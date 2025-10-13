Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в последние два месяца стабильный.

Уровень доверия к Зеленскому - 60%, баланс доверия-недоверия остается положительным, - КМИС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное:

Зеленскому доверяют 60% украинцев

Баланс доверия-недоверия остается положительным

Президенту Владимиру Зеленскому по состоянию на октябрь доверяют 60% украинцев. Около 25% считают, что ему нужно оставаться на посту главы государства после завершения войны. Об этом говорится в результатах исследования Киевского международного института социологии.

Президенту доверяют 60% украинцев, 35% - не доверяют

Согласно результатам опроса КМИС, опубликованного в понедельник, 13 октября, президенту Зеленскому доверяют 60% украинцев, которые приняли участие в исследовании. Не доверяют – 35%.

В первой половине сентября показатель доверия составлял 59%, недоверия – 35%.

Баланс доверия-недоверия – +25%. Такой же показатель, как в первой половине сентября.

Сколько украинцев за то, чтобы Зеленский остался в политике

По данным социологов, 41% украинцев поддерживают идею, чтобы Зеленский остался в политике по завершению войны. Примерно 36% против этого.

Опросы в Украине – новости:

Как сообщал Главред, рейтинг доверия президенту Украины в январе 2025 года составлял 52%. Не доверяли главе государства 39%. Баланс доверия-недоверия оставался на положительном уровне.

Согласно результатам исследования КМИС, 73% украинцев поддерживают создание ядерного оружия. Однако в условиях риска санкций Запада или потери международной поддержки сторонников такой политики меньше.

Более 59% респондентов выступают за прекращение войны и поиск компромисса, а 20% считают, что нужно воевать до освобождения Украины в границах 1991 года – показал опрос социологической группы Рейтинг, проведенный в период с 21 по 23 августа 2025 года. Украинцы хотят мира, но только в условиях надежных гарантий со стороны международных партнеров.

Другие новости:

Кратко: что известно о КМИС Киевский международный институт социологии (КМИС) – украинское общество с ограниченной ответственностью с центром в Киеве. Специализация – социологические исследования. Проводит социэкономические, маркетинговые и политические исследования. Также КМИС занимается исследованиями здоровья, консалтингом и аудитом исследований. Компания была основана в 1990 году как исследовательский центр Социологической ассоциации Украины. Стала Киевским международным институтом социологии в 1992 году, когда партнером Центра стал Paragon Research International. Компания провела более 300 фокус-групп. Каждый год проводится примерно 70-80 количественных исследований, пишет Википедия.

