ВСУ могут выйти за админграницы ключевой области и начать зачистку — эксперт

Армия РФ после неудачи может предпринять ещё одну попытку прорыва.

https://glavred.info/front/vsu-mogut-vyyti-za-admingranicy-klyuchevoy-oblasti-i-nachat-zachistku-ekspert-10749842.html Ссылка скопирована

Ситуация в Днепропетровской области может улучшиться

Силы обороны Украины могут полностью зачистить Днепропетровскую область. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Также он считает вполне вероятным выход ВСУ за административные границы Днепропетровской области и начало зачистки Запорожской и Донецкой областей.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

"Однако российские войска сейчас перегруппировываются. Их наступление в Запорожской области не принесет тех результатов, на которые они рассчитывали в мае-июне. По их замыслу, май-июнь должны были стать временем активизации наступательных действий, а март-апрель – этапом подготовки условий для этого наступления. Но на данный момент подготовка условий провалена", — отметил эксперт.

Коваленко предупредил, что после перегруппировки, усиления и передислокации определенных подразделений противник, вероятно, задействует значительные резервы. Возможно, даже перебросит силы из группировки войск "Днепр" именно в эту локацию.

Армия РФ настроена продолжать наступательную операцию, поэтому может попытаться вернуть свои позиции на территории Днепропетровской области именно летом.

"При этом они будут рассчитывать на более благоприятные условия: теплую погоду, отсутствие бездорожья и возможность более эффективного использования колесного автотранспорта, а также, применяя тактику малых групп, они будут максимально использовать "зеленку" (густую растительность), которая разрастется", — пояснил обозреватель.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия не отказалась от намерений создать так называемую буферную зону на севере Харьковской области. Россияне сейчас, после больших потерь, понесенных в зимние месяцы этого года, пополняют личный состав, осуществляют ротацию.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны смогли в течение прошлого месяца освободить больше территорий, чем российские оккупанты захватить.

Ранее стало известно, что оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи сел Орехово-Васильевка и Миньковка Соледарской городской общины Бахмутского района.

Больше новостей:

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред