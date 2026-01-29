"Бой с кровью": Тина Кароль сделала жесткое предсказание о Нацотборе

Певица считает, что участники столкнутся с напряженной конкуренцией.

Тина Кароль - Национальный отбор 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Тина Кароль высказалась о Национальном отборе

Певица рассказала, помогала ли кому-то из участников

Украинская певица и бывший музыкальный продюсер Национального отбора Тина Кароль высказала предположение о том, чего ожидать зрителям от финала Нацотбора. Своими мыслями она поделилась в эфире "Нашего радио".

По словам Тины, уровень исполнителей, которые подали свои заявки на Национальный отбор на Евровидение 2026 в этом году, значительно возрос. Артистка призналась, что ее радует смелость артистов, которые хотят заявить о себе мировой аудитории.

Тина Кароль была продюсером Национального отбора / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Это будет крутой Нацотбор. Наконец-то исполнители не побоялись рисковать своими завтрашними концертами. Наоборот — это площадка для раскрутки. Приходите туда, чтобы вас увидела многомиллионная аудитория", — призвала Кароль.

Также певица отметила, что из-за высокой конкуренции на Нацотборе может развернуться настоящая драма. Она иронично заявила, что борьба будет нешуточной.

"Мое видение, что это будет такой бой с кровью", — сказала артистка.

Тина Кароль - финалисты Нацотбора / фото: instagram.com, Тина Кароль

Кроме этого, Кароль задали вопрос, обращались ли к ней за помощью участники Национального отбора. Певица решила не раскрывать эту тайну, чтобы не влиять на восприятие слушателей.

"Это тоже я не имею права говорить, чтобы не влиять. Я не интригую, я просто хочу честности", — сказала Тина.

Национальный отбор на Евровидение 2026 - когда состоится

Финал Нацотбора состоится уже 7 февраля 2026 года. Шоу начнется в 18:00 с передшоу, а в 18:30 - с основной трансляции и выступлений финалистов на телеканале Суспільне Культура и на платформах Суспільного.

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

