Зеленский назвал 'последний ход Путина' и рассказал, как завершить войну в Украине

Президент подчеркнул, что российские планы захвата Донбасса проваливаются, теперь украинские войска продвигаются вперед.

https://glavred.info/war/zelenskiy-nazval-posledniy-hod-putina-i-rasskazal-kak-zavershit-voynu-v-ukraine-10706132.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал заявление о войне / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Ключевые тезисы Зеленского:

Поражения России на фронте могут заставить Путина сесть за стол переговоров

Россия компенсирует неудачи воздушным террором

стране нужны современные ПВО и ракеты

Поражения России на фронте усиливают внутреннее давление на Кремль и могут заставить российского лидера сесть за стол переговоров. Воздушные атаки - это последний ход Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

По словам президента, украинские подразделения успешно сдержали очередные атаки противника в Сумской и Донецкой областях, а российские попытки достичь своих целей проваливаются. Зеленский отметил, что Москва многократно откладывала свои планы по захвату Донбасса, но сейчас именно украинские войска продвигаются вперед.

видео дня

"Россия уже не впервые проваливает выполнение приказа Путина о захвате Донбасса. Они постоянно переносят эту бессмысленную цель. Летом они сказали Соединенным Штатам Америки и другим странам, что сделают это за несколько месяцев - до октября или ноября. Зато сейчас наши войска продвигаются вперед. Наши результаты стали возможными благодаря тому, что у нас больше нет такой большой нехватки штатного вооружения, как раньше", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что часть успехов стала возможной благодаря наращиванию внутреннего производства вооружения. По его словам, более 40% оружия на фронте сейчас изготовлено в Украине, однако "каждый пакет военной поддержки от ваших стран важен до сих пор".

"И прошу вас продолжать поддерживать нас, чтобы мы могли и дальше заставлять россиян обороняться. Чем хуже будут дела в России на фронте, тем больше будет внутреннее давление на Путина, которое заставит его к серьезным переговорам", - призвал президент Украины.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Воздушный террор и атаки на энергетику

В качестве компенсации за неудачи на земле, Россия, по словам Зеленского, усилила удары с воздуха по гражданской инфраструктуре и энергетике Украины. Из-за этого, как отметил президент, Украине необходимы современные системы ПВО и ракеты, которые страна не может в полном объеме производить сама.

Зеленский также сообщил, что недавно дважды за несколько дней обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос ПВО, систем Patriot и ракет Tomahawk, а также энергетическое оборудование и отказ партнеров от покупки российской нефти. Отдельно президент поблагодарил страны, присоединившиеся к программе PURL, - Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию, Германию, Канаду, страны Балтии, Бельгию, Люксембург, Исландию и Словению.

"Воздушный террор - это последний ход Путина. Мы должны его остановить. Не допустить его побед на земле и в небе. Тогда станет возможной настоящая дипломатия", - подчеркнул он.

Давление - путь к переговорам

В итоге своего выступления Зеленский призвал НАТО и отдельные страны ускорить поставки оборонных систем и усилить координацию санкционного давления на Россию. Президент обратил внимание на то, что военная помощь и экономическое давление - взаимосвязанные инструменты, которые вместе усиливают позицию Украины и приближают конец войны.

"Война России в Европе остается крупнейшим источником глобальной нестабильности. И от всех вас зависит, закончится ли и эта война тоже. Путина можно принудить к миру - так же, как и любого другого террориста. Даже ХАМАС сейчас готовится к освобождению заложников. И если это стало возможным, то Путина тоже можно заставить восстановить мир", - добавил глава государства.

Какая новая тактика РФ - мнение эксперта

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал Главреду, что в последнее время Россия изменила подход к атакам по Украине. Теперь вместо массированных ударов по многим городам одновременно основной огонь концентрируется на одном населенном пункте.

"Что сделали россияне? Они переориентировались на удары в полосе шириной преимущественно 100-120 км от линии боевого соприкосновения и государственной границы. В этих регионах они наносят удары по всем элементам критической инфраструктуры. Если раньше россияне условно пытались отключить свет у двух миллионов украинцев, то теперь стремятся, хотя бы, у 60 тысяч", - указывает он.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Ракеты Tomahawk Трамп назвал "невероятным, очень мощным оружием" и добавил, что может обсудить этот вопрос с Путиным перед окончательным решением.

Также командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Эдуард Боднюк заявил, что конец полномасштабной войны пока не просматривается. По его словам, демобилизация возможна только при условии замены одних военных другими, поэтому мобилизация остается необходимой.

Кроме этого, новый президент Федеральной службы внешней разведки Германии Мартин Йегер предупредил, что Россия рассматривает европейцев как противника и воюющую сторону и может устроить "горячее противостояние" в любой момент. Кремль стремится подорвать НАТО, дестабилизировать демократии и запугать население.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред