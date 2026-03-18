В Одессе море пожелтело и странно пахнет, экологи бьют тревогу: в чем причина

Кратко:
- На пляжах Одессы вода стала желтой и с запахом масла
- Анализы показали повышенное содержание жиров и масел
- Вероятная причина — попадание подсолнечного масла в воду после удара по порту
На пляжах "Отрада" и "Ланжерон" в Одессе морская вода изменила цвет на желтый и приобрела специфический запах. Экологи уже установили причину аномалии - это могут быть последствия атаки РФ на портовую инфраструктуру 20 декабря 2025 года.
Как сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, при обследовании акватории и побережья Черного моря в пределах Одессы 12 марта, в частности вблизи пляжей "Отрада" и "Ланжерон", государственные инспекторы зафиксировали пятна желтого и желто-серого оттенков с характерным запахом подсолнечного масла.
Специалисты Госэкоинспекции отобрали образцы морской воды для лабораторного анализа. Исследования показали содержание жиров и масел на уровне 49,8 мг/дм³, что свидетельствует о наличии загрязнения.
Предварительно установлена возможная связь с событиями 20 декабря 2025 года, когда в результате вражеского удара по портовой инфраструктуре в Аджалыкский лиман попали значительные объемы подсолнечного масла. В дальнейшем это вещество могло распространиться и на часть акватории Черного моря.
Инспекция предприняла необходимые меры реагирования. Проинформированы соответствующие службы для организации работ по ликвидации последствий загрязнения. Мониторинг состояния морской воды продолжается.
Смотрите видео - В Одессе пожелтела морская вода:
Атаки РФ на Одессу - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования. К счастью, обошлось без пострадавших.
17 марта в результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.
Днем 4 марта страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.
В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры.
Об источнике: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа
Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа — это межрегиональный территориальный орган в Украине, который занимается контролем за состоянием окружающей среды на юге страны.
Входит в систему Государственной экологической инспекции Украины. Создана в рамках реформы 2020 года, когда вместо отдельных областных инспекций появились межрегиональные округа.
Объединяет как минимум Одесскую и Николаевскую области (и прилегающие территории). Штаб-квартира расположена в Одессе.
Инспекция выполняет функции государственного экологического контроля:
- проверяет предприятия на соблюдение природоохранного законодательства;
- фиксирует загрязнение воздуха, воды, почвы;
- рассчитывает ущерб экологии (в том числе от войны);
- выдает предписания и штрафы за нарушения;
- реагирует на жалобы (свалки, сбросы, загрязнения);
- участвует в ликвидации последствий экологических инцидентов.
