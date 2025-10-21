Минус самолеты у врага: в СБУ раскрыли детали удара по вражескому аэродрому

Спецназовцы ликвидировали воздушные цели врага, облегчив работу авиации и беспилотников Украины.

СБУ успешно уничтожила вражеские самолеты на оккупированных территориях / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Скриншот

Кратко:

СБУ уничтожила два самолета врага на оккупированных территориях

Спецназовцы ликвидировали воздушные цели оккупантов

Украинские спецслужбы провели точечную операцию против врага

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины успешно провели очередную операцию на временно оккупированных территориях, уничтожив два легкомоторных самолета врага.

Значение операции для украинских дронов

Как сообщили в СБУ, эти воздушные суда стояли на аэродромах, которые россияне использовали для прикрытия стратегически важных объектов. Самолеты применялись оккупантами для противодействия украинским дальнобойным беспилотникам.

В спецслужбе отметили, что вывод из строя этих летательных аппаратов значительно облегчит работу украинских дронов, которые регулярно наносят удары по позициям врага в глубоком тылу.

"Нейтрализация таких средств противника будет способствовать бесперебойности авиа-разведки и ударных операций", - подчеркнули в СБУ.

Подтверждение эффективности подразделений СБУ

Ведомство отметило, что операция еще раз подтвердила слаженность и эффективность действий подразделений СБУ, которые обеспечивают успешную работу украинских беспилотников - одного из ключевых элементов в борьбе против российских оккупантов.

"Служба безопасности продолжает точечные удары по военным объектам оккупантов и подчеркивает: каждое преступление против Украины и ее граждан получит справедливое возмездие", - заявили в ведомстве.

В СБУ добавили, что расследование и оперативные детали находятся под контролем, а о новой информации обещают сообщить дополнительно.

Видео уничтожения самолетов оккупантов

Уничтожение самолетов врага / Фото: Скриншот

Тактика РФ - мнение эксперта

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев оценивает действия российских войск как тактику "тысячи порезов". По его словам, Москва стремится не только продвинуться на Донбассе, но и максимально растянуть украинские резервы на других фронтах.

За год, по наблюдению эксперта, линия фронта расширилась примерно на 200 км, что свидетельствует о системных попытках РФ отвлечь силы от ключевых районов Донетчины. Снегирев также обращает внимание на планы оккупантов закрепиться в Запорожской области и потенциально влиять на стабильность Херсонщины.

"Российские войска отрабатывают различные сценарии, осознавая, что установить контроль над Донецкой областью исключительно силовыми методами будет чрезвычайно сложно", - подчеркивает аналитик, отмечая, что стратегия Кремля направлена на истощение украинских ресурсов и создание давления на нескольких направлениях одновременно.

Успешные операции ВСУ в тылу врага - последние новости

Как писал Главред, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

В ночь на 9 октября беспилотники атаковали город Котово Волгоградской области РФ. На территории предприятия "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" возникли пожары.

3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере два дрона влетели в НПЗ.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

