получается", - добавил президент.

Смотрите видео заявления Зеленского о встрече с Трампом:

Зеленский - о встрече с Трампом / Фото: скриншот

Когда состоится встреча

Ранее журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X, что встреча Трампа с Зеленским должна состояться в пятницу, 17 октября. Информацию о предстоящей встрече президентов ему предоставили три человека, знакомых с планами.

"Это произошло после двух телефонных разговоров между президентами в минувшие выходные, во время которых они обсуждали продажу ракет Tomahawk и пути прекращения войны с Россией, а также после того, как украинская делегация начала неделю переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне", - написал Миллер.

О чем Зеленский будет говорить с Трампом - мнение эксперта

Дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в эфире Еспресо предположил, что встреча президента США и президента Украины может свидетельствовать о готовности Трампа установить доверительные отношения, но только при условии выполнения определенных требований. По его словам, спешка Трампа относительно встречи обусловлена успехом в Газе и желанием сосредоточиться на войне в Украине.

"Возможно, он хочет обсудить какие-то принципиальные вопросы... будет продолжена тема по Tomahawk", - отметил Шамшур.

Дипломат также считает, что на повестке дня может появиться и вопрос первого импичмента Трампа в 2019 году.

Разговоры Трампа с Зеленским - последние новости

Как сообщал Главред, 12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Это уже был второй разговор между лидерами в течение двух дней. По словам Зеленского, стороны ранее договорились обсудить ряд ключевых тематических направлений сотрудничества.

По данным Axios, во время разговора 11 октября обсуждалась возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Кроме того, президенты обсудили вопрос поставки систем противовоздушной обороны Patriot. По информации собеседника РБК-Украина, Трамп также интересовался текущей ситуацией в Украине, в частности состоянием дел в Киеве.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Владимир Зеленский Дональд Трамп встреча Зеленского и Трампа Трамп новости война России и Украины
Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известно

