Серьезный удар по логистике врага: партизаны устроили мощную диверсию в РФ

Анна Косик
21 января 2026, 16:21
Оккупанты уже ощутили последствия вмешательства партизан.
диверсия в Белгородской области
Партизаны сообщили об успешной диверсии на территории России / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua, скриншот из видео

Что сообщили в Атеш:

  • В Белгородской области партизаны осуществили успешную диверсию
  • Важная транспортная артерия РФ была заблокирована
  • Оккупанты на передовых позициях в Харьковской области остались без БК

Партизаны на территории страны-агрессора России провели успешную диверсию, в результате которой было нарушено снабжение подразделений ВС РФ на севере Харьковской области.

Об этом сообщило партизанское движение Атеш в Telegram. Сегодня, 21 января, в России празднуют День инженерных войск, поэтому партизаны решили "поздравить" оккупантов по-особенному.

Детали операции партизан

В районе населенного пункта Разумное, что в Белгородской области РФ, на железнодорожном участке был выведен из строя релейный шкаф. В результате была временно заблокирована работа важной транспортной артерии, по которой осуществляется подвоз ресурсов для группировки "Север".

"Эта ветка чаще всего является ключевым звеном в системе обеспечения 380-го и 345-го мотострелковых полков ВС РФ, действующих на Харьковском направлении в районе населенных пунктов Красное, Мороховец и Лукьянцы. Через этот узел оккупанты перебрасывают боеприпасы, топливо и другие логистические грузы непосредственно к линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

В Атеш подчеркнули, что вмешательство в работу автоматики создало серьезные задержки в движении поездов. Эшелоны с боеприпасами не смогли вовремя прибыть в пункт назначения, что привело к временному срыву поставок и дефициту БК на передовых позициях.

"Пока враг пытается устранить последствия диверсии, логистика полка остается в состоянии паузы", - добавили партизаны.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

На территории РФ будет проведено больше операций - мнение эксперта

Главред писал, что кроме партизан на территории РФ осложняют продолжение войны оккупантам и Силы обороны Украины. По мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, сейчас перед Украиной открылись новые перспективы для более активного поражения важных целей на территории РФ.

Страна уже в deep strike задействовала СБС, СБУ и ГУР. А после того, как бывший глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов перешел на должность руководителя ОП, в результате ударов вглубь РФ Украина сможет достигать значительно лучших результатов.

Диверсии на территории России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Московской области партизаны устроили диверсию, в результате которой был уничтожен важный элемент системы противовоздушной обороны РФ.

Ранее также партизаны в российском Воронеже провели диверсию, которая полностью дезорганизовала железнодорожную логистику оккупантов на Купянском направлении. Партизанами уничтожен тепловоз, который оккупанты использовали для перевозки военных грузов.

Накануне стало известно, что повстанческое движение "Свобода России", действующее внутри государства-агрессора, совершило серию диверсий, направленных против российской военной логистики.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Харьковская область партизаны Белгородская область
