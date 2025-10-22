"Быть или не быть" саммиту Трампа и Путина: в Венгрии сделали заявление

Вкратце:
- Западные СМИ сообщали об отмене саммита Трампа и Путина
- Петер Сийярто назвал эту информацию недостоверной
Ряд западных СМИ сообщили об отмене саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.
"С момента объявления о проведении мирного саммита в Будапеште было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы помешать его проведению. Провоенная политическая элита и их СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими для войны или мира", - написал он в соцсети Х.
Контекст и ожидания
По словам Сийярто, похожая ситуация повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета, принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира. Он также намекнул, что встреча лидеров США и России все же состоится, хотя точная дата пока неизвестна.
"Пока саммит не состоится, ожидайте волну утечек информации, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится", - добавил министр.
Что ожидать от встречи Трампа и Путина - мнение эксперта
Политолог Петр Олещук в комментарии для Главреда отмечает, что во время первой встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин превратил разговор в историческую лекцию, вспоминая Рюрика, Ярослава Мудрого и Богдана Хмельницкого, о чем писало издание Financial Times.
По мнению Олещука, во время запланированной второй встречи в Будапеште Путин может повторить подобную тактику. Он продолжает жить в собственном мире идей, концепций и представления о "единых народах", что может влиять на ход переговоров и их формат.
Встреча Трампа и Путина - последние новости
Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.
Отмечалось, что 23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она должна была подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.
Однако недавно CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются. Также пока непонятно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конце концов окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште.
О персоне: Петр Олещук
Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.
