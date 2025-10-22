РФ повторила свои требования относительно мира в частном сообщении США – Reuters

В документе было подтверждено требование России взять под контроль весь украинский Донбасс.

https://glavred.info/world/rf-povtorila-svoi-trebovaniya-otnositelno-mira-v-chastnom-soobshchenii-ssha-reuters-10708469.html Ссылка скопирована

РФ подтвердила США требование получить весь Донбасс / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Кратко:

РФ в частном порядке подтвердила США требование получить весь Донбасс

Кремль требует, чтобы войска НАТО не размещались в Украине

Россия подтвердила свои предыдущие условия мирного соглашения с Украиной в частном коммюнике, направленном на днях в США. Об этом коммюнике, известном как "неофициальный документ", сообщили Reuters два американских чиновника, знакомые с ситуацией.

В документе было подтверждено требование России взять под контроль весь украинский Донбасс, заявил один из американских чиновников.

видео дня

"Эта позиция фактически опровергает мнение президента США Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены на нынешней линии фронта", - написало издание.

Россия также подтвердила свою прежнюю позицию о том, что войска НАТО не будут размещены в Украине в рамках какого-либо мирного соглашения, сообщил один из чиновников.

Новость о неофициальном документе (дипломатический термин, обозначающий неформальный документ, призванный донести позицию одной стороны до другой) появилась на фоне отмены встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Официальный представитель Белого дома сообщил Reuters, что такая встреча "в ближайшем будущем" не планируется.

В коммюнике также подчеркивается, насколько Россия придерживается максималистских требований к Украине.

В ответ на просьбу прокомментировать неофициальный документ Белый дом указал на заявление Трампа, в котором он заявил, что не принял решения по поводу саммита, но не хочет, чтобы встреча была "напрасной". Он добавил, что считает возможным прекращение огня на нынешних линиях фронта.

Саммит Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча Рубио с Лавровым должна подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются.

В Москве заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова не было.

Тем временем Ряд западных СМИ сообщил об отмене саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.

По словам Сийярто, похожая ситуация повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета, принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира. Он также намекнул, что встреча лидеров США и России все же состоится, хотя точная дата пока неизвестна.

Что ожидать от встречи Трампа и Путина: мнение эксперта

Политолог Петр Олещук в комментарии для Главреда заявил, что во время первой встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин превратил разговор в историческую лекцию, вспоминая Рюрика, Ярослава Мудрого и Богдана Хмельницкого, о чем писало издание Financial Times.

По мнению Олещука, во время запланированной второй встречи в Будапеште Путин может повторить подобную тактику. Он продолжает жить в собственном мире идей, концепций и представления о "единых народах", что может влиять на ход переговоров и их формат.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред