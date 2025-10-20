Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

Ангелина Подвысоцкая
20 октября 2025, 12:00
95
Президент Украины сделал новые заявления после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского
Новые заявления Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом сделал ряд очень важных заявлений в ходу общения с журналистами. Главред собрал все заявления президента.

Передача Украине "Томагавков"

Президент объявил, почему Трамп не спешил передавать Украине ракеты "Томагавк". Он считает, что дело в наличии ракет и способе их использования.

"Президент Трамп публично сказал, что Америке они нужны. На мой взгляд, он не хочет эскалации с "русскими" до тех пор, пока не встретится с ними ... Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь", - отметил Зеленский.

видео дня

От имени президента Зеленского к США даже готовы обратиться несколько европейских лидеров.

"Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с Президентом Трампом. Они сами хотят обращаться с просьбой к нему. Мы в постоянной координации. У нас в Ирландии была остановка на дозаправку. И в этот момент, когда мы останавливались, Андрей Ермак (глава Офиса президента - ред.) выходил на связь со всеми NSA, они общались", - рассказал Зеленский

"Венгерский формат" переговоров

Президент США Дональд Трамп продвигает "венгерский формат" переговоров, стремясь завершить войну как можно скорее.

"Трамп хочет окончания войны, хочет найти тот или иной формат для этого... Он считает, что "венгерский формат" может быть таким шагом, который принесет те результаты, которые он хочет", - сказал Зеленский.

Однко такие переговоры точно не приведут к коончанию войны, убежден президент. Зеленский не хочет повторить ситуацию, подобную Будапештскому меморандуму, который гарантировал безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Он также акцентировал внимание на том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан входит в число политиков, которые являются пророссийскими.

"Будапештский меморандум - это в целом плохо для нас. Повтор "Будапешта" не может быть положительным. Я сказал об этом Президенту Трампу ... Мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное ... Хочу напомнить, что когда этот политик ездил в Россию, в Китай, в США и пробовал набирать для себя политический вес, мы говорили, что мы не давали ему никаких полномочий. В конце концов все его усилия не принесли никакого результата, что и было понятно заранее", - добавил Зеленский.

Встреча с Путиным в Будапеште

Президент Украины заявил, что готов принять участие в саммите в Будапеште, особенно, если там он сможет встретиться с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако встреча в Будапеште может пойти по "плохому сценарию", если Трамп и Путин будут пытаться договориться за спиной и выдвинуть неприемлемые условия для Украины.

"Даже когда кажется, что вы в тупике, - он еще не настолько глухой. Вторая история - никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посередине, - это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, - никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу русским", - заверил Зеленский.

Давид ли Трамп на Украину по Донбассу

Российский диктатор Владимир Путин хочет забрать полностью украинские Донецкую и Луганскую области. Однако американский президент Дональд Трамп не давит на Украину этом вопросе.

Позиция Украины остается неизменной - Киев не будет дарить России украинские территории.

"Сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и очевидно незаконное то, что назвали "референдумом". Причем я говорю, что эти сигналы "русских" настолько далеки от реальности, что между началом оккупации и так называемым "референдумом" прошло 10 лет ... Если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", - пояснил президент.

"РФ проиграла Европу американцам"

Россия, которая раньше контролировала европейский газовый рынок, теперь не имеет такого влияния. Теперь США заполняют рынок Европы и планируют инвестиции в Украину. Украина также внесла свой вклад в этот процесс.

"Американцы все равно полностью вытеснят "русский" газ из Европы. Мы должны понять - несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам", - сказал Зеленский.

Американские энергетические компании также планируют выйти на украинский рынок.

"Один из примеров - это двусторонний газовый проект с американцами - как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь надо договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого", - добавил он.

Этот проект уже был представлен в Белом доме. Американцы заинтересованы тем, что у Украины есть газохранилища и развиты сети.

Военная помощь Украине

Президент рассказал о том, что уже готовится контракт, по которому Украина ежегодно будет получать систему противовоздушной обороны Patriot.

"Мы готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непросто. Но долговременная ... Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди", - сказал Зеленский.

Это будет гарантировать долгосрочную безопасность, а количество ПВО отвечает запросу Вооруженных сил ВСУ.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп военная помощь вторжение России мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

13:03Война
Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

12:19Война
Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

12:00Политика
Реклама

Популярное

Ещё
На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

Последние новости

13:03

"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

13:00

Погода на завтра 21 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:51

Цены на овощи рванули вверх: в Украине дорожают популярные продукты

12:36

Не нужно менять правила: СолоХа заявила об участии в Национальном отборе

12:33

Погода готовит сюрприз: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
12:26

"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

12:19

Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

12:01

Не "безіменний": как на самом деле называется палец, на котором носят кольцоВидео

12:00

Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

Реклама
12:00

Трамп хочет остановить Китай, власть Си Цзиньпина может ослабнуть - Кулик

11:58

"Себе не принадлежишь": Сергей Жадан рассказал о службе в ВСУ

11:42

Две "ловушки смерти": войска РФ застряли под Добропольем - The Economist

11:38

"Осталась одна с детьми": предательница Тодоренко на стадии развода

11:32

"Больше не пара": Даша Трегубова заявила о переменах в личной жизни

11:30

Батарее придет конец: 3 ошибки при зарядке телефона, которые совершают почти все

11:19

В Украине продлят военное положение и мобилизацию: названы сроки

10:56

Patriot и Tomahawk: Зеленский рассказал о новых поставках оружия в Украину

10:47

ВСУ отбили четыре села на админгранице: известно, где ситуация улучшилась

10:45

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

10:38

"Волновалась за ребенка": предательница Лорак раскрыла свой главный страх

Реклама
10:35

Мы приблизились к возможному окончанию войны - Зеленский

10:31

Жесткий геомагнитный шторм пойдет на спад: когда закончится магнитная буря

10:24

РФ била по Украине дронами и ракетами: есть "прилеты" и раненые, задерживаются поездаФото

10:04

Почему 21 октября женщинам нельзя стирать белье: какой церковный праздник

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 октября (обновляется)

09:40

Трамп обсуждал с Зеленским гарантии для Москвы: в Reuters раскрыли детали

09:27

"Тревоги бесконечные": что сейчас происходит с Софией Ротару

09:17

Возобновит наступление: в ISW сказали, почему Путин стремится получить Донбасс

09:08

Трампу плевать на поствоенное будущее: почему Путин и дальше будет "петлять"мнение

09:00

У Украины есть ракеты лучше Tomahawk: Гетьман – об ударах по Кремлю, Останкино и Керченскому мостуВидео

08:34

Приходят и уходят: 5 знаков зодиака, которые плохо умеют распоряжаться деньгами

08:23

Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

08:22

Решение по "Томагавкам" для Украины еще открыто - вице-президент США

08:12

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

РФ ударила по энергосистеме Черниговщины: без света 2,7 тыс. человек

06:58

Разговор был далек от дипломатического: Трамп призвал Зеленского пойти на уступки РФ

06:02

Унижение Европы: этот визит в Будапешт должен стать символом бессилиямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с меломаном в наушниках за 45 секунд

04:00

Забарный попал под критику: почему эксперт жестко раскритиковал защитника

03:24

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Реклама
02:30

Прорыв в медицине: простой анализ крови выявляет десятки видов опасных болезней

02:26

В полном составе: как сейчас выглядят дети Иглесиаса и Курниковой

01:30

Дженнифер Лопес пожаловалась, что мужья ее не любили - в ответ ее обвинили в неверности

00:34

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

00:19

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

19 октября, воскресенье
22:59

Сергей Притула вывел семью в свет: сын - копия, принцессы и очаровательная жена

22:47

"Постоянно ругался" и игнорировал карту: FT раскрыли, что Трамп требовал от Зеленского

22:35

Как по-украински сказать "капюшон" - правильный вариант слышали единицыВидео

21:36

Влупит мороз, а потом придет потепление: в Украине будет резко меняться погода

21:32

Нельзя одалживать и не только: что скрывают древние суеверия и приметы о яйцах

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять