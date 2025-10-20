Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

Президент Украины сделал новые заявления после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом сделал ряд очень важных заявлений в ходу общения с журналистами. Главред собрал все заявления президента.

Передача Украине "Томагавков"

Президент объявил, почему Трамп не спешил передавать Украине ракеты "Томагавк". Он считает, что дело в наличии ракет и способе их использования.

"Президент Трамп публично сказал, что Америке они нужны. На мой взгляд, он не хочет эскалации с "русскими" до тех пор, пока не встретится с ними ... Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь", - отметил Зеленский.

От имени президента Зеленского к США даже готовы обратиться несколько европейских лидеров.

"Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с Президентом Трампом. Они сами хотят обращаться с просьбой к нему. Мы в постоянной координации. У нас в Ирландии была остановка на дозаправку. И в этот момент, когда мы останавливались, Андрей Ермак (глава Офиса президента - ред.) выходил на связь со всеми NSA, они общались", - рассказал Зеленский

"Венгерский формат" переговоров

Президент США Дональд Трамп продвигает "венгерский формат" переговоров, стремясь завершить войну как можно скорее.

"Трамп хочет окончания войны, хочет найти тот или иной формат для этого... Он считает, что "венгерский формат" может быть таким шагом, который принесет те результаты, которые он хочет", - сказал Зеленский.

Однко такие переговоры точно не приведут к коончанию войны, убежден президент. Зеленский не хочет повторить ситуацию, подобную Будапештскому меморандуму, который гарантировал безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Он также акцентировал внимание на том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан входит в число политиков, которые являются пророссийскими.

"Будапештский меморандум - это в целом плохо для нас. Повтор "Будапешта" не может быть положительным. Я сказал об этом Президенту Трампу ... Мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное ... Хочу напомнить, что когда этот политик ездил в Россию, в Китай, в США и пробовал набирать для себя политический вес, мы говорили, что мы не давали ему никаких полномочий. В конце концов все его усилия не принесли никакого результата, что и было понятно заранее", - добавил Зеленский.

Встреча с Путиным в Будапеште

Президент Украины заявил, что готов принять участие в саммите в Будапеште, особенно, если там он сможет встретиться с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако встреча в Будапеште может пойти по "плохому сценарию", если Трамп и Путин будут пытаться договориться за спиной и выдвинуть неприемлемые условия для Украины.

"Даже когда кажется, что вы в тупике, - он еще не настолько глухой. Вторая история - никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посередине, - это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, - никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу русским", - заверил Зеленский.

Давид ли Трамп на Украину по Донбассу

Российский диктатор Владимир Путин хочет забрать полностью украинские Донецкую и Луганскую области. Однако американский президент Дональд Трамп не давит на Украину этом вопросе.

Позиция Украины остается неизменной - Киев не будет дарить России украинские территории.

"Сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и очевидно незаконное то, что назвали "референдумом". Причем я говорю, что эти сигналы "русских" настолько далеки от реальности, что между началом оккупации и так называемым "референдумом" прошло 10 лет ... Если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", - пояснил президент.

"РФ проиграла Европу американцам"

Россия, которая раньше контролировала европейский газовый рынок, теперь не имеет такого влияния. Теперь США заполняют рынок Европы и планируют инвестиции в Украину. Украина также внесла свой вклад в этот процесс.

"Американцы все равно полностью вытеснят "русский" газ из Европы. Мы должны понять - несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам", - сказал Зеленский.

Американские энергетические компании также планируют выйти на украинский рынок.

"Один из примеров - это двусторонний газовый проект с американцами - как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь надо договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого", - добавил он.

Этот проект уже был представлен в Белом доме. Американцы заинтересованы тем, что у Украины есть газохранилища и развиты сети.

Военная помощь Украине

Президент рассказал о том, что уже готовится контракт, по которому Украина ежегодно будет получать систему противовоздушной обороны Patriot.

"Мы готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непросто. Но долговременная ... Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди", - сказал Зеленский.

Это будет гарантировать долгосрочную безопасность, а количество ПВО отвечает запросу Вооруженных сил ВСУ.

Новость дополняется...

