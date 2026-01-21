Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Сдержанный оптимизм": Буданов сделал новое заявление о сроках окончания войны

Юрий Берендий
21 января 2026, 15:28обновлено 21 января, 16:28
246
Украина постепенно продвигается к миру, хотя путь остается долгим и сложным, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.
'Сдержанный оптимизм': Буданов сделал новое заявление о сроках окончания войны
Буданов оценил сроки окончания войны и сделал прогноз / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Буданов:

  • Окончание войны не произойдет завтра
  • Есть сдержанный оптимизм относительно завершения войны
  • Украина провела активные переговоры с США

Мир для Украины остается сложной и не быстрой целью, однако определенный прогресс в этом направлении уже ощутим. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время панельной дискуссии "Путь к миру в Украине: силой или согласием?" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Прежде всего, мы должны трезво оценивать реальность: сегодня мы проходим через самую кровавую войну после 1945 года. Надеюсь, что мы все же на пути к кардинальному решению. Мы движемся вперед, и хотя было бы неправдой обещать, что мир наступит уже завтра, усилия для этого прилагаются огромные. Если нужно четко очертить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, я бы использовал термин "сдержанный оптимизм"", - указал он.

видео дня

По его словам, быстрого завершения войны ожидать не стоит. Несмотря на распространенное мнение, что Украина только должна добиваться места за столом переговоров, государство уже участвует в этом процессе, и решения не принимаются без ее участия. В частности, украинская сторона провела основательную работу с представителями команды Дональда Трампа.

Буданов подчеркнул, что вести диалог с Россией с позиции слабости невозможно, поэтому для Украины жизненно важно сохранять единство и дальнейшую поддержку партнеров — как в военной сфере, так и на уровне политического влияния обществ. Внутренние споры между союзниками, по его словам, только помогают противнику.

Глава Офиса президента также отметил, что многолетние заявления России о якобы угрозе со стороны НАТО остаются ключевым оправданием ее агрессии. В то же время за это время Москва сама загнала себя в зависимость, ведь усиление санкций постепенно толкнуло ее в орбиту Китая. Сейчас, по оценке украинской стороны, происходит фактическое экономическое и политическое поглощение России Пекином. Хотя Китай и не передает России готовое вооружение, он активно пользуется ее слабостью, усиливая собственное влияние. В Кремле это осознают, и такая ситуация вызывает там серьезное раздражение.

"Наша задача – аккумулировать все силы, мобилизоваться и довести дело до конца. Нам нужен не просто финал войны, а мир, гарантии безопасности и четкий план восстановления Украины. Двигаемся дальше. Слава Украине!", – резюмирует он.

Когда может закончиться война России против Украины – мнение эксперта

Как писал Главред, возможность перемирия или полного завершения войны в 2026 году существует, однако до марта текущего года такие варианты развития событий выглядят маловероятными. Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Он также отметил, что Дональд Трамп вряд ли будет прибегать к резким шагам в отношении России. В то же время дальнейшее развитие событий после марта, по его словам, пока сложно предсказать.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина приближается к переломному этапу в решении войны. Об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил недовольство как Украиной, так и Россией, заявив, что обе стороны якобы поочередно демонстрируют неготовность к завершению войны.

Министр обороны Украины Михаил Федоров получил от президента Владимира Зеленского задание выстроить действенную систему противодействия России как в воздухе, так и на суше. Кроме этого, Украина должна активизировать асимметричные удары и кибератаки по экономике страны-агрессора, чтобы сделать дальнейшее ведение войны для нее слишком дорогостоящим.

Другие новости:

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года - до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование Кирилл Буданов мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

17:01Экономика
Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:41Война
Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

15:56Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффект

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффект

Последние новости

17:05

"Не позднее месяца": ПФУ предупредил украинцев о новом правиле "детских" выплат

17:01

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

16:58

Елена Тополя ответила на слухи об изменах в браке: "До всех дойдем"

16:41

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:30

Почти все допускают три ошибки: как ускорить зарядку телефона

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:27

Мороз начнет постепенно спадать: на Тернопольщину надвигается потепление

16:21

Серьезный удар по логистике врага: партизаны устроили мощную диверсию в РФ

16:12

Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение — детали

16:06

"Съедят": жена Решетника рассказала, что пугает ее больше, чем отсутствие света

Реклама
15:57

В Житомире появятся необычные троллейбусы: чем они уникальны (фото)

15:56

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

15:54

Почти 70 лет жило с "неправильным" названием - что это за город Украины

15:44

Виктория Бэкхем отвернулась от сына и заплаканной невестки: в сети всплыло видеоВидео

15:41

Экс-глава "Укрэнерго" погиб прямо на подстанции - СМИ назвали причину смерти

15:40

Чтобы избежать штрафа: водителей призвали проверить омыватель в авто

15:28

"Сдержанный оптимизм": Буданов сделал новое заявление о сроках окончания войны

15:08

"Нас тут бомбят": Притула позвонил Молочному после начала вторжения РФ

15:02

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФВидео

14:44

Код Вселенной в дате рождения: какие люди наделены особым даром

14:35

В Киеве во время работ умер слесарь: Кличко рассказал, что на самом деле произошло

Реклама
14:33

Вышла тайно замуж и прячет детей: куда делась бывшая жена Цекало

14:26

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

14:10

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

13:52

Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

13:37

"Не будет легко": известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

13:35

Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

13:30

Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной - Уиткофф

13:27

Когда в Киеве вернутся отключения света по графику: в Минэнерго спрогнозировали

13:23

"Спросите у дочери, которая в Москве": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:35

"Мне страшно": Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео

12:29

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

12:28

Киевляне бегут из столицы из-за холода и темноты: Кличко назвал цифру за январь

12:18

По 20 часов в темноте и неделями без тепла: эксперт спрогнозировал ситуацию в Киеве

11:47

Повреждена инфраструктура, горели дома: РФ била дронами по Одесчине - деталиФото

11:41

Гололед и мороз: какая погода будет сегодня в Харькове

11:27

"Забирали на операцию": Женя Кот появился с забинтованной головойВидео

11:17

Самая сильная магнитная буря внезапно накрыла страну: когда она закончится

11:10

Наконец-то повезет: какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году

10:57

Гороскоп на завтра 22 января: Ракам - недоразумения, Львам - прибыль

10:55

Работают по трое суток: в Киеве умерли два слесаря аварийных бригад - нардеп

Реклама
10:39

"Умирает" медленно: главные сигналы, что ваш телефон скоро сломается

10:28

"Проходите комиссию": звезда "Скаженого весілля" рассказал, почему не мобилизовался в ВСУ

10:27

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

10:16

"До чего вы докатились": беглец Потап "проехался" по украинцам из-за Тины КарольВидео

10:12

Холодный антициклон над Одессой: чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда потеплеет

09:32

Почему 22 января нельзя бездельничать и далеко уезжать: какой церковный праздник

09:24

Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: что известно о последствиях

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

08:36

В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

08:27

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять