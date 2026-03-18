ВСУ могут выйти за админграницы ключевой области и начать зачистку — эксперт

Что сказал Коваленко:
- ВСУ могут полностью освободить Днепропетровскую область
- Успешные зачистки возможны и в Запорожской и Донецкой областях
- Враг может попытаться вернуться в Днепропетровскую область летом
Силы обороны Украины могут полностью зачистить Днепропетровскую область. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Также он считает вполне вероятным выход ВСУ за административные границы Днепропетровской области и начало зачистки Запорожской и Донецкой областей.
"Однако российские войска сейчас перегруппировываются. Их наступление в Запорожской области не принесет тех результатов, на которые они рассчитывали в мае-июне. По их замыслу, май-июнь должны были стать временем активизации наступательных действий, а март-апрель – этапом подготовки условий для этого наступления. Но на данный момент подготовка условий провалена", — отметил эксперт.
Коваленко предупредил, что после перегруппировки, усиления и передислокации определенных подразделений противник, вероятно, задействует значительные резервы. Возможно, даже перебросит силы из группировки войск "Днепр" именно в эту локацию.
Оккупанты не откажутся от проведения наступления в весенне-летний период
Армия РФ настроена продолжать наступательную операцию, поэтому может попытаться вернуть свои позиции на территории Днепропетровской области именно летом.
"При этом они будут рассчитывать на более благоприятные условия: теплую погоду, отсутствие бездорожья и возможность более эффективного использования колесного автотранспорта, а также, применяя тактику малых групп, они будут максимально использовать "зеленку" (густую растительность), которая разрастется", — пояснил обозреватель.
Ситуация на фронте — последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия не отказалась от намерений создать так называемую буферную зону на севере Харьковской области. Россияне сейчас, после больших потерь, понесенных в зимние месяцы этого года, пополняют личный состав, осуществляют ротацию.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны смогли в течение прошлого месяца освободить больше территорий, чем российские оккупанты захватить.
Ранее стало известно, что оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи сел Орехово-Васильевка и Миньковка Соледарской городской общины Бахмутского района.
О личности: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
