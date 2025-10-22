Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без света

Анна Ярославская
22 октября 2025, 07:19
470
15 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов Запорожья и Васильевского района.
Атака на Запорожье
В результате атаки РФ на Запорожье пострадали 15 человек / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • Россия ударила по Запорожью девятью дронами-камикадзе
  • В городе вспыхнули пожары, повреждены многоэтажки и частные дома
  • Пострадали люди, около двух тысяч жителей остались без света

В ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по территории Запорожья. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров в 04:27, пять человек получили ранения в результате ночной атаки на Запорожье.

видео дня

"Все женщины. Самой младшей 21, самой старшей – 62 года. Оскольчатые ранения, отравления угарным газом. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram.

В одном из районов города произошло возгорание многоэтажки и нескольких частных домов.

Позже стало известно, что количество пострадавших, которые обратились за помощью медиков, возросло до 13 человек.

Из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения остались почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью, сообщили в ОВА.

В 7:00 Федоров сообщил, что 15 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов Запорожья и Васильевского района.

За сутки оккупанты нанесли 860 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 48 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

  • Атака на Запорожье 22 октября 2025
    Атака на Запорожье 22 октября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запорожье 22 октября 2025
    Атака на Запорожье 22 октября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запорожье 22 октября 2025
    Атака на Запорожье 22 октября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запорожье 22 октября 2025
    Атака на Запорожье 22 октября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запорожье 22 октября 2025
    Атака на Запорожье 22 октября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запорожье 22 октября 2025
    Атака на Запорожье 22 октября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Киев в ночь на 22 октября - что известно

Как писал Главред, в ночь на 22 октября в Киеве прогремели взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы Украины.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал жителей не выступать "наводчиками для врага" и не распространять фото и видео, связанные с работой ПВО или последствиями ракетных ударов.

Позже столичные власти рассказали о последствиях атаки на Киев. В трех районах есть разрушения в жилых многоэтажках. Погибли два человека.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без света

Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без света

07:19Война
В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

06:46Война
Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

04:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Последние новости

07:19

Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без света

06:46

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицуФото

06:10

Чего ждать от новой встречи Трампа и Путинамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках шеф-повара на кухне за 19 секунд

05:00

Настоящие везунчики: четыре знака зодиака сегодня будут идти в ногу с фортуной

Последнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФПоследнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФ
04:45

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условияВидео

04:36

Почему нельзя убирать в праздник 22 октября: строгие приметы в этот день

04:14

Принц Уильям готов "объявить войну" Гарри и Меган - что произошло

03:53

Свеча будет гореть долго: трюк с картошкой, который спасет во время отключений света

Реклама
03:36

Витамин С на подоконнике: как вырастить апельсиновое дерево у себя домаВидео

02:43

Три знака зодиака могут вытянуть "золотой билет" до конца октября: кто в списке

01:30

Дженнифер Лопес обратилась к магии, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

01:21

Киев под атакой баллистических ракет: в городе прогремели взрывы, работает ПВО

01:04

"Быть или не быть" саммиту Трампа и Путина: в Венгрии сделали заявление

21 октября, вторник
23:59

Storm Shadow прорвал оборону РФ: ВСУ "отминусовали" важное звено ВПК России

23:37

Криштиану Роналду зажег под хит Верки Сердючки - детали

23:05

Это не мелочь: эксперты раскрыли, что не стоит игнорировать при замене шины

22:41

"В течение 24-72 часов": украинцев предупредили об угрозе массированного удара

22:19

"Официальное сообщение": раскрыта истинная причина смерти Андрея Diezel Яценко

22:06

Полгода накапливали технику: полковник запаса раскрыл намерения врага на фронте

Реклама
21:54

Забудете о "Селедке под шубой": этот салат из свеклы покорит с первой ложки

21:31

Без тонометра: ученые раскрыли новые правила измерения артериального давленияВидео

20:53

"Игроки его слушают": кто имеет большее влияние на "Динамо", чем Шовковский

20:38

"Муж нигде не смог найти 95-й": в РФ бензиновый кризис набирает обороты

20:28

Ошибаются почти все: где хранить овощи, чтобы они оставались свежими дольше

20:21

Украинские бойцы отбили масштабный штурм РФ: где удалось "перемолоть" врага

20:21

Озера, по которым можно ходить: кипящие, асфальтовые и пятнистые чудеса Земли

20:15

12 шагов для мира - Украина и Европа готовят план окончания войны, его условия

20:06

Лук на перо без хлопот: простой осенний трюк и не только для огородаВидео

19:40

Придет внезапное похолодание и усилятся дожди: объявлено штормовое предупреждение

19:38

Завтрак из яйца совершенно по-новому: шикарный рецепт из четырех ингредиентов

19:21

Кремль сорвал переговоры с Трампом в Будапеште и выдвинул новые условия по Украине

19:12

Украина готова закончить войну: Зеленский вышел с решительным заявлением

19:10

РФ выбрала новый путь ударов по Украинемнение

19:07

Трамп резко отменил встречу с Путиным в Будапеште - первые подробности

19:03

Нацисты и Ковчег Завета: историки объяснили, зачем Гитлеру был нужен артефакт

18:51

Минус самолеты у врага: в СБУ раскрыли детали удара по российскому аэродромуВидео

18:38

Опытные хозяйки призвали поставить в шкаф каштаны - зачем это нужно

18:37

Сверхважный нюанс: что надо сделать перед посадкой озимых чеснока и лука

18:32

Путин и Трамп встретятся в Будапеште - известна дата

Реклама
18:08

Культурное мародерство России: как веками грабят Украину

18:04

На концерте Бужинской в Николаеве подрались женщины: певица в шоке, в Сети спорят

17:51

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

17:39

Почему канадцы зимой выходят на улицу в шортах: неожиданный ответ

17:33

Пенсия с минималки: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

17:28

Женщина привела собаку в центр дрессировки: поведение пса на занятиях обескуражило

17:27

Времени осталось немного: когда в Украине начнет дорожать базовый продукт

17:16

Что на самом деле оставили ледники на Полесье - ученые удивлены

17:02

С приходом экс-детектива НАБУ Рыковцева в "Укрзалізницю" государству был нанесен ущерб на 77 млн грн, – эксперт

16:52

Как укоротить джинсы без подрезания: секретный способ от блогера

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять