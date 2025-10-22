РФ била по газовым объектам на Полтащине: есть "прилеты" в районе Миргорода

В Полтавской области ввели аварийные отключения после ночного удара оккупантов.

Энергетика Украины была под ударом РФ всю ночь / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Враг наносил удары по энергетической инфраструктуре Украины

Под ударом оказались объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе

На Полтавщине введены аварийные отключения электроэнергии

В ночь на 22 октября Полтавская область была атакована российской оккупационной армией. Под удар попали объекты нефтегазовой промышленности.

Воздушная тревога объявлялась в Миргородском, Лубенском и Кременчугском районах. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной ракете в направлении Кременчуга с востока.

Как сообщил глава Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram, в результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

"К счастью, обошлось без пострадавших. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях" - отметил Когут.

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что в течение всей ночи враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны.

"Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Утром в среду в Полтаваоблэнерго сообщили о введении графиков аварийных отключений для четырех очередей потребителей в Полтавской области.

"По распоряжению НЭК Укрэнерго, 22 октября в 7:20 получена команда на применение 4 очередей ГАО", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Атака на Украину в ночь на 22 октября 2025

В ночь на 22 октября Украина подверглась массированной атаке врага. В ряде регионов прогремели взрывы.

Как писал Главред, российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие. Без электроснабжения остались почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью, сообщили в ОВА.

В Киеве также прогремели взрывы. Столичные власти рассказали о последствиях атаки на Киев. В трех районах есть разрушения в жилых многоэтажках. Погибли два человека.

Другие новости:

