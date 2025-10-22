РФ убила младенца и 12-летнюю девочку на Киевщине: удар пришёлся по жилому дому

Дети и молодая женщина погибли в собственном доме после атаки оккупантов.

Ни Киевщине есть жертвы после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото:t.me/mvs_ukraine

На Киевщине есть жертвы в результате атаки РФ

Погибли четыре человека, двое из них - дети

В результате российской атаки на Киевскую область в ночь на 22 октября погибла молодая женщина и двое детей - 12 лет и шести месяцев. Трагедия произошла в селе Погребы Броварского района.

Тела погибших обнаружены на месте пожара частного дома.

"Страна-террорист убила молодую женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела обнаружены на месте пожара частного дома", - сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

"Мои соболезнования семье и близким погибших", - добавил он.

В МВД Украины также сообщили, что на Киевщине погибли три человека, двое из них – дети.

"Ночью и утром под обстрелом оказалось несколько районов области. В Зазимской общине погибли три человека, среди них – дети. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы", - говорится в сообщении.

В доме вспыхнул пожар / Фото: ГосЧС

Кроме того, пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах.

Последствия атаки на Киевщину / Фото: t.me/mvs_ukraine

В городе обломки также вызвали пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

На местах работают все экстренные службы.

Позже Калашник уточнил, что число жертв на Киевщине возросло.

"К сожалению, еще одну жизнь унесла страна-террорист. В Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения. Соболезнование семье и близким погибшего", - написал он.

Также травмирован мужчина 1976 года рождения в Обуховском районе. Осколочное ранение получил работник местной АЗС. С диагнозом ушиб ранения теменного участка головы он госпитализирован в больницу.

По словам главы ОВА, российские оккупанты целенаправленно били по энергетической инфраструктуре. В области по распоряжению НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения света.

Атака на Украину в ночь на 22 октября 2025

В ночь на 22 октября Украина подверглась массированной атаке врага. В ряде регионов прогремели взрывы.

Как писал Главред, российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие. Без электроснабжения остались почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью, сообщили в ОВА.

В Киеве также прогремели взрывы. Столичные власти рассказали о последствиях атаки на Киев. В трех районах есть разрушения в жилых многоэтажках. Погибли два человека.

В Полтавской области под удар попали объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как Украина подготовилась к зиме на фоне обстрелов: мнение эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал Главреду, что Украина плохо полготовилась к зиме на фоне российских обстрелов.

"Не хватало денег, чтобы проводить даже расширенные оперативные, не говоря уже о капитальных ремонтах подстанций Укрэнерго и тепловых электростанций. У компании ДТЭК многие объекты были разрушены, у государственного Центрэнерго - тоже. Трипольская и Змиевская ТЭС пострадали, в частности Трипольская - уже второй раз", - сказал он.

С системой защиты объектов ситуация тоже сложная. Освоение средств было минимальным. По словам Корольчука, вопрос даже не в злоупотреблениях, а в том, что Укрэнерго и Госагентство восстановления просто не имели соответствующего опыта.

"Если нет опыта, о каком результате можно говорить? Не говоря уже о том, что системы защиты, по сути, так и не были созданы в полном объеме, как это изначально планировалось. И, к сожалению, похоже, что их в ближайшее время тоже не будет", - добавил эксперт.

Третий момент - запасы энергоресурсов, прежде всего газа. Мы накопили всего около 13 млрд кубометров - это низкий показатель.

"Как правительство планировало пройти зиму с запасом в 13 млрд кубометров - вопрос открытый. Тем более, что сейчас добавилась еще одна проблема - обстрелы газовой инфраструктуры (...) Если дальнейших существенных обстрелов этой инфраструктуры не будет, то государственная компания Укргаздобыча сможет сохранить объемы добычи - около 45-50 млн кубометров в сутки. Этого теоретически и практически должно хватить для нужд населения", - добавил Корольчук.

