После поджога пропал свет: партизаны провели успешную диверсию в Удмуртии

Что сообщили в Атеш:
- Партизаны подожгли трансформаторную подстанцию в Удмуртии
- В результате диверсии в Ижевске частично обесточен завод
Агенты партизанского движения провели успешную диверсию в Удмуртии. Об этом сообщило движение Атеш в Telegram. В республике частично обесточен завод, который участвует в производстве оружия и тяжелой техники для ВС страны-агрессора России.
Речь идет о предприятии в Ижевске, где путем поджога выведена из строя трансформаторная подстанция, которая обеспечивала электроэнергией ключевые цеха металлургического завода "БУММАШ".
Этот завод является важным звеном ВПК РФ, поставляя заготовки и спецсплавы для оружия и тяжелой техники. Благодаря точечному удару агента работа одного из стратегических заводов на территории промзоны была остановлена на некоторое время.
"Пока Кремль требует наращивания темпов производства снарядов и техники, "Атеш" выключает рубильник на их заводах", - говорится в сообщении.
Возможен ли масштабный блекаут в России – мнение эксперта
Главред писал, что по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, украинские удары по энергетической инфраструктуре России уже приводят к локальным блекаутам в определенных регионах.
При наличии необходимых средств поражения случаи блекаутов в России могут участиться. Хотя, как и в Украине, повреждения обычно восстанавливают.
Диверсии на территории России - последние новости
Напомним, Главред писал, что 21 января партизаны на территории России провели успешную диверсию, в результате которой было нарушено снабжение подразделений ВС РФ на севере Харьковской области.
Накануне также стало известно, что в Московской области партизаны устроили диверсию, в результате которой был уничтожен важный элемент системы противовоздушной обороны РФ.
Ранее сообщалось, что партизаны в Воронеже провели диверсию, которая полностью дезорганизовала железнодорожную логистику оккупантов на Купянском направлении.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
