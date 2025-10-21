Украина готова закончить войну: Зеленский вышел с решительным заявлением

Ключевые тезисы:
- Украина готова закончить войну
- Россия пытается избежать дипломатии
Украина готова закончить войну, однако страна-агрессор Россия делает все, чтобы соскочить с дипломатии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.
"Украина опять-таки выразила свою готовность закончить войну. Мы провели встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попробуем организовать диалог - на линии, которая есть сейчас. Именно таким был сигнал Президента Трампа его команде. Это было и публично", - сказал Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что линия фронта может стать стартом для дипломатических шагов, тогда как Россия снова пытается избежать дипломатии.
"И как только вопрос дальнобойности для нас - для Украины - стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос - вопрос дальнобойности - дает, возможно, незаменимый ключ к миру", - подчеркнул президент Украины.
Кроме этого, Зеленский анонсировал подписание нового соглашения с европейскими партнерами.
По словам президента, соглашение станет очередным шагом в укреплении системы безопасности Украины и расширении сотрудничества с европейскими партнерами. Детали договоренностей пока не разглашаются, их обнародуют в течение недели.
Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии Главреду рассказывал, что война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая.
По его словам, если Пекин откажется от поддержки России, достигнет договоренностей с Соединенными Штатами, а Северная Корея присоединится к этим решениям, то прогноз главы Николаевской ОВА Виталия Кима о завершении войны в течение нескольких месяцев может стать вполне реальным.
Прогноз относительно завершения войны в Украине - новости по теме
Напомним, Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. В то же время Буданов выразил надежду, что полномасштабная война России против Украины может завершиться до конца 2025 года.
Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине не может завершиться военным путем - ее конец возможен только через дипломатию. Рубио подчеркнул, что президент Дональд Трамп готов действовать, если Россия не остановится.
Кроме этого, как писал Главред, нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению. По его словам, этот процесс может ускорить участие президента США Дональда Трампа, который стремится стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
