Тина Кароль сообщила, что ее "заказали": "Начали появляться материалы в России"

Певица считает, что скандал с ее песне был подхвачен из РФ.

Тина Кароль скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Тина Кароль исполнила скандальную песню "У нас немає світла"

Почему она видит в хейте российский след

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно столкнулась с большой волной хейта из-за песни "У нас немає світла" и извинялась за нее, сообщила о скоординированной атаке на нее. Артистка считает, что в скандал вмешались из страны-агрессора, сообщает "Украинская правда".

По словам Кароль, после публикации видео на нее началась атака в соцсетях. Певица отметила, что за очень короткое время под постом появилось огромное количество комментариев схожего содержания, что она восприняла как признак координированной травли.

Тина Кароль про скандальную песню / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Это видео разнесли. И еще одна важная вещь о консолидации общества: мы прекрасно знаем, как состоялась эта атака в соцсетях и кто ее инициировал. Позже я это обязательно расскажу, потому что мы сейчас это расследуем", — рассказала Тина.

Также она заметила, что волна хейта в ее адрес могла быть поднята из РФ. Мотивация спецслужб страны-агрессора была проста — ослабление морального духа украинцев на фоне постоянных отключений света и неудовлетворения базовых потребностей.

Тина Кароль о заказе скандала / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Цепочка событий оказалась очень показательной: на эту тему начали появляться материалы даже в России. Фактически речь идет о попытках запускать внутренние конфликты внутри страны. Это часть гибридной войны. Сегодня у нас забирают базовые, бытовые вещи: тепло, свет, ощущение безопасности. Люди находятся на пике эмоционального напряжения, и в этот момент их пытаются сталкивать между собой. Среди комментариев очень четко прослеживалась заказная линия: что это якобы "песня от власти", что это "песня на дурака", мол, "власть ничего не сделала, но песенку вам дали", чтобы отвлечь внимание. И это тоже элемент той же гибридной атаки", — считает Кароль.

Кароль, инфографика, рос / Главред

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

