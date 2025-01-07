Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют: результаты опроса

Что показал опрос КМИС:
- Зеленскому в декабре доверяли 52% респондентов
- Баланс доверия-недоверия остается положительным
В декабре 2024-го президенту Украины Владимиру Зеленского доверяли 52% украинцев, не доверяли 39%. Остальные 9% со своим отношением к главе государства не определились. Между октябрем и декабрем прошлого года фиксировался рост неопределенности в плане отношения к Зеленскому. Об этом говорится в результатах исследования Киевского международного института социологии.
Согласно данным опроса КМИС, баланс доверия-недоверия к президенту остается положительным.
"Хотя показатели доверия за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным +13%", - указали социологи.
Как менялась динамика доверия к Зеленскому
Также они утверждают, что в конце 2023 года показатель доверия к президенту составлял 73%, но к февралю 2024 года снизился до 64%. К маю 2024 года также фиксировалось снижение до 59%. За указанный период доля тех, кто не доверяет, выросла на 14% - с 22 до 36%.
Примечательно, что к октябрю ситуация стабилизировалась. Однако между октябрем и декабрем прошлого года уровень доверия снова стал снижать – за счет тех, кто не определился в том, доверяет ли президенту.
"То есть между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие", - подчеркнули в КМИС.
Опрос проводился в период с 2 по 17 декабря 2024 года. Выборка – 2000 респондентов.
Кто такой Владимир Зеленский
Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
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Как сообщал Главред, в октябре прошлого года, по данным социологов КМИС, более 80% заявили, что верят в победу Украины над агрессором Россией. Однако при условии необходимой поддержки со стороны Запада.
Украинцы назвали две мощных гарантии безопасности для защиты от России – разработка своего ядерного оружия и вступление в НАТО, показали результаты общенационального опроса по заказу Центра Новая Европа. В другие гарантии украинцы практически не верят.
73% украинцев поддержали создание ядерного оружия, в декабре сообщали в КМИС. Респонденты считают такой шаг необходимым даже в случае негативной реакции на инициативу со стороны Запада.
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Что известно о КМИС?
Киевский международный институт социологии (КМИС) - это частная украинская компания, сотрудничающая с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия". КМИС был основан в 1990 году как исследовательский центр Социологической ассоциации Украины, а с 1992 года преобразован в частное предприятие. КМИС входит в ведущие исследовательские ассоциации, в частности, Социологическую ассоциацию Украины (САУ), Украинскую Ассоциацию Маркетинга (УАМ), Европейское общество исследования общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), AAPOR и WAPOR.
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