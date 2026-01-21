'Сдержанный оптимизм': Буданов сделал новое заявление о сроках окончания войны

Украина постепенно продвигается к миру, хотя путь остается долгим и сложным, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Мир для Украины остается сложной и не быстрой целью, однако определенный прогресс в этом направлении уже ощутим. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время панельной дискуссии "Путь к миру в Украине: силой или согласием?" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Прежде всего, мы должны трезво оценивать реальность: сегодня мы проходим через самую кровавую войну после 1945 года. Надеюсь, что мы все же на пути к кардинальному решению. Мы движемся вперед, и хотя было бы неправдой обещать, что мир наступит уже завтра, усилия для этого прилагаются огромные. Если нужно четко очертить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, я бы использовал термин "сдержанный оптимизм"", - указал он.

По его словам, быстрого завершения войны ожидать не стоит. Несмотря на распространенное мнение, что Украина только должна добиваться места за столом переговоров, государство уже участвует в этом процессе, и решения не принимаются без ее участия. В частности, украинская сторона провела основательную работу с представителями команды Дональда Трампа.

Буданов подчеркнул, что вести диалог с Россией с позиции слабости невозможно, поэтому для Украины жизненно важно сохранять единство и дальнейшую поддержку партнеров — как в военной сфере, так и на уровне политического влияния обществ. Внутренние споры между союзниками, по его словам, только помогают противнику.

Глава Офиса президента также отметил, что многолетние заявления России о якобы угрозе со стороны НАТО остаются ключевым оправданием ее агрессии. В то же время за это время Москва сама загнала себя в зависимость, ведь усиление санкций постепенно толкнуло ее в орбиту Китая. Сейчас, по оценке украинской стороны, происходит фактическое экономическое и политическое поглощение России Пекином. Хотя Китай и не передает России готовое вооружение, он активно пользуется ее слабостью, усиливая собственное влияние. В Кремле это осознают, и такая ситуация вызывает там серьезное раздражение.

"Наша задача – аккумулировать все силы, мобилизоваться и довести дело до конца. Нам нужен не просто финал войны, а мир, гарантии безопасности и четкий план восстановления Украины. Двигаемся дальше. Слава Украине!", – резюмирует он.

