Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ повторила свои требования относительно мира в частном сообщении США – Reuters

Виталий Кирсанов
22 октября 2025, 08:11
335
В документе было подтверждено требование России взять под контроль весь украинский Донбасс.
РФ подтвердила США требование получить весь Донбасс
РФ подтвердила США требование получить весь Донбасс / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Кратко:

  • РФ в частном порядке подтвердила США требование получить весь Донбасс
  • Кремль требует, чтобы войска НАТО не размещались в Украине

Россия подтвердила свои предыдущие условия мирного соглашения с Украиной в частном коммюнике, направленном на днях в США. Об этом коммюнике, известном как "неофициальный документ", сообщили Reuters два американских чиновника, знакомые с ситуацией.

В документе было подтверждено требование России взять под контроль весь украинский Донбасс, заявил один из американских чиновников.

видео дня

"Эта позиция фактически опровергает мнение президента США Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены на нынешней линии фронта", - написало издание.

Россия также подтвердила свою прежнюю позицию о том, что войска НАТО не будут размещены в Украине в рамках какого-либо мирного соглашения, сообщил один из чиновников.

Новость о неофициальном документе (дипломатический термин, обозначающий неформальный документ, призванный донести позицию одной стороны до другой) появилась на фоне отмены встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Официальный представитель Белого дома сообщил Reuters, что такая встреча "в ближайшем будущем" не планируется.

В коммюнике также подчеркивается, насколько Россия придерживается максималистских требований к Украине.

В ответ на просьбу прокомментировать неофициальный документ Белый дом указал на заявление Трампа, в котором он заявил, что не принял решения по поводу саммита, но не хочет, чтобы встреча была "напрасной". Он добавил, что считает возможным прекращение огня на нынешних линиях фронта.

Саммит Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча Рубио с Лавровым должна подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются.

В Москве заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова не было.

Тем временем Ряд западных СМИ сообщил об отмене саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.

По словам Сийярто, похожая ситуация повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета, принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира. Он также намекнул, что встреча лидеров США и России все же состоится, хотя точная дата пока неизвестна.

Что ожидать от встречи Трампа и Путина: мнение эксперта

Политолог Петр Олещук в комментарии для Главреда заявил, что во время первой встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин превратил разговор в историческую лекцию, вспоминая Рюрика, Ярослава Мудрого и Богдана Хмельницкого, о чем писало издание Financial Times.

По мнению Олещука, во время запланированной второй встречи в Будапеште Путин может повторить подобную тактику. Он продолжает жить в собственном мире идей, концепций и представления о "единых народах", что может влиять на ход переговоров и их формат.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Дональд Трамп Владимир Путин новости Донбасса война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ повторила свои требования относительно мира в частном сообщении США – Reuters

РФ повторила свои требования относительно мира в частном сообщении США – Reuters

08:11Мир
Поедет ли Трамп на встречу с Путиным: президент США сделал заявление

Поедет ли Трамп на встречу с Путиным: президент США сделал заявление

08:08Мир
Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без света

Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без света

07:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Китайский гороскоп на сегодня 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

Китайский гороскоп на сегодня 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Последние новости

08:38

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

08:35

РФ била по газовым объектам на Полтащине: есть "прилеты" в районе МиргородаФото

08:22

Трамп нашел слабое место Путинамнение

08:22

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

РФ повторила свои требования относительно мира в частном сообщении США – Reuters

Последнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФПоследнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФ
08:08

Поедет ли Трамп на встречу с Путиным: президент США сделал заявление

07:19

Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без светаФото

06:46

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицуФото

06:10

Чего ждать от новой встречи Трампа и Путинамнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках шеф-повара на кухне за 19 секунд

05:00

Настоящие везунчики: четыре знака зодиака сегодня будут идти в ногу с фортуной

04:45

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условияВидео

04:36

Почему нельзя убирать в праздник 22 октября: строгие приметы в этот день

04:14

Принц Уильям готов "объявить войну" Гарри и Меган - что произошло

03:53

Свеча будет гореть долго: трюк с картошкой, который спасет во время отключений света

03:36

Витамин С на подоконнике: как вырастить апельсиновое дерево у себя домаВидео

02:43

Три знака зодиака могут вытянуть "золотой билет" до конца октября: кто в списке

01:30

Дженнифер Лопес обратилась к магии, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

01:21

Киев под атакой баллистических ракет: в городе прогремели взрывы, работает ПВО

01:04

"Быть или не быть" саммиту Трампа и Путина: в Венгрии сделали заявление

Реклама
21 октября, вторник
23:59

Storm Shadow прорвал оборону РФ: ВСУ "отминусовали" важное звено ВПК России

23:37

Криштиану Роналду зажег под хит Верки Сердючки - детали

23:05

Это не мелочь: эксперты раскрыли, что не стоит игнорировать при замене шины

22:41

"В течение 24-72 часов": украинцев предупредили об угрозе массированного удара

22:19

"Официальное сообщение": раскрыта истинная причина смерти Андрея Diezel Яценко

22:06

Полгода накапливали технику: полковник запаса раскрыл намерения врага на фронте

21:54

Забудете о "Селедке под шубой": этот салат из свеклы покорит с первой ложки

21:31

Без тонометра: ученые раскрыли новые правила измерения артериального давленияВидео

20:53

"Игроки его слушают": кто имеет большее влияние на "Динамо", чем Шовковский

20:38

"Муж нигде не смог найти 95-й": в РФ бензиновый кризис набирает обороты

20:28

Ошибаются почти все: где хранить овощи, чтобы они оставались свежими дольше

20:21

Украинские бойцы отбили масштабный штурм РФ: где удалось "перемолоть" врага

20:21

Озера, по которым можно ходить: кипящие, асфальтовые и пятнистые чудеса Земли

20:15

12 шагов для мира - Украина и Европа готовят план окончания войны, его условия

20:06

Лук на перо без хлопот: простой осенний трюк и не только для огородаВидео

19:40

Придет внезапное похолодание и усилятся дожди: объявлено штормовое предупреждение

19:38

Завтрак из яйца совершенно по-новому: шикарный рецепт из четырех ингредиентов

19:21

Кремль сорвал переговоры с Трампом в Будапеште и выдвинул новые условия по Украине

19:12

Украина готова закончить войну: Зеленский вышел с решительным заявлением

19:10

РФ выбрала новый путь ударов по Украинемнение

Реклама
19:07

Трамп резко отменил встречу с Путиным в Будапеште - первые подробности

19:03

Нацисты и Ковчег Завета: историки объяснили, зачем Гитлеру был нужен артефакт

18:51

Минус самолеты у врага: в СБУ раскрыли детали удара по российскому аэродромуВидео

18:38

Опытные хозяйки призвали поставить в шкаф каштаны - зачем это нужно

18:37

Сверхважный нюанс: что надо сделать перед посадкой озимых чеснока и лука

18:32

Путин и Трамп встретятся в Будапеште - известна дата

18:08

Культурное мародерство России: как веками грабят Украину

18:04

На концерте Бужинской в Николаеве подрались женщины: певица в шоке, в Сети спорят

17:51

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

17:39

Почему канадцы зимой выходят на улицу в шортах: неожиданный ответ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять