Выступление в Конгрессе и переговоры с Трампом: известны детали визита Зеленского в США

Зеленский проведет ряд закрытых встреч, выступит в Конгрессе и проведет переговоры с президентом США.

Зеленский отправляется с визитом в США / Коллаж: Главред, фото: ОП

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский проведет закрытые встречи с американскими оборонными и энергетическими корпорациями, а также выступит в Конгрессе. Кроме того запланированы переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как пишет Суспільне со ссылкой на источники, программа визита выстроена таким образом, чтобы максимально использовать время перед ключевыми переговорами с президентом США Дональдом Трампом.

Сначала Зеленский проведет ряд закрытых встреч, которые могут определить дальнейшую траекторию оборонного и энергетического сотрудничества между Киевом и США.

Запланированы отдельные переговоры с крупными американскими оборонными компаниями, которые могут войти в потенциальную сделку Mega Deal - пакет контрактов на поставку систем ПВО, высокоточной артиллерии и ракет ATACMS. Украинская делегация, в которую входят представители Офиса президента, Минобороны и МИД, должна представить запрос по расширению военно-технического сотрудничества.

Отдельная часть визита посвящена восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Зеленский планирует встречи с руководством энергетических корпораций, которые могут присоединиться к проектам по модернизации украинской энергосети и защиты критической инфраструктуры от российских ударов накануне зимы.

Кроме того, до встречи с Трампом запланированы переговоры в Конгрессе США, где украинская сторона будет иметь возможность представить позицию относительно дальнейшей военной помощи и замороженных оборонных контрактов. Ожидается, что Зеленский встретится с ключевыми законодателями, которые влияют на формирование политики США в отношении Украины.

Встреча Трампа и Зеленского

Переговоры президентов Украины и США станут кульминацией визита. Киев рассматривает эту встречу как шанс зафиксировать политические гарантии поддержки и ускорить подписание оборонных соглашений, которые, по словам украинской стороны, могут сократить сроки войны.

Ожидается также короткий формат общения с журналистами - однако официальный медиабрифинг двух президентов пока не подтвержден.

Визит Зеленского в США - последние новости

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп проведет в Белом доме встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее сам Зеленский заявил, что на этой неделе встретится в Вашингтоне с президентом Трампом.

"Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - сказал Зеленский.

Как пишет Axios, лидеры США и Украины обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.

"Стороны обсудят, какое оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять в охваченную войной страну ракеты большой дальности Tomahawk, которые кардинально изменять ситуацию", - пишет издание.

Источник Axios пояснил, что "есть определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону".

Даст ли Трамп Tomahawk Украине: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов скептически оценил шансы того, что США действительно предоставят Украине ракеты Tomahawk.

Эксперт считает, что Украина может получить эти ракеты после завершения военных действий.

"Думаю, что разговоры о том, что Украина в обозримом будущем получит американские ракеты Tomahawk, вероятнее всего, являются просто болтологией. Может быть, когда-нибудь в перспективе, уже после прекращения огня, мы их и получим. А сейчас Трамп использует эти угрозы исключительно для давления на Путина, чтобы тот согласился на переговоры и прекращение огня", - сказал Жданов в интервью Главреду.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

