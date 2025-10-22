Укр
Читать на украинском
"Быть или не быть" саммиту Трампа и Путина: в Венгрии сделали заявление

Руслан Иваненко
22 октября 2025, 01:04
Венгерский министр иностранных дел предупреждает о фейках и утечках перед мирной встречей.
Путин, Трамп, Сиярто
Сийярто опровергает слухи об отмене саммита Трампа и Путина в Будапеште

Вкратце:

  • Западные СМИ сообщали об отмене саммита Трампа и Путина
  • Петер Сийярто назвал эту информацию недостоверной

Ряд западных СМИ сообщили об отмене саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.

"С момента объявления о проведении мирного саммита в Будапеште было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы помешать его проведению. Провоенная политическая элита и их СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими для войны или мира", - написал он в соцсети Х.

Контекст и ожидания

По словам Сийярто, похожая ситуация повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета, принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира. Он также намекнул, что встреча лидеров США и России все же состоится, хотя точная дата пока неизвестна.

"Пока саммит не состоится, ожидайте волну утечек информации, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится", - добавил министр.

Что ожидать от встречи Трампа и Путина - мнение эксперта

Политолог Петр Олещук в комментарии для Главреда отмечает, что во время первой встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин превратил разговор в историческую лекцию, вспоминая Рюрика, Ярослава Мудрого и Богдана Хмельницкого, о чем писало издание Financial Times.

По мнению Олещука, во время запланированной второй встречи в Будапеште Путин может повторить подобную тактику. Он продолжает жить в собственном мире идей, концепций и представления о "единых народах", что может влиять на ход переговоров и их формат.

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Отмечалось, что 23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она должна была подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

Однако недавно CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются. Также пока непонятно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конце концов окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште.

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Киев под атакой баллистических ракет: в городе прогремели взрывы, работает ПВО

Киев под атакой баллистических ракет: в городе прогремели взрывы, работает ПВО

01:21Война
Storm Shadow прорвал оборону РФ: ВСУ "отминусовали" важное звено ВПК России

Storm Shadow прорвал оборону РФ: ВСУ "отминусовали" важное звено ВПК России

23:59Мир
"В течение 24-72 часов": украинцев предупредили об угрозе массированного удара

"В течение 24-72 часов": украинцев предупредили об угрозе массированного удара

22:41Украина
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках девушки с фотокамерой за 45 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках девушки с фотокамерой за 45 секунд

Гороскоп на сегодня 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - подарок

Гороскоп на сегодня 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - подарок

Вознаграждение от Вселенной: шесть знаков зодиака ждет настоящая радость

Вознаграждение от Вселенной: шесть знаков зодиака ждет настоящая радость

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

"Тонны золота в банке Англии": как гетман Полуботок заработал свои несметные сокровища

"Тонны золота в банке Англии": как гетман Полуботок заработал свои несметные сокровища

