В Одессе море пожелтело и странно пахнет, экологи бьют тревогу: в чем причина

Загрязнение могло распространиться из Аджалыкского лимана в Черное море.

В Одессе внезапно пожелтело море / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/sw.dei

Кратко:

На пляжах Одессы вода стала желтой и с запахом масла

Анализы показали повышенное содержание жиров и масел

Вероятная причина — попадание подсолнечного масла в воду после удара по порту

На пляжах "Отрада" и "Ланжерон" в Одессе морская вода изменила цвет на желтый и приобрела специфический запах. Экологи уже установили причину аномалии - это могут быть последствия атаки РФ на портовую инфраструктуру 20 декабря 2025 года.

Как сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, при обследовании акватории и побережья Черного моря в пределах Одессы 12 марта, в частности вблизи пляжей "Отрада" и "Ланжерон", государственные инспекторы зафиксировали пятна желтого и желто-серого оттенков с характерным запахом подсолнечного масла.

Специалисты Госэкоинспекции отобрали образцы морской воды для лабораторного анализа. Исследования показали содержание жиров и масел на уровне 49,8 мг/дм³, что свидетельствует о наличии загрязнения.

Na dvukh plyazhakh Odessy more izmenilo tsvet

Предварительно установлена возможная связь с событиями 20 декабря 2025 года, когда в результате вражеского удара по портовой инфраструктуре в Аджалыкский лиман попали значительные объемы подсолнечного масла. В дальнейшем это вещество могло распространиться и на часть акватории Черного моря.

More v Odesse imeet zapakh masla

More pozhelтело

Инспекция предприняла необходимые меры реагирования. Проинформированы соответствующие службы для организации работ по ликвидации последствий загрязнения. Мониторинг состояния морской воды продолжается.

Как писал Главред, в ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования. К счастью, обошлось без пострадавших.

17 марта в результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Днем 4 марта страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.

В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры.

Об источнике: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа — это межрегиональный территориальный орган в Украине, который занимается контролем за состоянием окружающей среды на юге страны. Входит в систему Государственной экологической инспекции Украины. Создана в рамках реформы 2020 года, когда вместо отдельных областных инспекций появились межрегиональные округа. Объединяет как минимум Одесскую и Николаевскую области (и прилегающие территории). Штаб-квартира расположена в Одессе. Инспекция выполняет функции государственного экологического контроля: проверяет предприятия на соблюдение природоохранного законодательства;

фиксирует загрязнение воздуха, воды, почвы;

рассчитывает ущерб экологии (в том числе от войны);

выдает предписания и штрафы за нарушения;

реагирует на жалобы (свалки, сбросы, загрязнения);

участвует в ликвидации последствий экологических инцидентов.

