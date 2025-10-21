Операция в тылу врага: бойцы ССО устроили засаду и уничтожили оккупантов

Главное:
- Бойцы ССО провели спецоперацию на Северо-Слобожанском направлении
- В результате спецдействий подтверждено уничтожение 13 оккупантов
На Северо-Слобожанском направлении украинские защитники провели специальные действия, в результате которых подтверждено уничтожение 13 российских военных.
Операцию провели бойцы группы "А" 1-го отряда 144-го центра, в результате чего было уничтожено 13 оккупантов. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что сначала спецназовцы проникли в тыл россиян и впоследствии, проведя доразведку, совершили налет.
"Операторы ССО прошли за границу крайних украинских позиций и тихо проникли на подконтрольную врагу территорию. После проведенной доразведки, спешелы совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях", - говорится в сообщении.
После этого было принято решение остаться на ночевку на захваченных позициях и устроить засаду на российские группы подкрепления.
"Благодаря решительным действиям операторов, слаженной работе БПЛА и минометных расчетов, удалось уничтожить еще несколько штурмовых групп врага", - пишут в ССО ВСУ.
Ситуация на Сумщине - главные новости
Главред ранее писал, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после Ставки главнокомандующего. Он добавил, что бои в приграничной Сумской области продолжаются, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь.
Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что россияне постепенно отводят свои подразделения из Сумской области. На Хотинском и Юнаковском направлениях вражеская активность существенно снизилась. Противник перебрасывает силы, в частности, и на юг.
Аналитики DeepState сообщали, что оккупанты продвинулись в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях. Зафиксировано продвижение в Юнаковке на Сумщине, Серебрянском лесничестве на Луганщине и вблизи Январского Днепропетровской области.
Об источнике: Силы специальных операций ВСУ
ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.
