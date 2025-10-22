РФ била по газовым объектам на Полтащине: есть "прилеты" в районе Миргорода

Кратко:
- Враг наносил удары по энергетической инфраструктуре Украины
- Под ударом оказались объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе
- На Полтавщине введены аварийные отключения электроэнергии
В ночь на 22 октября Полтавская область была атакована российской оккупационной армией. Под удар попали объекты нефтегазовой промышленности.
Воздушная тревога объявлялась в Миргородском, Лубенском и Кременчугском районах. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной ракете в направлении Кременчуга с востока.
Как сообщил глава Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram, в результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.
"К счастью, обошлось без пострадавших. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях" - отметил Когут.
В Министерстве энергетики Украины сообщили, что в течение всей ночи враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны.
"Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
Утром в среду в Полтаваоблэнерго сообщили о введении графиков аварийных отключений для четырех очередей потребителей в Полтавской области.
"По распоряжению НЭК Укрэнерго, 22 октября в 7:20 получена команда на применение 4 очередей ГАО", - говорится в сообщении.
Атака на Украину в ночь на 22 октября 2025
В ночь на 22 октября Украина подверглась массированной атаке врага. В ряде регионов прогремели взрывы.
Как писал Главред, российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие. Без электроснабжения остались почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью, сообщили в ОВА.
В Киеве также прогремели взрывы. Столичные власти рассказали о последствиях атаки на Киев. В трех районах есть разрушения в жилых многоэтажках. Погибли два человека.
Другие новости:
- БпЛА дважды ударили по многоэтажке и Новой почте: детали вражеской атаки по Нежину
- Три области Украины под особой угрозой: в ГУР раскрыли новую тактику атак РФ
- Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред