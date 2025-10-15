Склады, резервуары и пункт управления взлетели в воздух: ВСУ мощно влупили по целям РФ

Удары по вражеским объектам значительно ослабили наступательный и военно-экономический потенциал РФ.

Генштаб подтвердил удары по РФ / Колаж: Главред, фото иллюстративное: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские защитники мощно ударили по военным целям и другим важным объектам в РФ. Это значительно ослабило наступательный и военно-экономический потенциал россиян. Об этом официально заявил Генштаб ВСУ.

В ночь на 13 октября взрывы прогремели в Феодосии в аннексированном Крыму, там поднялся мощный пожар. У россиян серьезно поврежден Морской нефтяной терминал. В общем были повреждены 16 резервуаров с горючим, которые уцелели после предыдущих ударов.

"Нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резерварах, составляет около 193 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Также были нанесены удары по другим объектам:

радиолокационная станция РЛС П-18 в Красной Поляне на территории Крыма,

пункт управления БпЛА в Алешках в Херсонской области,

склад боеприпасов в районе Макеевки в Донецкой области.

"Реализация мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, продолжается. Дальше будет... Слава Украине!" - говорится в сообщении.

