Снабжение армии РФ на важном направлении заблокировано: проведена огневая диверсия

Возможности оккупантов на передовой ослаблены.

https://glavred.info/ukraine/snabzhenie-armii-rf-na-vazhnom-napravlenii-zablokirovano-provedena-ognevaya-diversiya-10749833.html Ссылка скопирована

В Крыму партизаны заблокировали важный для армии РФ узел / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили партизаны:

Под Симферополем уничтожен тепловоз оккупантов

В результате диверсии заблокированы поставки на Запорожское направление

Агенты партизанского движения вывели из строя тепловоз под Симферополем во временно оккупированном Крыму и заблокировали поставки ВС страны-агрессора России на Запорожском направлении.

Об этом сообщил Атеш в Telegram. Уничтожить тепловоз партизанам удалось на железнодорожном узле вблизи Симферополя. Локомотив не подлежит быстрому восстановлению.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

"Операция была проведена накануне 18 марта — даты, которую Россия называет "днем воссоединения" Крыма", — говорится в сообщении.

По железнодорожной ветке, на которой был уничтожен тепловоз, россияне поставляли своим подразделениям боеприпасы, запасные части и расходные материалы для военной техники на Запорожское направление.

Перед диверсией через узел должна была пройти очередная партия необходимых ресурсов. Но после уничтожения тепловоза подразделения РФ остались без планового пополнения запасов, что ударило по их возможностям на передовой.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что партизаны провели успешную диверсию под Севастополем. Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в частности те, которые мешают работе украинских дронов.

Ранее в Удмуртии в результате диверсии был частично обесточен завод, участвующий в производстве оружия и тяжелой техники для ВС РФ. Речь идет о предприятии в Ижевске, где путем поджога выведена из строя трансформаторная подстанция.

Накануне повстанческое движение "Свобода России" осуществило серию диверсий, направленных против российской военной логистики. Уничтожены десятки локомотивов, задействованных в перевозке вооружения, боеприпасов и военной техники для нужд армии РФ в войне против Украины.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш" "Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред