Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное 'препятствие'

По словам Дональда Трампа, Украина и РФ якобы теряют 25 тысяч человек ежемесячно.

Дональд Трамп сделал заявление о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Главное:

Трамп пожаловался на Украину и РФ

Украина и РФ теряют 25 тысяч человек ежемесячно

Президент США Дональд Трамп пожаловался на Украину и РФ, которые, по его словам, якобы поочередно оказываются не готовы к завершению войны.

Такое заявление хозяин Белого дома сделал в ходе общения с журналистами. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Белом доме, президент США заявил, что "когда Россия готова, Украина нет. Когда Украина готова, Россия нет".

"А они теряют 25 тысяч человек ежемесячно", - добавил Трамп в беседе журналистам.

Переговоры о завершении войны: мнение эксперта

Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, заявил, что нынешние переговоры с участием России, Украины и США по завершению войны носят в основном символический характер. В комментарии для "Главреда" он отметил, что эти встречи скорее создают видимость диалога и не способны реально привести к конкретным результатам.

Ранее Владимир Зеленский назвал сроки решающих переговоров о завершении войны. Важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, подчеркнул президент.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления по поводу мирного плана из 20 пунктов.

Как ранее писал Главред, прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом пишет The Independent.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

