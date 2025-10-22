Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без света

15 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов Запорожья и Васильевского района.

https://glavred.info/war/drony-rf-udarili-po-zaporozhyu-v-gorode-pozhary-tysyachi-lyudey-bez-sveta-10708460.html Ссылка скопирована

В результате атаки РФ на Запорожье пострадали 15 человек / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

Россия ударила по Запорожью девятью дронами-камикадзе

В городе вспыхнули пожары, повреждены многоэтажки и частные дома

Пострадали люди, около двух тысяч жителей остались без света

В ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по территории Запорожья. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров в 04:27, пять человек получили ранения в результате ночной атаки на Запорожье.

видео дня

"Все женщины. Самой младшей 21, самой старшей – 62 года. Оскольчатые ранения, отравления угарным газом. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram.

В одном из районов города произошло возгорание многоэтажки и нескольких частных домов.

Позже стало известно, что количество пострадавших, которые обратились за помощью медиков, возросло до 13 человек.

Из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения остались почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью, сообщили в ОВА.

В 7:00 Федоров сообщил, что 15 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов Запорожья и Васильевского района.

За сутки оккупанты нанесли 860 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 48 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Атака на Киев в ночь на 22 октября - что известно

Как писал Главред, в ночь на 22 октября в Киеве прогремели взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы Украины.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал жителей не выступать "наводчиками для врага" и не распространять фото и видео, связанные с работой ПВО или последствиями ракетных ударов.

Позже столичные власти рассказали о последствиях атаки на Киев. В трех районах есть разрушения в жилых многоэтажках. Погибли два человека.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред