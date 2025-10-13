Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

Андрей Ганчук
13 октября 2025, 13:36
923
Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в последние два месяца стабильный.
Зеленский, Украина
Уровень доверия к Зеленскому - 60%, баланс доверия-недоверия остается положительным, - КМИС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное:

  • Зеленскому доверяют 60% украинцев
  • Баланс доверия-недоверия остается положительным

Президенту Владимиру Зеленскому по состоянию на октябрь доверяют 60% украинцев. Около 25% считают, что ему нужно оставаться на посту главы государства после завершения войны. Об этом говорится в результатах исследования Киевского международного института социологии.

Президенту доверяют 60% украинцев, 35% - не доверяют

Согласно результатам опроса КМИС, опубликованного в понедельник, 13 октября, президенту Зеленскому доверяют 60% украинцев, которые приняли участие в исследовании. Не доверяют – 35%.

видео дня

В первой половине сентября показатель доверия составлял 59%, недоверия – 35%.

Баланс доверия-недоверия – +25%. Такой же показатель, как в первой половине сентября.

Сколько украинцев за то, чтобы Зеленский остался в политике

По данным социологов, 41% украинцев поддерживают идею, чтобы Зеленский остался в политике по завершению войны. Примерно 36% против этого.

Опросы в Украине – новости:

Как сообщал Главред, рейтинг доверия президенту Украины в январе 2025 года составлял 52%. Не доверяли главе государства 39%. Баланс доверия-недоверия оставался на положительном уровне.

Согласно результатам исследования КМИС, 73% украинцев поддерживают создание ядерного оружия. Однако в условиях риска санкций Запада или потери международной поддержки сторонников такой политики меньше.

Более 59% респондентов выступают за прекращение войны и поиск компромисса, а 20% считают, что нужно воевать до освобождения Украины в границах 1991 года – показал опрос социологической группы Рейтинг, проведенный в период с 21 по 23 августа 2025 года. Украинцы хотят мира, но только в условиях надежных гарантий со стороны международных партнеров.

Другие новости:

Кратко: что известно о КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) – украинское общество с ограниченной ответственностью с центром в Киеве. Специализация – социологические исследования. Проводит социэкономические, маркетинговые и политические исследования. Также КМИС занимается исследованиями здоровья, консалтингом и аудитом исследований.

Компания была основана в 1990 году как исследовательский центр Социологической ассоциации Украины. Стала Киевским международным институтом социологии в 1992 году, когда партнером Центра стал Paragon Research International.

Компания провела более 300 фокус-групп. Каждый год проводится примерно 70-80 количественных исследований, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский КМИС социологический опрос президентский рейтинг
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:38Синоптик
Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:36Политика
"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

12:03Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычными

"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычными

Последние новости

14:38

Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

14:01

С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

13:58

Секретное оружие против плесени: "ядерная" смесь творит настоящие чудесаВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:36

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

Реклама
12:42

Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкойВидео

12:18

Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

12:03

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

11:51

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

11:38

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

11:26

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

10:58

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

10:56

ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

10:37

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

10:20

Тарас Цимбалюк решил кардинально измениться - как сейчас выглядит "Холостяк"

Реклама
10:18

С маслом могут быть проблемы: Украину ждет худший урожай подсолнечника за 10 лет

09:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 октября (обновляется)

09:54

Германия при Меркель хотела обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием - СМИ

09:45

В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

09:43

Удары Украины по энергетике РФ: Жданов раскрыл позицию Трампа

09:43

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

09:31

В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло

09:29

Почему Путин вдруг вспомнил встречу на Аляске?мнение

09:24

Самые преданные и незабываемы: лучшие спутницы среди знаков зодиака

09:10

"Она сказала "да": известный украинский шоумен удивил свадьбой

08:45

ВСУ отбросили россиян на Донбассе: есть успехи возле четырех населенных пунктов

08:36

В РФ начались проблемы с набором в войска, у Путина осталось два варианта – ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 13 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:35

Зарево видно за десятки километров: в Феодосии горит нефтебаза после атаки дронов

07:01

"России это не нужно": Трамп пригрозил Путину передать Украине ракеты TomahawkВидео

06:20

Готова ли Украина к максимальному воздушному террору этой зимой?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

05:00

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

04:36

За несколько шагов до: принц Гарри столкнулся с опасностью для жизни

03:33

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

Реклама
02:31

Один симптом — сигнал большой тревоги: когда немедленно нужно идти к врачу

01:30

Поцелуи под луной: Соломия Витвицкая похвасталась романтикой с возлюбленным

00:50

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

00:12

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

12 октября, воскресенье
23:56

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025: названо имя победителяВидео

22:46

Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в УкраинеВидео

22:16

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

22:08

Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

22:02

Гривна готовит сенсацию: кто из выдающихся украинцев появится на купюре 5000 грн

21:57

Какая разница между белыми и синими знаками городов - цвет полностью меняет правилаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять