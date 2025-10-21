Операция в тылу врага: бойцы ССО устроили засаду и уничтожили оккупантов

В ходе специальных действий, бойцы уничтожили россиян в блиндаже и на огневых позициях.

Бойцы ССО устроили засаду и уничтожили оккупантов / Коллаж Главред, фото: t.me/ukr_sof, скриншот

Главное:

Бойцы ССО провели спецоперацию на Северо-Слобожанском направлении

В результате спецдействий подтверждено уничтожение 13 оккупантов

На Северо-Слобожанском направлении украинские защитники провели специальные действия, в результате которых подтверждено уничтожение 13 российских военных.

Операцию провели бойцы группы "А" 1-го отряда 144-го центра, в результате чего было уничтожено 13 оккупантов. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что сначала спецназовцы проникли в тыл россиян и впоследствии, проведя доразведку, совершили налет.

"Операторы ССО прошли за границу крайних украинских позиций и тихо проникли на подконтрольную врагу территорию. После проведенной доразведки, спешелы совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях", - говорится в сообщении.

После этого было принято решение остаться на ночевку на захваченных позициях и устроить засаду на российские группы подкрепления.

"Благодаря решительным действиям операторов, слаженной работе БПЛА и минометных расчетов, удалось уничтожить еще несколько штурмовых групп врага", - пишут в ССО ВСУ.

Ситуация на Сумщине - главные новости

Главред ранее писал, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после Ставки главнокомандующего. Он добавил, что бои в приграничной Сумской области продолжаются, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь.

Сумы, Сумщина, Инфографика / Инфографика: Главред

Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что россияне постепенно отводят свои подразделения из Сумской области. На Хотинском и Юнаковском направлениях вражеская активность существенно снизилась. Противник перебрасывает силы, в частности, и на юг.

Аналитики DeepState сообщали, что оккупанты продвинулись в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях. Зафиксировано продвижение в Юнаковке на Сумщине, Серебрянском лесничестве на Луганщине и вблизи Январского Днепропетровской области.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

